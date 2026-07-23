Parmi les différents profils que le club romain a inscrits sur ses tablettes et vers lequel il pourrait désormais décider de diriger son attention, il y a sans aucun doute Antonio Nusa, ailier offensif né en 2005 qui évolue à Leipzig et qui a également été l’un des grands protagonistes des récents Mondiaux avec le maillot de la Norvège. Il a bouclé la dernière saison avec un bilan de 35 apparitions, 5 buts et 4 passes décisives. Nusa est considéré par son club comme l’une des pièces maîtresses de l’effectif, et le nouvel entraîneur Martin Demichelis entend lui aussi miser sur lui. Acheté pour 21 millions d’euros à l’été 2024 et sous contrat jusqu’en juin 2029, l’international norvégien a une valeur marchande très importante, nourrie aussi par l’intérêt montré par d’autres équipes, dont certaines basées en Premier League.