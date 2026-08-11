La Roma est à un pas de Rodrigo Mora. Le talent de Porto né en 2007 est devenu l’un des principaux objectifs de la direction de la Roma pour renforcer le secteur offensif de Gian Piero Gasperini et, ces dernières heures, le club de la capitale s’est considérablement rapproché des exigences du club portugais.
Traduit par
La Roma à un pas de Mora : accord verbal avec le FC Porto
LA FORMULE
Selon Gianluca Di Marzio, la Roma aurait trouvé un accord verbal de principe avec le FC Porto pour le transfert du talent portugais. L’opération devrait se conclure par un prêt payant avec option d’achat, destinée à devenir obligatoire en fonction du nombre de matches joués par le joueur et de la qualification de la Roma en Ligue des champions, l’accord étant désormais tout proche.
LES CONDITIONS
Au cours de la nuit, en effet, la Roma et Porto n’auraient pas trouvé d’accord définitif sur la solution précédente liée à 50 % des droits du joueur. Quoi qu’il en soit, la valorisation globale resterait tout de même de 50 millions d’euros : environ 7-8 millions pour le prêt et 42-43 millions supplémentaires pour le rachat. Les conditions pour déclencher l’obligation pourraient être cumulatives et liées aux apparitions du joueur ainsi qu’à la qualification de la Roma en Ligue des champions.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles