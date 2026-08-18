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La Roma se rapproche de l’ailier de Porto Rodrigo Mora dans le cadre d’un accord à 25 M€ avec une clause libératoire de 120 M€
Percée dans les négociations
La Roma a franchi avec succès les derniers obstacles pour s’assurer la signature de l’ailier de Porto Mora. Selon le Corriere dello Sport, la Roma règle les derniers détails d’un accord qui amènera le très prometteur joueur de 19 ans dans la capitale italienne.
Cette avancée fait suite à des discussions intensives entre les deux clubs. La pression décisive de l’entraîneur Gian Piero Gasperini, ainsi que l’intervention directe de la famille Friedkin, se sont révélées vitales pour faire aboutir le transfert.
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Structure de l’opération et clause colossale
L’accord est fixé à un montant fixe de 25 millions d’euros, Porto conservant également une clause de pourcentage sur une future revente. Surtout, le deal comprend une clause libératoire vertigineuse de 120 millions d’euros, soulignant à quel point le club portugais et ses nouveaux prétendants apprécient son immense potentiel.
Le président de Porto, Andre Villas-Boas, et les dirigeants du club ont travaillé en étroite collaboration avec des intermédiaires pour régler les derniers détails de la structure. Les deux parties sont parvenues à résoudre les précédents points de blocage concernant les conditions afin d’assurer une transition en douceur pour le joueur.
Renforcer le secteur offensif
Mora arrive comme un renfort offensif de premier plan pour Gasperini, qui souhaitait ardemment apporter davantage de créativité et de dynamisme dans le dernier tiers de son équipe. La jeune star portugaise apporte des qualités techniques enthousiasmantes et une polyvalence tactique qui s’intègrent parfaitement au système de l’entraîneur.
L’intégration de jeunes talents d’élite reste un pilier clé de la stratégie du club, alors qu’il cherche à concilier ses ambitions nationales avec ses engagements européens. L’arrivée de l’adolescent insuffle un nouvel élan à un effectif giallorosso ambitieux qui entend faire sensation.
- Getty Images Sport
Dernières étapes et visite médicale
Les termes étant entièrement convenus et les documents préparés, l’attention se tourne désormais vers l’arrivée officielle du joueur à Rome. Mora doit passer sa visite médicale avant de signer un contrat de longue durée.
Les prochaines heures marqueront la conclusion officielle de l’un des transferts de Serie A les plus commentés de l’été. Les supporters sont impatients d’accueillir ce jeune talent prometteur au Stadio Olimpico.
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