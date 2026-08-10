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La Roma envisage un transfert surprise pour l'ailier d'Arsenal Gabriel Martinelli, alors que Gian Piero Gasperini cible des renforts offensifs
Gasperini réclame un nouveau souffle pour l’attaque de la Roma
La Roma continue d’explorer activement le marché afin de répondre aux exigences tactiques de Gasperini. La vision du technicien expérimenté pour son effectif 2026-2027 implique le recrutement d’un attaquant droitier capable d’évoluer avec une grande intensité sur le flanc gauche, un rôle devenu central dans ses systèmes offensifs au fil des années.
Les Giallorossi ont consacré la majeure partie de l’actuel mercato à évaluer plusieurs profils de haut niveau susceptibles de correspondre à ce moule. Parmi les noms annoncés du côté du Stadio Olimpico figurent l’ancien ailier de Manchester United Mason Greenwood, le jeune talent norvégien Antonio Nusa et l’international argentin Alejandro Garnacho. Cependant, malgré ces pistes ambitieuses et divers niveaux de négociation, la Roma n’est parvenue à trouver un accord définitif pour aucune de ces cibles.
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Martinelli émerge comme une cible prioritaire
Selon Corriere dello Sport, le directeur sportif de la Roma, Tony D’Amico, a identifié Martinelli comme une alternative séduisante aux cibles précédentes. L’international brésilien de 25 ans se retrouve dans une position incertaine à l’approche de la nouvelle saison à l’Emirates. Martinelli entre désormais dans les douze derniers mois de son contrat avec Arsenal, et peu d’éléments publics indiquent qu’une prolongation est imminente.
L’arrivée de Christos Tzolis à Arsenal a encore compliqué le chemin de Martinelli vers le onze de départ sous les ordres de Mikel Arteta. Avec l’international grec qui rejoint les rangs du club, Martinelli semble avoir reculé dans la hiérarchie, au point de potentiellement devenir un élément dont l’équipe pourrait se passer à l’Emirates Stadium. D’Amico étudierait la faisabilité d’un accord, sachant que la capacité de Martinelli à repiquer depuis le côté gauche et son sens du but correspondraient parfaitement aux exigences tactiques de Gasperini.
Les obstacles financiers et l’alternative Rodrigo Mora
Si la perspective de recruter Martinelli est enthousiasmante pour les supporters de la Roma, les modalités financières de l’opération restent un obstacle majeur. Le Corriere dello Sport indique qu’Arsenal ne devrait pas laisser partir le Brésilien à bas prix, malgré sa situation contractuelle. Il est estimé qu’une somme comprise entre 40 et 45 millions d’euros serait nécessaire pour convaincre le club de Premier League d’autoriser un départ. En outre, les conditions personnelles de Martinelli pourraient poser un problème pour la grille salariale des Giallorossi.
Compte tenu de la complexité du dossier Martinelli, la Roma travaille en parallèle sur d’autres pistes afin de ne pas laisser Gasperini à court de solutions. L’une des principales alternatives évoquées est la pépite montante de Porto, Rodrigo Mora. Des informations publiées ce week-end suggèrent que les Giallorossi sont prêts à acheter définitivement Mora au géant portugais, le considérant comme une option plus jeune et potentiellement plus abordable, tout en correspondant au profil technique demandé par l’entraîneur.
- AFP
Concurrence venue de Turquie
La Roma n’est pas le seul club à suivre de près la situation de Martinelli, puisque l’intérêt de la Süper Lig turque s’est également concrétisé. Selon certaines informations, Galatasaray a déjà soumis une offre d’environ 34 millions de livres sterling pour s’attacher les services du Brésilien. Cette offre massive du champion de Turquie en titre souligne la forte demande autour de l’ailier, même si ses statistiques récentes en matière de buts ont baissé.
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