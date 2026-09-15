Propaganda Photo
Traduit par
La révolution française de Zidane ! La recrue de Liverpool Jeremy Jacquet reçoit une convocation surprise en sélection nationale
Une ascension fulgurante récompensée par une convocation en équipe nationale
Selon L'Equipe, le défenseur central de Liverpool Jeremy Jacquet a été présélectionné en équipe de France par le sélectionneur Zinedine Zidane après un début de saison très convaincant avec Liverpool. Le joueur de 21 ans s'est encore illustré ce week-end en réalisant un sauvetage décisif sur sa ligne, qui a permis de préserver le match nul 0-0 contre Fulham à Anfield. Jacquet figure dans un groupe élargi aux côtés de plusieurs joueurs qui n'ont pas encore représenté les Bleus au plus haut niveau.
Zidane dévoilera officiellement sa première liste finale le 18 septembre au siège de la FFF, où tous les doutes concernant de potentiels nouveaux visages seront levés avant les prochaines rencontres compétitives.
- Ball Raw Images
Dans la continuité des premiers succès à Anfield
Cette présélection met en lumière la transition sans accroc de Jacquet vers le football anglais depuis son arrivée sur la Mersey. Formé dans les catégories de jeunes à Rennes et passé par un prêt à Clermont Foot, le jeune défenseur s'est rapidement imposé comme une option fiable dans l'arrière-garde de Liverpool. Son excellent sens défensif et son sang-froid sous pression se sont manifestement adaptés sans difficulté à la scène de la Premier League.
La prochaine sélection de Zidane permettra de voir si la forme du jeune joueur en club suffit à lui offrir une place dans le groupe final pour la dernière journée de la trêve internationale.
Une trêve internationale chargée en perspective
La France fait face à une série de matches exigeants en Ligue des nations de l’UEFA alors que Zidane entame pleinement son mandat. Les Bleus doivent se déplacer en Turquie le 25 septembre puis affronter la Belgique le 28 septembre, avant de rentrer au Stade de France pour recevoir l’Italie le 2 octobre puis de nouveau la Belgique le 5 octobre. Sa présence dans la pré-liste élargie offre à Jacquet une occasion en or de se faire une place dans le groupe de base pour ces rendez-vous à fort enjeu.
Ce calendrier intense exigera de la profondeur dans l’effectif, ouvrant la porte à des talents émergents en forme pour faire valoir leurs ambitions sur la scène internationale.
- STEINSIEK.CH
Retour aux affaires nationales
Avant le début de toute éventuelle sélection internationale, Jacquet reportera toute son attention sur les campagnes nationale et européenne en cours de Liverpool. L'adaptation rapide du défenseur central a apporté un énorme coup de pouce à la solidité défensive de Liverpool durant les premières semaines de la saison. Maintenir son haut niveau de performance lors des prochains matches sera essentiel pour s'assurer une place permanente dans le groupe senior de Zidane.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles