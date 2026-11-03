Une Roma incroyable. Séduisante, entreprenante et dominante en première période, puis incompréhensible, apeurée et finalement battue en seconde. Une nouvelle remontée subie qui complique ses plans pour la qualification. À Old Trafford, face à un Manchester United qui n’avait plus gagné depuis 10 matches, la Roma s’incline 3-2 après une première période spectaculaire, achevée avec deux buts d’avance grâce à Soulé et au penalty de Malen. En seconde période, la fatigue aidant et face à un United parti à l’assaut, la Roma s’éteint. Et les erreurs individuelles coûtent cher.

Durant les 45 premières minutes, on n’entend que les supporters de la Roma, qui montre son meilleur visage, celui du championnat. Deux buts sont inscrits, par Soulé sur une passe lumineuse de Mora, puis par Malen, qui transforme le penalty accordé pour une main de Heaven sur un tir de Soulé. Il faut y ajouter au moins trois autres occasions de but. United est lent et nerveux, et sa première période se résume à une frappe de Mainoo bien maîtrisée par Vasquez, troisième gardien devenu titulaire en raison des blessures de Svilar et de Gollini, ce dernier étant forfait à cause d’un problème de dos.

La seconde période est une tout autre histoire. United attaque à tout-va et la Roma, avec Pisilli entré à la place de Mora, ne parvient jamais à repartir vers l’avant. Cunha obtient habilement le penalty qui relance le match (Vasquez repousse la première tentative de Bruno Fernandes, mais Cristante entre dans la surface avant la frappe. Le Portugais tire donc une deuxième fois et ne se trompe pas, prenant le Colombien à contre-pied). Une minute plus tard, Mbeumo trouve les deux poteaux et fait trembler la Roma. Le jeu se déroule à sens unique et United inscrit deux buts en 3 minutes, tous deux par Cunha : le premier après une intervention manquée de Balerdi, qui rate le ballon et offre au Brésilien l’occasion d’égaliser à 2-2 ; le second lorsque l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid surprend de nouveau Vasquez à son premier poteau. En fin de match, Cunha est expulsé pour un deuxième carton jaune (le premier pour avoir retiré son maillot après son but, le second pour une vilaine intervention sur Balerdi). L’assaut final de la Roma ne donne rien. United s’impose, la Roma subit une nouvelle remontée.