La Roma cible la star de Cruzeiro Keny Arroyo, alors que le club romain cherche à renforcer ses options offensives sous les ordres de Gian Piero Gasperini

D’autres informations indiquent que la direction de Cruzeiro est déterminée à conserver son joueur phare, malgré l’intérêt marqué de plusieurs prétendants étrangers lors du mercato actuel.

Arroyo s’est imposé comme un élément indispensable sous les ordres d’Artur Jorge, avec sept buts et trois passes décisives en 40 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Sa flexibilité tactique sur les deux ailes ainsi qu’au poste de milieu offensif fait de lui un profil idéal pour le système à haute intensité de Gasperini dans la capitale italienne.