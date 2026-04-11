Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

La « Révolution Diaz » : comment la star marocaine a-t-elle fini par se rebeller contre le banc du Real Madrid ?

B. Diaz
Vinicius Junior
Kylian Mbappé
A. Arbeloa
Real Madrid
Girona
Bayern Munich
LaLiga
Ligue des Champions
Maroc
Brésil
France
Espagne
Allemagne

Le héros de l’ombre qui a illuminé le Bernabéu

L’international marocain Brahim Díaz a de nouveau inversé la tendance au Real Madrid, passant du statut de joueur de second plan à celui de pilier du onze madrilène.

Il a enchaîné six titularisations en seulement 29 jours, illustrant par cette « rébellion » positive sa détermination à s’imposer durablement dans les plans du staff technique.

  • Aller à contre-courant

    Selon le quotidien espagnol AS, Diaz a toujours su nager à contre-courant. Après n’avoir été titulaire qu’à quatre reprises en 194 jours, il a su mettre à profit son temps sur le banc pour inverser la tendance. Puis, lorsque l’entraîneur Álvaro Arbeloa a publiquement reconnu qu’il méritait mieux, le joueur a confirmé cette confiance par ses performances sur le terrain.

    Le retour de la puissance offensive incarnée par Kylian Mbappé l’oblige à redéfinir son rôle : meneur de jeu, faux numéro 9 ou partenaire de Vinícius Júnior en pointe, il s’adapte et reste prêt.

    Il est devenu le numéro 12, soit le premier remplaçant appelé à faire la différence, comme ce fut le cas contre le Bayern Munich. Mais, hier face à Gérone, il a retrouvé le onze de départ. Plutôt que d’accepter un rôle secondaire, il a de nouveau défié les attentes.

    • Publicité

  • Le Joker royal

    La star marocaine a démontré sa polyvalence en occupant plusieurs postes, et non en étant cantonnée sur un seul côté du terrain. Il peut aussi bien animer le jeu depuis l’entrejeu que déborder sur l’aile, comme il l’a montré lors de la rencontre face à Gérone. Il s’est notamment projeté sur le côté gauche tout en conservant une grande liberté dans les half-spaces, appliquant à la lettre les consignes de son entraîneur, qui lui demande « de prendre des risques plutôt que de se contenter de ne pas commettre d’erreur ». Son dynamisme et sa vision ont ainsi pavé la voie au but de Valverde.

    Diaz a fêté son 100^e match en Liga sous le maillot du Real Madrid en délivrant une passe décisive sur le tir fulgurant de Valverde, sa septième de la saison et la 14^e de sa carrière en championnat, Il n’a pas pu ajouter d’autres passes décisives, uniquement en raison du manque de réussite de Mbappé, bien servi en profondeur mais dont la frappe, alors qu’il était seul face au gardien, a dépassé le cadre du but madrilène.

    À lire aussi : Diaz
    a-t-il demandé à quitter le Real Madrid en raison de son manque de temps de jeu ?
    Diaz suit les traces de Hakimi en Ligue des champions.
    Diaz fait basculer la situation au Real Madrid et oblige la direction à agir.

  • Prendre le dessus sur Vinícius

    Les statistiques officielles le montrent : la star marocaine a créé 7 occasions franches pour ses coéquipiers, devançant ainsi Valverde et Vinícius, crédités chacun de 3 passes décisives. Il a également adressé 6 centres et réalisé le deuxième meilleur total de passes dans le dernier tiers avec 22 passes, juste derrière Vinícius (25). Ajoutons à cela ses dribbles réussis et les 4 fautes qu’il a provoquées.

    Défensivement, il a récupéré deux ballons et remporté sept duels, assurant un équilibre parfait entre création et pressing. et envoie un message clair avant le déplacement à Munich : il entend bien maintenir sa dynamique, qu’il soit titulaire ou remplaçant.