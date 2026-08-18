La Roma se rapproche de l’ailier de Porto Rodrigo Mora dans le cadre d’un accord à 25 M€ avec une clause libératoire de 120 M€

La Roma a franchi avec succès les derniers obstacles pour s’assurer la signature de l’ailier de Porto Mora. Selon le Corriere dello Sport, la Roma règle les derniers détails d’un accord qui amènera le très prometteur joueur de 19 ans dans la capitale italienne.

Cette avancée fait suite à des discussions intensives entre les deux clubs. La pression décisive de l’entraîneur Gian Piero Gasperini, ainsi que l’intervention directe de la famille Friedkin, se sont révélées vitales pour faire aboutir le transfert.