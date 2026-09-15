Selon L'Equipe, le défenseur central de Liverpool Jeremy Jacquet a été présélectionné en équipe de France par le sélectionneur Zinedine Zidane après un début de saison très convaincant avec Liverpool. Le joueur de 21 ans s'est encore illustré ce week-end en réalisant un sauvetage décisif sur sa ligne, qui a permis de préserver le match nul 0-0 contre Fulham à Anfield. Jacquet figure dans un groupe élargi aux côtés de plusieurs joueurs qui n'ont pas encore représenté les Bleus au plus haut niveau.

Zidane dévoilera officiellement sa première liste finale le 18 septembre au siège de la FFF, où tous les doutes concernant de potentiels nouveaux visages seront levés avant les prochaines rencontres compétitives.