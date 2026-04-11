La « Révolution Diaz » : comment la star marocaine a-t-elle fini par se rebeller contre le banc du Real Madrid ?

Selon le quotidien espagnol AS, Diaz a toujours su nager à contre-courant. Après n’avoir été titulaire qu’à quatre reprises en 194 jours, il a su mettre à profit son temps sur le banc pour inverser la tendance. Puis, lorsque l’entraîneur Álvaro Arbeloa a publiquement reconnu qu’il méritait mieux, le joueur a confirmé cette confiance par ses performances sur le terrain.
Le retour de la puissance offensive incarnée par Kylian Mbappé l’oblige à redéfinir son rôle : meneur de jeu, faux numéro 9 ou partenaire de Vinícius Júnior en pointe, il s’adapte et reste prêt.
Il est devenu le numéro 12, soit le premier remplaçant appelé à faire la différence, comme ce fut le cas contre le Bayern Munich. Mais, hier face à Gérone, il a retrouvé le onze de départ. Plutôt que d’accepter un rôle secondaire, il a de nouveau défié les attentes.