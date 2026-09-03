Le mercato de la Roma n’est pas encore terminé. Après l’échec des négociations pour Jamie Leweling de Stuttgart et Luiz Henrique du Zénith Saint-Pétersbourg, le directeur sportif D’Amico, en accord avec Gasperini, étudie la liste des joueurs libres, d’où pourrait émerger le nouveau renfort sur le côté. L’un des profils les plus intéressants est celui de Krépin Diatta, ailier sénégalais droitier né en 1999, qui n’a pas trouvé d’accord avec Monaco pour la prolongation de son contrat arrivé à échéance le 30 juin dernier.
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La Roma pense à un joueur libre : contacts avec Krépin Diatta, ex-Monaco et Club Bruges
Quel joueur est Diatta
Arrivé en provenance du Club Bruges en janvier 2021, il a disputé 143 matches avec Monaco, pour 8 buts et 7 passes décisives. Avec le Sénégal, avec lequel il a joué 65 matches, il a remporté la Coupe d'Afrique des nations 2026. Krépin Diatta est un piston capable d’occuper tout son couloir, parfait pour le 3-4-2-1 de Gasperini. C’est un joueur à vocation principalement offensive, qui doit être discipliné sur le plan défensif.
QUI S’INTÉRESSE À DIATTA
Diatta évalue actuellement avec ses agents la meilleure solution. Il plaît beaucoup à l’Olympique de Marseille et à Crystal Palace, tandis que la piste du Bayer Leverkusen s’est éloignée, le club ayant recruté Guela Doué en provenance de Strasbourg. L’option de la Super Lig reste également d’actualité : il plaît à Galatasaray et à Trabzonspor. Selon La Gazzetta dello Sport, outre Diatta, la Roma pense à Wilfried Zaha, l’Ivoirien ex-Galatasaray déjà proche de la Roma en 2023. Il est sans contrat après la fin de sa relation de travail avec Charlotte
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