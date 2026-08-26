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La Roma face à un énorme dilemme concernant la star d’origine indonésienne Jayden Oosterwolde après des résultats médicaux alarmants !
Des doutes sur la condition physique interrompent les examens médicaux
Selon La Gazzetta dello Sport, le transfert de l’AS Roma pour recruter le défenseur de Fenerbahçe Jayden Oosterwolde a rencontré un obstacle majeur en raison d’inquiétudes inattendues concernant la condition physique du joueur. Ce talent néerlandais d’origine indonésienne est arrivé à l’aéroport de Ciampino, où il a été chaleureusement accueilli par les supporters, avant de se rendre directement à sa visite médicale. Cependant, des examens complémentaires demandés par la Roma ont révélé que son récent problème musculaire est plus sérieux qu’initialement anticipé, soulevant la possibilité d’une opération.
- LaPresse
Évaluer le risque du transfert
Les résultats médicaux alarmants ont contraint le club à réévaluer en profondeur s’il fallait poursuivre le transfert ou se retirer complètement du dossier. Gian Piero Gasperini tenait à exploiter la polyvalence du joueur de 25 ans sur le flanc gauche ou en tant que défenseur central, mais le risque d’une absence prolongée a changé les plans. Le cadre de base de l’accord avec Fenerbahce avait été conclu sur la base d’un prêt payant d’1 million d’euros avec une obligation conditionnelle de 15 millions d’euros, ainsi que d’un contrat de quatre ans à 1,6 million d’euros.
Statut d’attente et intérêt pour Kessié
Selon TuttoMercatoWeb, le transfert envisagé d'Oosterwolde est actuellement en suspens pendant que de nouvelles évaluations médicales ont lieu afin de décider de son avenir. Dans l'incertitude entourant le défenseur, la Roma a parallèlement jeté son dévolu sur des renforts au milieu de terrain. Le club italien étudie une possible offensive pour Franck Kessié, Gian Piero Gasperini tenant à retrouver le milieu de terrain, même si la Juventus reste actuellement en pole position pour obtenir sa signature.
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Conditions pour poursuivre son activité sur le marché
Toute approche formelle de la Roma pour Kessié dépend entièrement de la réalisation de deux conditions majeures sur le marché des transferts. La Juventus devrait abandonner sa piste ou Kessié devrait choisir de ne pas attendre, tandis que la Roma doit d’abord vendre un milieu de terrain. El Aynaoui s’est imposé comme le principal candidat au départ, avec Crystal Palace parmi les clubs intéressés, alors que la Roma a fixé son prix à 35 millions d’euros.
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