La Roma continue d’explorer activement le marché afin de répondre aux exigences tactiques de Gasperini. La vision du technicien expérimenté pour son effectif 2026-2027 implique le recrutement d’un attaquant droitier capable d’évoluer avec une grande intensité sur le flanc gauche, un rôle devenu central dans ses systèmes offensifs au fil des années.

Les Giallorossi ont consacré la majeure partie de l’actuel mercato à évaluer plusieurs profils de haut niveau susceptibles de correspondre à ce moule. Parmi les noms annoncés du côté du Stadio Olimpico figurent l’ancien ailier de Manchester United Mason Greenwood, le jeune talent norvégien Antonio Nusa et l’international argentin Alejandro Garnacho. Cependant, malgré ces pistes ambitieuses et divers niveaux de négociation, la Roma n’est parvenue à trouver un accord définitif pour aucune de ces cibles.