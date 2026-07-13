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Arsenal summer revolution GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

La révolution estivale d’Arsenal : comment les arrivées de Georgia Stanway, Ona Batlle et d’autres joueuses remettent les Gunners sur la voie d’un titre en WSL, malgré le départ de plusieurs cadres

WOMEN'S FOOTBALL
Arsenal Women
WSL Série printemps
G. Stanway
O. Batlle
G. Reuteler
S. Cerci
L. Baum
FEATURES

On le savait depuis longtemps : cet été s’annonce décisif pour Arsenal. De nombreux joueurs sont en fin de contrat et, depuis des semaines, les rumeurs de transferts vers le nord de Londres se multiplient, laissant présager un vaste remaniement. Aujourd’hui, le puzzle se met en place : après les départs de Beth Mead, Katie McCabe et d’autres, les remplaçantes arrivent, avec Georgia Stanway et Ona Batlle en têtes d’affiche des quatre annonces déjà officialisées.

Et ce ne sera pas tout. Arsenal s’apprête à mettre le prix pour recruter Lisa Baum, l’ailière de 19 ans du RB Leipzig, courtisée par la plupart des grands clubs européens, les Gunners étant en pole position pour s’attacher ses services. L’internationale espagnole Salma Paralluelo, dont le contrat à Barcelone expire, n’a pas encore choisi sa prochaine destination, mais les Gunners restent en lice pour une autre recrue de premier plan.

Avec les départs cet été de Mead, McCabe, Victoria Pelova, Laia Codina et Manuela Zinsberger, les changements ont été nombreux au sein d’Arsenal, le club le plus titré de l’histoire du football féminin anglais, qui tente de revenir au sommet du championnat national. Que signifient donc ces changements pour les Gunners en cette nouvelle saison, alors qu’elles visent à remporter leur premier titre de Women’s Super League depuis 2019 ?

  • Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Elle s'impose

    Nommée entraîneuse principale à temps plein en janvier 2025, à l’issue d’un intérim réussi, Renee Slegers semble désormais imposer sa patte sur l’équipe d’Arsenal avec une autorité renouvelée.

    Avec plusieurs joueurs en fin de contrat, l’été s’est révélé propice à des changements de grande ampleur. Les prolongations et les départs ont offert à la coach et au club l’occasion d’imprimer leur vision sur l’effectif.

    Que nous apprennent donc ces choix ?

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  • Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Des choix stratégiques décisifs

    L'un des constats les plus évidents est la volonté de rajeunir l'effectif. Aucune équipe de WSL n'était plus âgée que celle des Gunners la saison passée, et seule la Juventus les devançait sur ce plan parmi les clubs qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions féminine 2025-2026.

    Huit des neuf joueuses les plus âgées étant en fin de contrat, Slegers et le club disposaient d’une opportunité idéale de rajeunir l’effectif. Toutefois, Kim Little (36 ans), Steph Catley (32 ans), Caitlin Foord (31 ans), Stina Blackstenius (30 ans) et Leah Williamson (29 ans) ont prolongé leur contrat, et des sources évoquent une tentative de dernière minute pour conserver McCabe, Mead pouvant même être privilégiée par rapport à Foord.

    Néanmoins, trois des huit joueuses les plus âgées ont quitté le club : les départs de McCabe (30 ans), Mead (31 ans) et Zinsberger (30 ans) ont légèrement rajeuni l’effectif en prévision de l’arrivée de nouvelles recrues plus jeunes. Stanway, Batlle et Geraldine Reuteler ont toutes 27 ans, Selina Cerci vient d’avoir 26 ans et Baum n’a encore que 19 ans. Si Paralluelo rejoint également le club, elle n’aura elle aussi que 22 ans.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    Augmentation de la profondeur

    Bien sûr, la politique de recrutement d’Arsenal ne visait pas uniquement à rajeunir l’effectif. Plusieurs raisons expliquent pourquoi les Gunners n’ont pas réussi à remporter un nouveau titre en WSL ces dernières années, et ce mercato pourrait corriger certaines d’entre elles.

    L’une d’elles concerne la profondeur de l’effectif. Si Slegers disposait de plusieurs options la saison passée, son groupe restait peu fourni : aucune formation de WSL n’a utilisé moins de joueuses qu’Arsenal. Parmi les clubs qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions, seules six formations ont fait appel à un effectif encore plus réduit : Benfica, St. Pölten, Valerenga, Wolfsburg, OH Leuven et Twente.

    Plusieurs joueuses à la disposition de Slegers se sont retrouvées largement écartées, réduisant encore l’effectif. Jenna Nighswonger n’a disputé qu’un seul match avant d’être prêtée à Aston Villa en janvier, tandis que Codina et Pelova ont peiné à obtenir du temps de jeu, ce qui n’a guère surpris lorsque leurs départs ont été officialisés cet été.

