La Roma a intensifié ses efforts pour recruter Garnacho en soumettant une offre comprenant des frais de prêt de 5 millions d'euros, assortis d'une option d'achat de 35 millions d'euros (30 millions de livres sterling / 40 millions de dollars).

Selon Gian Luca Di Marzio, cette clause pourrait devenir obligatoire si certaines conditions liées à ses performances sont remplies pendant son séjour dans la capitale italienne. Au total, Chelsea récupérerait ainsi la somme versée à Manchester United il y a tout juste 12 mois.

Le nouvel entraîneur des Blues, Xabi Alonso, a déjà admis que l’avenir de l’ailier se situait probablement loin de Londres. S’exprimant sur la situation, l’Espagnol a déclaré : « Nous avons discuté avec les directeurs sportifs, et d’autres clubs s’intéressent à lui. Voyons donc comment les choses évoluent, mais j’espère que cela se terminera de la meilleure façon possible pour toutes les parties. »



