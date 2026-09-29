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La Roma dit non ! Paulo Dybala et Nahuel Molina empêchés de se rendre en Argentine pour l’adieu de Lionel Messi
Les Giallorossi privilégient la Serie A au détriment de l’hommage à Messi
Dans une décision qui a suscité de vives discussions de l’autre côté de l’Atlantique, l’AS Roma a officiellement refusé les demandes de Dybala et Molina visant à se rendre dans leur pays natal pour la dernière apparition de Lionel Messi sous le maillot de l’Argentine.
L’attaquant légendaire se prépare à tirer le rideau sur son historique carrière internationale lors d’un match amical spécialement organisé contre le Bénin, mais deux de ses plus proches anciens coéquipiers ne seront pas dans les tribunes de l’Estadio Monumental pour assister à l’événement. La position du club intervient malgré les liens personnels et professionnels profonds que les deux joueurs entretiennent avec la superstar de l’Inter Miami, qui les a menés au sacre en Coupe du monde au Qatar.
Le géant italien a publié un communiqué officiel mardi pour clarifier sa position, confirmant que Dybala et Molina seraient tous deux tenus de rester à la base d’entraînement de Trigoria pendant la prochaine fenêtre internationale.
- AFP
La Roma justifie sa décision par des raisons « sportives et logistiques »
La Roma a expliqué que cette décision ne constituait pas un affront envers Messi, mais plutôt une mesure nécessaire pour garantir que ses joueurs restent en forme face aux exigences de la Serie A. Selon la communication officielle du club, « le choix du club reposait sur des raisons sportives et logistiques, liées à la durée du voyage intercontinental et à la proximité des engagements officiels ». Cela fait spécifiquement référence à leur prochain affrontement contre Côme, programmé seulement cinq jours après le match de Messi en Argentine.
Pour Dybala et Molina, ce blocage est une pilule amère à avaler compte tenu de leur histoire commune avec le capitaine de la sélection. Dybala, 32 ans, a partagé le terrain avec Messi à 18 reprises, tandis que Molina, 28 ans, a joué à ses côtés 53 fois. Tous deux ont été des éléments essentiels de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde 2022, un sacre qui a scellé l’héritage de Messi et créé un lien indéfectible entre les joueurs.
Déplacements sélectifs pour les membres du groupe de Scaloni
Fait intéressant, cette restriction ne s’applique pas à tous les Argentins du club. Alors que Dybala et Molina sont retenus en Italie parce qu’ils n’ont pas été inscrits sur la liste de Scaloni pour les matches amicaux, le jeune talent Matias Soule a, lui, été autorisé à voyager. Comme Soule a été officiellement convoqué par le sélectionneur national pour participer aux rencontres contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin, la Roma est obligée par le règlement de la FIFA de le libérer.
Malgré sa position ferme concernant ses joueurs, les Giallorossi ont pris soin d’éviter de provoquer le moindre incident diplomatique avec la Fédération argentine de football ou Messi lui-même. Le club a conclu son communiqué en adressant de grands éloges à la légende sur le départ, afin de faire connaître son respect à la communauté mondiale du football.
Le communiqué précise : « AS Roma exprime son plus profond respect pour Messi et son extraordinaire carrière, et lui souhaite, ainsi qu’à la Fédération argentine, une excellente soirée. »
- getty
L’Argentine prépare des adieux grandioses
En Argentine, les préparatifs du départ de Messi atteignent leur paroxysme. Le match contre le Bénin doit être la pièce maîtresse d’un mois entier de célébrations consacrées à l’impact du capitaine sur le pays. Scaloni a déjà confirmé que l’équipe rendra un hommage unique à son leader, avec notamment un plan selon lequel personne ne portera le maillot numéro 10 lors des matches amicaux précédant la dernière rencontre.
Ce geste symbolique garantit que ce numéro emblématique restera intouché jusqu’à ce que l’homme lui-même le porte pour la dernière fois devant ses supporters à domicile, une marque de respect approuvée par la direction de l’AFA.
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