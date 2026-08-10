Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduit par

La Roma envisage un transfert surprise pour l'ailier d'Arsenal Gabriel Martinelli, alors que Gian Piero Gasperini cible des renforts offensifs

Mercato
G. Martinelli
Roma
Serie A
Arsenal
Premier League

L’AS Roma s’est imposée comme un prétendant potentiel pour l’attaquant d’Arsenal Gabriel Martinelli, alors que le club italien intensifie sa recherche d’un renfort offensif de premier plan. Alors que le mercato estival entre dans sa phase finale, le club romain est déterminé à offrir à son entraîneur Gian Piero Gasperini le profil de joueur précis qu’il a demandé pour compléter sa ligne d’attaque.

  • Gasperini réclame un nouveau souffle pour l’attaque de la Roma

    La Roma continue d’explorer activement le marché afin de répondre aux exigences tactiques de Gasperini. La vision du technicien expérimenté pour son effectif 2026-2027 implique le recrutement d’un attaquant droitier capable d’évoluer avec une grande intensité sur le flanc gauche, un rôle devenu central dans ses systèmes offensifs au fil des années.

    Les Giallorossi ont consacré la majeure partie de l’actuel mercato à évaluer plusieurs profils de haut niveau susceptibles de correspondre à ce moule. Parmi les noms annoncés du côté du Stadio Olimpico figurent l’ancien ailier de Manchester United Mason Greenwood, le jeune talent norvégien Antonio Nusa et l’international argentin Alejandro Garnacho. Cependant, malgré ces pistes ambitieuses et divers niveaux de négociation, la Roma n’est parvenue à trouver un accord définitif pour aucune de ces cibles.

    • Publicité
  • Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Martinelli émerge comme une cible prioritaire

    Selon Corriere dello Sport, le directeur sportif de la Roma, Tony D’Amico, a identifié Martinelli comme une alternative séduisante aux cibles précédentes. L’international brésilien de 25 ans se retrouve dans une position incertaine à l’approche de la nouvelle saison à l’Emirates. Martinelli entre désormais dans les douze derniers mois de son contrat avec Arsenal, et peu d’éléments publics indiquent qu’une prolongation est imminente.

    L’arrivée de Christos Tzolis à Arsenal a encore compliqué le chemin de Martinelli vers le onze de départ sous les ordres de Mikel Arteta. Avec l’international grec qui rejoint les rangs du club, Martinelli semble avoir reculé dans la hiérarchie, au point de potentiellement devenir un élément dont l’équipe pourrait se passer à l’Emirates Stadium. D’Amico étudierait la faisabilité d’un accord, sachant que la capacité de Martinelli à repiquer depuis le côté gauche et son sens du but correspondraient parfaitement aux exigences tactiques de Gasperini.

  • Les obstacles financiers et l’alternative Rodrigo Mora

    Si la perspective de recruter Martinelli est enthousiasmante pour les supporters de la Roma, les modalités financières de l’opération restent un obstacle majeur. Le Corriere dello Sport indique qu’Arsenal ne devrait pas laisser partir le Brésilien à bas prix, malgré sa situation contractuelle. Il est estimé qu’une somme comprise entre 40 et 45 millions d’euros serait nécessaire pour convaincre le club de Premier League d’autoriser un départ. En outre, les conditions personnelles de Martinelli pourraient poser un problème pour la grille salariale des Giallorossi.

    Compte tenu de la complexité du dossier Martinelli, la Roma travaille en parallèle sur d’autres pistes afin de ne pas laisser Gasperini à court de solutions. L’une des principales alternatives évoquées est la pépite montante de Porto, Rodrigo Mora. Des informations publiées ce week-end suggèrent que les Giallorossi sont prêts à acheter définitivement Mora au géant portugais, le considérant comme une option plus jeune et potentiellement plus abordable, tout en correspondant au profil technique demandé par l’entraîneur.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Concurrence venue de Turquie

    La Roma n’est pas le seul club à suivre de près la situation de Martinelli, puisque l’intérêt de la Süper Lig turque s’est également concrétisé. Selon certaines informations, Galatasaray a déjà soumis une offre d’environ 34 millions de livres sterling pour s’attacher les services du Brésilien. Cette offre massive du champion de Turquie en titre souligne la forte demande autour de l’ailier, même si ses statistiques récentes en matière de buts ont baissé.

Jeux d'amitié des clubs
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Como crest
Como
COM
Jeux d'amitié des clubs
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Roma crest
Roma
ROM