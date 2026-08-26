Les résultats médicaux alarmants ont contraint le club à réévaluer en profondeur s’il fallait poursuivre le transfert ou se retirer complètement du dossier. Gian Piero Gasperini tenait à exploiter la polyvalence du joueur de 25 ans sur le flanc gauche ou en tant que défenseur central, mais le risque d’une absence prolongée a changé les plans. Le cadre de base de l’accord avec Fenerbahce avait été conclu sur la base d’un prêt payant d’1 million d’euros avec une obligation conditionnelle de 15 millions d’euros, ainsi que d’un contrat de quatre ans à 1,6 million d’euros.