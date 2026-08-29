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La Roma cible la star de Cruzeiro Keny Arroyo, alors que le club romain cherche à renforcer ses options offensives sous les ordres de Gian Piero Gasperini
L’AS Rome vise un jeune talent équatorien
Le géant italien aurait effectué des premières prises de renseignements afin d’établir les conditions d’un éventuel accord pour l’ailier polyvalent de 20 ans. Selon ESPN Brazil, l’AS Roma n’a pas encore soumis d’offre formelle malgré un intérêt renforcé à l’approche de la date limite du mercato. L’international équatorien, arrivé de Besiktas pour 8,5 millions d’euros en septembre 2025, reste lié par un contrat de longue durée courant jusqu’en décembre 2029.
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Cruzeiro résiste à l’intérêt grandissant
D’autres informations indiquent que la direction de Cruzeiro est déterminée à conserver son joueur phare, malgré l’intérêt marqué de plusieurs prétendants étrangers lors du mercato actuel.
Arroyo s’est imposé comme un élément indispensable sous les ordres d’Artur Jorge, avec sept buts et trois passes décisives en 40 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Sa flexibilité tactique sur les deux ailes ainsi qu’au poste de milieu offensif fait de lui un profil idéal pour le système à haute intensité de Gasperini dans la capitale italienne.
L’ailier savoure son ascension fulgurante
La cote d’Arroyo a fortement grimpé depuis ses débuts en équipe nationale senior avec l’Équateur, lors d’un match nul 0-0 contre l’Uruguay en qualifications pour la Coupe du monde en octobre 2024. Son rendement dynamique a propulsé Cruzeiro à la cinquième place du classement du Campeonato Brasileiro Serie A, avec 39 points pris en 24 matches. La Roma considère ce jeune prometteur comme l’option parfaite pour renforcer la profondeur de son effectif avant une exigeante campagne nationale et de Ligue des champions.
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Cruzeiro se mesure à Vasco
Cruzeiro se déplace sur la pelouse de Vasco lors de la 25e journée de Serie A ce week-end, avec l’objectif de consolider sa place parmi les équipes de tête du championnat. La Roma, de son côté, se prépare à se rendre à Lecce lundi après une victoire éclatante 4-0 lors de la première journée contre la Fiorentina pour lancer sa campagne de Serie A 2026-27. Gasperini sera déterminé à entretenir cette dynamique victorieuse avant que l’attention ne se tourne vers le dernier jour du mercato et la trêve internationale d’automne.
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