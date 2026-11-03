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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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La Roma, c’est à peine croyable : elle mène 2-0, mais s’incline 3-2 face à Manchester United. Le doublé de Cunha est décisif

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Ligue des Champions

Encore une remontée subie par la Roma, qui ne joue qu’une mi-temps

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Une Roma incroyable. Séduisante, entreprenante et dominante en première période, puis incompréhensible, apeurée et finalement battue en seconde. Une nouvelle remontée subie qui complique ses plans pour la qualification. À Old Trafford, face à un Manchester United qui n’avait plus gagné depuis 10 matches, la Roma s’incline 3-2 après une première période spectaculaire, achevée avec deux buts d’avance grâce à Soulé et au penalty de Malen. En seconde période, la fatigue aidant et face à un United parti à l’assaut, la Roma s’éteint. Et les erreurs individuelles coûtent cher.

Durant les 45 premières minutes, on n’entend que les supporters de la Roma, qui montre son meilleur visage, celui du championnat. Deux buts sont inscrits, par Soulé sur une passe lumineuse de Mora, puis par Malen, qui transforme le penalty accordé pour une main de Heaven sur un tir de Soulé. Il faut y ajouter au moins trois autres occasions de but. United est lent et nerveux, et sa première période se résume à une frappe de Mainoo bien maîtrisée par Vasquez, troisième gardien devenu titulaire en raison des blessures de Svilar et de Gollini, ce dernier étant forfait à cause d’un problème de dos.

La seconde période est une tout autre histoire. United attaque à tout-va et la Roma, avec Pisilli entré à la place de Mora, ne parvient jamais à repartir vers l’avant. Cunha obtient habilement le penalty qui relance le match (Vasquez repousse la première tentative de Bruno Fernandes, mais Cristante entre dans la surface avant la frappe. Le Portugais tire donc une deuxième fois et ne se trompe pas, prenant le Colombien à contre-pied). Une minute plus tard, Mbeumo trouve les deux poteaux et fait trembler la Roma. Le jeu se déroule à sens unique et United inscrit deux buts en 3 minutes, tous deux par Cunha : le premier après une intervention manquée de Balerdi, qui rate le ballon et offre au Brésilien l’occasion d’égaliser à 2-2 ; le second lorsque l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid surprend de nouveau Vasquez à son premier poteau. En fin de match, Cunha est expulsé pour un deuxième carton jaune (le premier pour avoir retiré son maillot après son but, le second pour une vilaine intervention sur Balerdi). L’assaut final de la Roma ne donne rien. United s’impose, la Roma subit une nouvelle remontée.

  • LES TEMPS FORTS

    DEUXIÈME PÉRIODE

    91' Cunha expulsé : déjà averti (premier carton jaune pour avoir retiré son maillot après le 3-2), il intervient en retard sur Balerdi. Deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion.

    86' BUT DE MANCHESTER UNITED : la défense de la Roma se place une nouvelle fois mal, Cunha entre dans la surface et frappe fort au premier poteau depuis un angle fermé. Vasquez, surpris, ne parvient pas à repousser le ballon. Manchester United passe devant !

    83' BUT DE MANCHESTER UNITED : Bruno Fernandes adresse un centre depuis la gauche, Balerdi manque le ballon, Cunha profite de l’erreur et trompe Vasquez.

    59' Énorme occasion pour Manchester United ! Mbeumo part sans être hors-jeu, élimine Vasquez, mais touche un poteau, puis l’autre.

    58' PENALTY À RETIRER, FERNANDES MARQUE : Cristante, qui avait dégagé le ballon repoussé par Vasquez, est entré dans la surface avant la frappe de Bruno Fernandes. La VAR interrompt le jeu : le penalty est à retirer. Bruno Fernandes ne se manque pas et prend le Colombien à contre-pied.

    56' VASQUEZ ARRÊTE LE PENALTY DE BRUNO FERNANDES ! Cunha est touché par Mancini dans la surface, l’arbitre désigne le point de penalty. Bruno Fernandes croise sa frappe, Vasquez repousse d’une main ferme. Cristante dégage ensuite.

    PREMIÈRE PÉRIODE

    45' Accélération de Malen, qui se joue de Heaven et croise sa frappe du droit. Lammens repousse, puis s’interpose aussi devant Mora.

    40' Tête de Balerdi sur un corner tiré par Mora, Lammens capte sans difficulté.

    18' BUT DE LA ROMA : Malen prend Lammens à contre-pied, penalty parfaitement tiré.

    17' PENALTY POUR LA ROMA : la frappe de Soulé est repoussée du bras par Heaven dans la surface. Penalty évident.

    11' BUT DE LA ROMA : Manchester United perd un ballon dangereux au milieu de terrain, Malen sert Mora, qui renverse le jeu et trouve Soulé seul dans la surface. Son tir du gauche ne laisse aucune chance à Lammens.

  • FEUILLE DE MATCH ET COMPOSITIONS OFFICIELLES

    Manchester United-Roma 3-2

    Buteurs : 11' Soulé (R), 18' Malen (R, sur penalty), 58' Fernandes (M, sur penalty), 83' et 86' Cunha (M)

    Manchester United (3-4-2-1) : Lammens ; Yoro, Maguire (88' de Ligt), Heaven (75' Martinez) ; Dalot, Baleba (51' Tielemans), Mainoo, Diallo (75' Lacey) ; Mbeumo, Bruno Fernandes (88' Mount) ; Cunha. Entr. : Carrick.

    Roma (3-4-2-1) : Vásquez ; Mancini (75' Ghilardi), Balerdi, Hermoso (75' NDicka) ; Rensch (21' Lulli), Cristante, De Roon, Wesley ; Soulé, Rodrigo Mora (46' Pisilli) ; Malen (78' Castro). Entr. : Gasperini.

    Arbitre : Gil Manzano

    Avertis : Soulé (R), Fernandes (R), Lulli (R), Malen (R), Heaven (M), Maguire (M)

    Expulsé : Cunha (M)

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