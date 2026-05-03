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La rivalité reprend ! Barcelone s'impose face au Bayern Munich et se qualifie pour sa quatrième finale de Ligue des champions féminine contre Lyon, grâce à une performance exceptionnelle d'Alexia Putellas et au retour d'Aitana Bonmati lors d'une demi-finale haletante
Le Barça bat le Bayern dans une demi-finale haletante qui a vu six buts marqués
Après un match nul 1-1 très disputé à Munich, cette demi-finale retour s’annonçait équilibrée. Le Camp Nou, archi-comble, offrait un cadre idéal pour cette affiche. Le match a démarré sur les chapeaux de roue : Salma Paralluelo a ouvert le score, Linda Dallmann a immédiatement égalisé, puis Alexia Putellas a redonné l’avantage au Barça, le tout en l’espace de 22 minutes.
Le Barça a ensuite imposé son rythme pour mener 4-1, un écart qui semblait enterrer le suspense et porter le total à 5-2 grâce à Ewa Pajor puis à un doublé de Putellas. Soudain, la rencontre s’est ouverte de façon inattendue, offrant au Bayern un espace propice aux offensives.
Pernille Harder a relancé le suspense à vingt minutes du terme, puis Arianna Caruso a frappé la barre transversale grâce à une parade de Cata Coll, avant que Dallmann ne heurte le poteau et que Coll ne repousse encore une tentative à bout portant de Vanessa Gilles. Alors qu’Aitana Bonmati, de retour sur le terrain, manquait une occasion en or à l’autre bout du terrain, Harder croyait offrir un final palpitant en marquant dans le temps additionnel. Mais le VAR a appelé l’arbitre Stéphanie Frappart à consulter l’écran pour vérifier une possible faute, et, de manière controversée, le but a été annulé, ramenant le score cumulé à 5-3 au lieu de 5-4.
Le Barça s’impose donc 4-2 et se qualifie pour sa sixième finale consécutive de la Ligue des champions féminine, avec l’ambition de conquérir un quatrième titre continental.
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La course au Ballon d'Or s'intensifie
Cette rencontre aura aussi un impact significatif sur la course au Ballon d’Or, et pas uniquement sur la quête du titre continental. La série de trois Ballons d’Or consécutifs de Bonmati devrait s’achever cette année : victime d’une fracture à la jambe, elle a été écartée des terrains pendant cinq mois avant de faire son retour, en tant que remplaçante, lors de ce match retour de demi-finale. De nombreuses stars, dont beaucoup évoluent au Barça, guettent dans l’ombre pour s’emparer de l’édition 2026. Plusieurs d’entre elles se sont distinguées lors de cette rencontre décisive afin d’alimenter leurs ambitions personnelles.
Putellas, grande favorite, a fait la une grâce à son doublé, portant son total en UWCL à huit buts en dix matchs, auxquels s’ajoutent six passes décisives. Pajor a encore été décisive avec son neuvième but en neuf rencontres européennes, tandis que Caroline Graham Hansen brillait sur le côté droit. Le Bayern, privé de Franziska Kett – jeune arrière gauche buteuse au match aller avant d’être expulsée –, a aligné Stine Ballisager, défenseure centrale de formation, dans un couloir gauche moins familier. Graham Hansen a exploité cette situation pour offrir deux passes décisives.
Harder, buteuse et passeuse décisive, voit elle aussi sa cote monter au classement du Ballon d’Or, même si l’élimination du Bayern risque de freiner sa course vers un trophée qui, en 2020, semblait déjà à sa portée.
La rivalité reprend : le Barça affrontera à nouveau Lyon
Barcelone défiera Lyon en finale de l’UEFA Women’s Champions League, le 25 mai à Oslo, après la victoire des Françaises sur Arsenal en demi-finale. Ce sera la quatrième confrontation entre ces deux cadors européens, qui ont instauré une rivalité marquée ces dernières années.
Lors de leur première affiche dans cette compétition phare, le Barça n’avait pas encore l’allure de l’ogre qu’il est devenu. Pour sa première finale, le club catalan avait subi la loi des Lyonnaises, alors en pleine série de cinq titres consécutifs, s’inclinant 4-1.
Les Lyonnaises ont de nouveau repoussé les Catalanes en 2022, un an après le premier sacre du Barça, acquis aux dépens de Chelsea (4-0). À Turin, le choc était attendu, mais l’OL avait rapidement étouffé le débat, menant 3-0 après seulement 33 minutes avant de l’emporter 3-1.
Le Barça a toutefois pris sa revanche en 2024 en s’imposant 2-0 à Eindhoven. Un an après son succès face à Wolfsburg en finale 2023, le champion d’Espagne a affiché une maturité et une expérience accrues, offrant une performance maîtrisée pour enfin dominer son rival.
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Quel club remportera la Ligue des champions féminine 2026 ?
Que nous réservera le quatrième acte de cette série captivante ? Le Barça espère un match bien moins mouvementé que celui du Camp Nou, où il a perdu le contrôle dans les dernières minutes. Les Catalans devraient toutefois pouvoir compter sur Bonmati comme titulaire d’ici là, ce qui devrait les aider à cet égard. Triple lauréate du Ballon d’Or, elle a disputé environ vingt-cinq minutes en sortant du banc dimanche et pourra continuer à peaufiner sa condition physique d’ici la finale du 23 mai, le Barça ayant encore deux matchs de championnat et la finale de la Copa de la Reina à disputer d’ici là.
De leur côté, les Lyonnaises ont réalisé une performance de haut niveau en prenant leur revanche sur Arsenal samedi, effaçant ainsi la demi-finale perdue la saison passée en Ligue des champions, conclue par la surprenante victoire des Gunners face au Barça en finale. Le retour de Melchie Dumornay, associé à la nouvelle disponibilité de Selma Bacha, a largement contribué au succès 3-1 qui a permis aux Rhodaniennes de renverser la vapeur après leur défaite 2-1 à l’aller. Si Tabitha Chawinga, absente lors des deux demi-finales, retrouve également le groupe, ce sera un atout supplémentaire.
Autre ingrédient piquant : l’OL est désormais coaché par Jonatan Giraldez, ex-mentor du Barça qu’il a mené à deux couronnes européennes en trois saisons. Déterminé à battre son ancien club – ainsi que son ancien adjoint Pere Romeu, désormais à la tête des Blaugranas – il aura à cœur de réussir son coup lors de cette finale.