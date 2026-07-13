Et ce ne sera pas tout. Arsenal s’apprête à mettre le prix pour recruter Lisa Baum, l’ailière de 19 ans du RB Leipzig, courtisée par la plupart des grands clubs européens, les Gunners étant en pole position pour s’attacher ses services. L’internationale espagnole Salma Paralluelo, dont le contrat à Barcelone expire, n’a pas encore choisi sa prochaine destination, mais les Gunners restent en lice pour une autre recrue de premier plan.

Avec les départs cet été de Mead, McCabe, Victoria Pelova, Laia Codina et Manuela Zinsberger, les changements ont été nombreux au sein d’Arsenal, le club le plus titré de l’histoire du football féminin anglais, qui tente de revenir au sommet du championnat national. Que signifient donc ces changements pour les Gunners en cette nouvelle saison, alors qu’elles visent à remporter leur premier titre de Women’s Super League depuis 2019 ?