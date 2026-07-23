Gian Piero Gasperini est pressé et a demandé à la famille Friedkin d’essayer d’accélérer les délais et de changer certaines habitudes liées à la manière de mener les négociations, qui ont certainement compliqué les plans du mercato estival de la Roma.L’entraîneur de la Roma réclame avec une certaine urgence deux nouveaux ailiers offensifs, afin de densifier un secteur qui, à ce jour, ne compte que Paulo Dybala et Matias Soulé à ce poste. Mais ces dernières semaines, les pistes menant à Mason Greenwood, Alejandro Garnacho et Crysencio Summerville ont successivement échoué et, pour la Roma, l’urgence de réagir a augmenté de manière exponentielle.
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La Roma réagit après le camouflet Summerville infligé par Al-Hilal : premiers contacts pour Antonio Nusa, combien Leipzig demande pour le céder
PIÈCE DE CHOIX
Parmi les différents profils que le club romain a inscrits sur ses tablettes et vers lequel il pourrait désormais décider de diriger son attention, il y a sans aucun doute Antonio Nusa, ailier offensif né en 2005 qui évolue à Leipzig et qui a également été l’un des grands protagonistes des récents Mondiaux avec le maillot de la Norvège. Il a bouclé la dernière saison avec un bilan de 35 apparitions, 5 buts et 4 passes décisives. Nusa est considéré par son club comme l’une des pièces maîtresses de l’effectif, et le nouvel entraîneur Martin Demichelis entend lui aussi miser sur lui. Acheté pour 21 millions d’euros à l’été 2024 et sous contrat jusqu’en juin 2029, l’international norvégien a une valeur marchande très importante, nourrie aussi par l’intérêt montré par d’autres équipes, dont certaines basées en Premier League.
Combien coûte Nusa
La Roma, qui avait été jusqu’à proposer environ 50 millions d’euros, bonus compris, pour Summerville, s’est déjà renseignée sur les exigences de Leipzig pour céder Nusa, un montant compris entre 55 et 60 millions d’euros. Le joueur, lui, perçoit environ 2 millions d’euros par saison en salaire, un montant bien plus conforme aux paramètres financiers que le club de la capitale s’est fixés. Il reste à comprendre si les prétentions de Leipzig pour Nusa peuvent être revues à la baisse d’une manière ou d’une autre, et dans quelle mesure la vente d’un élément majeur de l’effectif de la Roma comme Manu Koné pourrait peser, lui qui continue d’être dans le viseur de Manchester United. Les alternatives les plus chaudes étudiées par la Roma pour le poste d’ailier sont Diego Moreira de Strasbourg et Andreas Schjelderup du Benfica.
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