La Roma à un pas de Mora : accord verbal avec le FC Porto

Au cours de la nuit, en effet, la Roma et Porto n’auraient pas trouvé d’accord définitif sur la solution précédente liée à 50 % des droits du joueur. Quoi qu’il en soit, la valorisation globale resterait tout de même de 50 millions d’euros : environ 7-8 millions pour le prêt et 42-43 millions supplémentaires pour le rachat. Les conditions pour déclencher l’obligation pourraient être cumulatives et liées aux apparitions du joueur ainsi qu’à la qualification de la Roma en Ligue des champions.