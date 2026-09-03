Diatta évalue actuellement avec ses agents la meilleure solution. Il plaît beaucoup à l’Olympique de Marseille et à Crystal Palace, tandis que la piste du Bayer Leverkusen s’est éloignée, le club ayant recruté Guela Doué en provenance de Strasbourg. L’option de la Super Lig reste également d’actualité : il plaît à Galatasaray et à Trabzonspor. Selon La Gazzetta dello Sport, outre Diatta, la Roma pense à Wilfried Zaha, l’Ivoirien ex-Galatasaray déjà proche de la Roma en 2023. Il est sans contrat après la fin de sa relation de travail avec Charlotte