    À ces absences s’ajoutaient la rupture du ligament croisé antérieur de Katie Reid dès l’entame de la saison, les deux seules titularisations de Williamson en raison de pépins physiques récurrents, ainsi qu’une disponibilité très limitée de Kyra Cooney-Cross, contrainte de s’absenter pour raisons familiales. Autant de facteurs qui expliquent pourquoi Slegers disposait d’un effectif étroit et pourquoi il était impératif d’y remédier.

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  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Bien répartir la charge de travail

    On observait également une dépendance croissante vis-à-vis de certaines joueuses. C'était particulièrement le cas au milieu de terrain, où l'on constatait une baisse notable de niveau lorsque Little et Mariona Caldentey n'étaient pas alignées d'entrée aux deux postes de milieux défensives. Les arrivées de Stanway et Reuteler, associées à une disponibilité sans doute accrue de Cooney-Cross, sont donc extrêmement bienvenues, alors que les Gunners cherchent à répartir les responsabilités sur ces postes.

    Stanway arrive en provenance du Bayern Munich, où elle a été alignée beaucoup plus bas que d’habitude, avec succès, tandis que Reuteler, capable d’occuper plusieurs positions au milieu, pourrait aussi offrir une option supplémentaire au poste de numéro 10.

    Il est normal de s’appuyer sur des joueuses du calibre de Little et Caldentey, mais l’ampleur de cette dépendance chez Arsenal la saison passée n’était pas idéale.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Diversité offensive

    C’est probablement en attaque que les nouvelles recrues pourront s’exprimer avec le plus d’impact. La saison passée, Slegers disposait déjà de plusieurs options dans ce secteur. Alessia Russo occupait une place de titulaire inaliénable au poste de n° 9, tandis que Blackstenius pouvait la remplacer depuis le banc ou jouer devant elle, l’internationale anglaise se positionnant alors en n° 10. Sur les ailes, Mead, Foord, Chloe Kelly et Olivia Smith constituaient autant d’options, ce qui permettait à Slegers d’adapter son jeu en fonction des différents plans de match et de remplacer les deux titulaires vers l’heure de jeu, comme elle le faisait souvent.

    Cependant, cette organisation est vite devenue prévisible. Frida Maanum constituait la seule autre solution au poste de numéro 10, ce qui conduisait souvent Russo à se replier dans l’axe lorsque Blackstenius entrait en jeu. Les adversaires savaient aussi que Slegers procéderait, presque systématiquement, à deux remplacements consécutifs sur les ailes autour de l’heure de jeu. En cas de blessure d’une joueuse excentrée, comme cela s’est produit pour Kelly ou Mead, la variété tactique s’en trouvait encore réduite.

    En recrutant Reuteler, capable d’évoluer en numéro 10 ; Cerci, une option supplémentaire en attaque pouvant aussi jouer sur les ailes ; Baum, polyvalente sur les deux flancs et éventuellement dans l’axe ; ainsi que Batlle, qui peut jouer en tant qu’arrière gauche inversé pour créer un nouveau type de problème aux adversaires, Arsenal gagne en imprévisibilité, en polyvalence et en profondeur. Exactement ce dont Arsenal a besoin pour maintenir une menace constante, même lorsque le match ne se déroule pas comme prévu.

  • Ona Batlle Arsenal signing 2026Getty Images

    Une qualité authentique

    Comme le veut le cliché, ces recrutements constituent aussi une déclaration d’intention. Si Batlle ne révolutionnera sans doute pas le milieu de terrain, la variété offensive ou la profondeur de l’effectif – surtout que le poste d’arrière latéral est déjà bien pourvu chez Arsenal –, la Catalane reste une joueuse de classe mondiale. La recruter à Barcelone, chez les championnes d’Europe en titre, alors qu’elle est au sommet de sa carrière, est un coup de maître.

    Stanway arrive avec une réputation similaire. Double championne d’Europe avec l’Angleterre, elle s’est régulièrement illustrée lors des grands rendez-vous et a su répondre présente, s’imposant ainsi comme l’une des meilleures milieux de terrain au monde.

    Moins connue, Cerci arrive en provenance de Bundesliga, où elle a été la joueuse la plus prolifique lors des deux dernières saisons, tandis que Reuteler a démontré toute l’étendue de son talent lors du parcours historique de la Suisse jusqu’aux huitièmes de finale du Championnat d’Europe l’an passé.

    Baum, si son arrivée se confirme, possède elle aussi un potentiel de premier plan. Ces recrues de très haut niveau arrivent à point nommé pour permettre leur intégration à l’équipe première avant la préparation estivale.

    Pendant que Chelsea cherche toujours une attaquante après trois refus retentissants, que Manchester City opte pour des renforts plus discrets avec Mead et Niamh Charles, et que les rumeurs autour de Manchester United restent timides – Andrea Medina étant pour l’instant la seule recrue –, Arsenal a frappé fort dès l’ouverture du mercato estival.

    Suffira-t-il pour décrocher un premier titre de WSL depuis 2019 ? Il est trop tôt pour le dire, mais les signes sont encourageants.