Zinedine Zidane a officiellement dévoilé sa première liste de 23 joueurs de l’équipe de France au siège de la FFF à Paris, marquant un net changement générationnel. Succédant à Didier Deschamps après 12 années à ce poste, le nouveau sélectionneur a offert ses premières convocations en équipe de France A à Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha, Guillaume Restes et Esteban Lepaul.

Les cinq nouveaux convoqués rejoindront directement le Centre national du football de Clairefontaine lundi.

Zidane a privilégié un groupe resserré de 23 joueurs afin que chacun reste pleinement impliqué tout au long de la prochaine fenêtre internationale.