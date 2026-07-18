Getty Images Sport
Traduit par
La Roma a réactivé son dossier Alejandro Garnacho, tandis qu’un autre club italien surveille de près Crysencio Summerville
Garnacho demeure la priorité des Giallorossi.
Le grand club italien mène une campagne active sur le marché des transferts, Garnacho s'imposant comme une cible prioritaire pour le club de la capitale. Selon CalcioNews24, la Roma aurait récemment réactivé ses contacts pour recruter la jeune pépite de Chelsea, déterminée à attirer l’international argentin au Stadio Olimpico. Consciente de la difficulté d’arracher un tel talent à Stamford Bridge, la direction giallorossa juge l’opération complexe mais réalisable, et capable d’élever immédiatement le niveau technique de l’effectif.
Recruté à prix d’or (près de 40 millions de livres) chez les Red Devils lors de l’été 2025, puis lié au club londonien jusqu’en 2032, l’international argentin n’a pas convaincu lors de son premier exercice outre-Manche. En 43 apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives, sans pouvoir empêcher la frustrante dixième place finale des Blues. Le jeune ailier n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable, passant souvent par la case banc de touche et peinant à obtenir du temps de jeu régulier au cours d’une première année londonienne compliquée.
- AFP
L'intérêt pour Summerville s'intensifie à Londres
Si le dossier Garnacho occupe toujours les devants de la scène, l’AS Rome multiplie parallèlement les démarches pour finaliser l’arrivée de Summerville. L’ailier néerlandais, sous contrat avec West Ham jusqu’en 2029, a disputé 34 matches toutes compétitions confondues la saison passée, inscrivant sept buts et délivrant cinq passes décisives, sans pouvoir empêcher la relégation des Hammers en Championship. Son profil séduit par ses qualités techniques, son jeune âge et son potentiel de progression, et il figure en tête de la short-list tandis que les Giallorossi intensifient les contacts pour faire avancer les négociations.
La cellule de recrutement se focalise sur l’arrivée d’au moins deux nouveaux ailiers. Ainsi, l’arrivée de Summerville n’exclut pas celle d’un autre joueur de couloir de haut niveau. Un double coup, associant l’international néerlandais à l’Argentin, reste une option étudiée.
Démenti : Molina et Dodo ne sont pas impliqués
Les rumeurs prêtant Nahuel Molina (Atlético de Madrid) à la Roma ont été catégoriquement démenties : le latéral argentin se concentre sur la finale de la Coupe du monde de demain. Le club giallorosso privilégie actuellement des ailiers à vocation offensive plutôt que des arrières latéraux traditionnels.
De même, les informations faisant état d’un intérêt de la Roma pour Dodo, de la Fiorentina, sont infondées et n’ont jamais été prises en considération. Le club concentre ses efforts sur des cibles précises, veillant à ce que ses ressources financières soient strictement affectées aux profils spécifiques demandés par le staff technique.
- Getty Images Sport
Gasperini entend capitaliser sur la quatrième place conquise par la Roma.
La Roma est déterminée à poursuivre sa progression sous la houlette de son entraîneur Gian Piero Gasperini, notamment après avoir décroché une troisième place aussi remarquable que méritée la saison dernière. Cet exploit marque une étape décisive pour le club, puisqu’il lui ouvre les portes de la prestigieuse Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2018-2019, mettant ainsi fin à une longue et douloureuse absence de la compétition d’élite européenne.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles