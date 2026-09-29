La Roma dit non ! Paulo Dybala et Nahuel Molina empêchés de se rendre en Argentine pour l’adieu de Lionel Messi

Dans une décision qui a suscité de vives discussions de l’autre côté de l’Atlantique, l’AS Roma a officiellement refusé les demandes de Dybala et Molina visant à se rendre dans leur pays natal pour la dernière apparition de Lionel Messi sous le maillot de l’Argentine.

L’attaquant légendaire se prépare à tirer le rideau sur son historique carrière internationale lors d’un match amical spécialement organisé contre le Bénin, mais deux de ses plus proches anciens coéquipiers ne seront pas dans les tribunes de l’Estadio Monumental pour assister à l’événement. La position du club intervient malgré les liens personnels et professionnels profonds que les deux joueurs entretiennent avec la superstar de l’Inter Miami, qui les a menés au sacre en Coupe du monde au Qatar.

Le géant italien a publié un communiqué officiel mardi pour clarifier sa position, confirmant que Dybala et Molina seraient tous deux tenus de rester à la base d’entraînement de Trigoria pendant la prochaine fenêtre internationale.