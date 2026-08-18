Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
FBL-EUR-C3-PORTO-GLASGOW RANGERSAFP

Traduit par

La Roma se rapproche de l’ailier de Porto Rodrigo Mora dans le cadre d’un accord à 25 M€ avec une clause libératoire de 120 M€

Mercato
R. Mora
AS Roma
FC Porto
Serie A

L’AS Rome est sur le point de boucler la signature de l’ailier de Porto Rodrigo Mora dans le cadre d’un accord d’une valeur de 25 millions d’euros. Le jeune talent est sur le point de rejoindre la Roma avec une énorme clause libératoire de 120 millions d’euros, après une intervention décisive de la direction du club.

  • Percée dans les négociations

    La Roma a franchi avec succès les derniers obstacles pour s’assurer la signature de l’ailier de Porto Mora. Selon le Corriere dello Sport, la Roma règle les derniers détails d’un accord qui amènera le très prometteur joueur de 19 ans dans la capitale italienne.

    Cette avancée fait suite à des discussions intensives entre les deux clubs. La pression décisive de l’entraîneur Gian Piero Gasperini, ainsi que l’intervention directe de la famille Friedkin, se sont révélées vitales pour faire aboutir le transfert.

    • Publicité
  • FBL-EUR-C3-PORTO-CRVENA ZVEZDAAFP

    Structure de l’opération et clause colossale

    L’accord est fixé à un montant fixe de 25 millions d’euros, Porto conservant également une clause de pourcentage sur une future revente. Surtout, le deal comprend une clause libératoire vertigineuse de 120 millions d’euros, soulignant à quel point le club portugais et ses nouveaux prétendants apprécient son immense potentiel.

    Le président de Porto, Andre Villas-Boas, et les dirigeants du club ont travaillé en étroite collaboration avec des intermédiaires pour régler les derniers détails de la structure. Les deux parties sont parvenues à résoudre les précédents points de blocage concernant les conditions afin d’assurer une transition en douceur pour le joueur.

  • Renforcer le secteur offensif

    Mora arrive comme un renfort offensif de premier plan pour Gasperini, qui souhaitait ardemment apporter davantage de créativité et de dynamisme dans le dernier tiers de son équipe. La jeune star portugaise apporte des qualités techniques enthousiasmantes et une polyvalence tactique qui s’intègrent parfaitement au système de l’entraîneur.

    L’intégration de jeunes talents d’élite reste un pilier clé de la stratégie du club, alors qu’il cherche à concilier ses ambitions nationales avec ses engagements européens. L’arrivée de l’adolescent insuffle un nouvel élan à un effectif giallorosso ambitieux qui entend faire sensation.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Brighton & Hove Albion v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Dernières étapes et visite médicale

    Les termes étant entièrement convenus et les documents préparés, l’attention se tourne désormais vers l’arrivée officielle du joueur à Rome. Mora doit passer sa visite médicale avant de signer un contrat de longue durée.

    Les prochaines heures marqueront la conclusion officielle de l’un des transferts de Serie A les plus commentés de l’été. Les supporters sont impatients d’accueillir ce jeune talent prometteur au Stadio Olimpico.

Liga Portugal
FC Porto crest
FC Porto
POR
Arouca crest
Arouca
ARO