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La Roma a officialisé une offre pour Alejandro Garnacho, dont le montant pourrait atteindre 40 millions d’euros, et s’intéresse également à Crysencio Summerville
La Roma s’intéresse à un joueur écarté par Chelsea
La Roma a intensifié ses efforts pour recruter Garnacho en soumettant une offre comprenant des frais de prêt de 5 millions d'euros, assortis d'une option d'achat de 35 millions d'euros (30 millions de livres sterling / 40 millions de dollars).
Selon Gian Luca Di Marzio, cette clause pourrait devenir obligatoire si certaines conditions liées à ses performances sont remplies pendant son séjour dans la capitale italienne. Au total, Chelsea récupérerait ainsi la somme versée à Manchester United il y a tout juste 12 mois.
Le nouvel entraîneur des Blues, Xabi Alonso, a déjà admis que l’avenir de l’ailier se situait probablement loin de Londres. S’exprimant sur la situation, l’Espagnol a déclaré : « Nous avons discuté avec les directeurs sportifs, et d’autres clubs s’intéressent à lui. Voyons donc comment les choses évoluent, mais j’espère que cela se terminera de la meilleure façon possible pour toutes les parties. »
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Garnacho pousserait pour quitter Stamford Bridge.
La volonté de l’Argentin de quitter Chelsea s’est confirmée après son absence à l’ouverture de la préparation estivale des Blues à Cobham. Auteur d’un seul but en Premier League la saison passée, le joueur de 22 ans chercherait avant tout un transfert lui assurant une place de titulaire pour retrouver l’équipe nationale.
L’AS Rome privilégie un prêt avec option d’achat, tandis que Chelsea, soucieux d’équilibrer ses comptes, reste attaché à un transfert définitif. Les discussions se poursuivent : le club italien entend profiter du statut d’« échec » de l’ailier en Angleterre pour s’adjuger un joueur au potentiel immense.
Summerville dans le viseur
Garnacho n'est pas le seul nom évoqué par la direction de la Roma, déterminée à renforcer ses ailes. De nouveaux contacts ont été établis avec West Ham pour Crysencio Summerville, cible prioritaire des Giallorossi.
Par ailleurs, le club suit de près Christos Tzolis, qui pourrait constituer une alternative crédible. L’objectif est clair : apporter plus de vitesse et d’efficacité devant le but sur les ailes. Les dirigeants ont également surveillé Diego Moreira, à Strasbourg, ces dernières semaines, élargissant ainsi leur toile au sein des principaux championnats européens.
- AFP
Des ventes stratégiques pour financer les nouvelles arrivées
La volonté de Chelsea de négocier s'inscrit dans le cadre d'une refonte plus large de l'effectif menée par Alonso. Le club s'est montré actif dans la cession de joueurs afin de financer de nouvelles recrues, ayant récemment autorisé plusieurs départs. Tout accord concernant Garnacho impliquera également Manchester United, qui bénéficie d'une clause de 10 % sur les revenus de revente, conformément à l'accord initial conclu avec les Blues.
Alors que les Blues s’apprêtent à décoller pour leur stage de pré-saison en Australie le 25 juillet, la Roma espère conclure un accord avant le départ de l’ailier.
Pour les Giallorossi, associer Garnacho à un autre talent comme Summerville constituerait une véritable déclaration d’intention pour la prochaine saison de Serie A.
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