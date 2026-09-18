Le nouveau sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, a officiellement annoncé sa première liste de 28 joueurs pour la prochaine campagne de Ligue des nations de l’UEFA. Les Diables rouges ont un programme chargé dans le groupe A1, avec des rencontres contre l’Italie, la France, la Turquie, puis de nouveau la France entre la fin septembre et le début octobre.

Le groupe comprend les gardiens Jari De Busser, Senne Lammens, Mike Penders et Maarten Vandevoordt.

En défense, figurent Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys et Arthur Theate.

Les options au milieu de terrain sont Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans et Hans Vanaken.

L’attaque se compose de Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda et Leandro Trossard.



