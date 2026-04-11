La « Révolution Diaz » : comment la star marocaine a-t-elle fini par se rebeller contre le banc du Real Madrid ?

La star marocaine a démontré sa polyvalence en occupant plusieurs postes, et non en étant cantonnée sur un seul côté du terrain. Il peut aussi bien animer le jeu depuis l’entrejeu que déborder sur l’aile, comme il l’a montré lors de la rencontre face à Gérone. Il s’est notamment projeté sur le côté gauche tout en conservant une grande liberté dans les half-spaces, appliquant à la lettre les consignes de son entraîneur, qui lui demande « de prendre des risques plutôt que de se contenter de ne pas commettre d’erreur ». Son dynamisme et sa vision ont ainsi pavé la voie au but de Valverde.

Diaz a fêté son 100^e match en Liga sous le maillot du Real Madrid en délivrant une passe décisive sur le tir fulgurant de Valverde, sa septième de la saison et la 14^e de sa carrière en championnat, Il n’a pas pu ajouter d’autres passes décisives, uniquement en raison du manque de réussite de Mbappé, bien servi en profondeur mais dont la frappe, alors qu’il était seul face au gardien, a dépassé le cadre du but madrilène.



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