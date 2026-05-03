La rivalité reprend ! Barcelone s'impose face au Bayern Munich et se qualifie pour sa quatrième finale de Ligue des champions féminine contre Lyon, grâce à une performance exceptionnelle d'Alexia Putellas et au retour d'Aitana Bonmati lors d'une demi-finale haletante

Après un match nul 1-1 très disputé à Munich, cette demi-finale retour s’annonçait équilibrée. Le Camp Nou, archi-comble, offrait un cadre idéal pour cette affiche. Le match a démarré sur les chapeaux de roue : Salma Paralluelo a ouvert le score, Linda Dallmann a immédiatement égalisé, puis Alexia Putellas a redonné l’avantage au Barça, le tout en l’espace de 22 minutes.

Le Barça a ensuite imposé son rythme pour mener 4-1, un écart qui semblait enterrer le suspense et porter le total à 5-2 grâce à Ewa Pajor puis à un doublé de Putellas. Soudain, la rencontre s’est ouverte de façon inattendue, offrant au Bayern un espace propice aux offensives.

Pernille Harder a relancé le suspense à vingt minutes du terme, puis Arianna Caruso a frappé la barre transversale grâce à une parade de Cata Coll, avant que Dallmann ne heurte le poteau et que Coll ne repousse encore une tentative à bout portant de Vanessa Gilles. Alors qu’Aitana Bonmati, de retour sur le terrain, manquait une occasion en or à l’autre bout du terrain, Harder croyait offrir un final palpitant en marquant dans le temps additionnel. Mais le VAR a appelé l’arbitre Stéphanie Frappart à consulter l’écran pour vérifier une possible faute, et, de manière controversée, le but a été annulé, ramenant le score cumulé à 5-3 au lieu de 5-4.

Le Barça s’impose donc 4-2 et se qualifie pour sa sixième finale consécutive de la Ligue des champions féminine, avec l’ambition de conquérir un quatrième titre continental.