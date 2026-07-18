La Roma a réactivé son dossier Alejandro Garnacho, tandis qu’un autre club italien surveille de près Crysencio Summerville

Le grand club italien mène une campagne active sur le marché des transferts, Garnacho s'imposant comme une cible prioritaire pour le club de la capitale. Selon CalcioNews24, la Roma aurait récemment réactivé ses contacts pour recruter la jeune pépite de Chelsea, déterminée à attirer l’international argentin au Stadio Olimpico. Consciente de la difficulté d’arracher un tel talent à Stamford Bridge, la direction giallorossa juge l’opération complexe mais réalisable, et capable d’élever immédiatement le niveau technique de l’effectif.

Recruté à prix d’or (près de 40 millions de livres) chez les Red Devils lors de l’été 2025, puis lié au club londonien jusqu’en 2032, l’international argentin n’a pas convaincu lors de son premier exercice outre-Manche. En 43 apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives, sans pouvoir empêcher la frustrante dixième place finale des Blues. Le jeune ailier n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable, passant souvent par la case banc de touche et peinant à obtenir du temps de jeu régulier au cours d’une première année londonienne compliquée.



