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La révolution de Manchester United de Van Bommel ! Le nouvel entraîneur maintient Tielemans comme capitaine et rappelle la star de Chelsea Lavia
Van Bommel dévoile une liste de 28 joueurs avec la Belgique pour la Ligue des nations
Le nouveau sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, a officiellement annoncé sa première liste de 28 joueurs pour la prochaine campagne de Ligue des nations de l’UEFA. Les Diables rouges ont un programme chargé dans le groupe A1, avec des rencontres contre l’Italie, la France, la Turquie, puis de nouveau la France entre la fin septembre et le début octobre.
Le groupe comprend les gardiens Jari De Busser, Senne Lammens, Mike Penders et Maarten Vandevoordt.
En défense, figurent Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys et Arthur Theate.
Les options au milieu de terrain sont Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans et Hans Vanaken.
L’attaque se compose de Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda et Leandro Trossard.
- AFP
Tielemans reste capitaine alors que Van Bommel confirme son plan en 4-3-3
Van Bommel a confirmé que le milieu de terrain Youri Tielemans restera le capitaine de la sélection nationale sous son mandat. L’entraîneur de 49 ans a exposé une vision tactique claire, en s’engageant sur un 4-3-3 offensif plutôt que de débuter avec cinq défenseurs.
Il a également détaillé des discussions en face à face avec des cadres à Naples et à Istanbul afin d’évaluer leur engagement envers le projet international.
« J’utiliserai Kevin De Bruyne au milieu de terrain, en 10, en 8 ou même en 6 », a expliqué Van Bommel. « J’ai eu une bonne réunion avec Kevin à Naples pour vérifier s’il soutenait toujours cela à 100 %, et c’est ce que j’ai ressenti. »
La porte de la sélection s’ouvre à la jeunesse alors que les vétérans s’effacent
La liste de 28 joueurs combine des figures internationales confirmées et de jeunes talents émergents à travers l’Europe. Le gardien Jari De Busser a reçu sa première convocation après un solide début de saison sur le plan national aux Pays-Bas, tandis que l’ailier Mika Godts et le milieu de Chelsea Romeo Lavia ont également fait leur retour en sélection.
Cependant, le défenseur expérimenté Axel Witsel a accepté de mettre un terme à sa carrière internationale après 140 sélections, tandis qu’Alexis Saelemaekers et Thomas Meunier ne figurent pas dans ce groupe pour cette fenêtre.
Concernant l’attaquant Romelu Lukaku, Van Bommel a indiqué qu’il gérerait soigneusement son temps de jeu sur les quatre matches.
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Manchester United se prépare à une entrée en matière difficile à Rome
La Belgique entame sa campagne de Ligue des nations le vendredi 25 septembre contre l’Italie au Stadio Olimpico de Rome. Les Diables rouges recevront ensuite la France à Bruxelles le 28 septembre avant d’affronter la Turquie à Liège le 2 octobre.
Elle conclura cette fenêtre internationale par un déplacement en France, au Stade de France, le 5 octobre.
Van Bommel s’attend à ce que son groupe assimile rapidement ses consignes tactiques lors des séances d’entraînement à Tubize.
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