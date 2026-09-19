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La révolution de la jeunesse de Zizou ! Zidane lance les débutants Jacquet, Diouf et Da Cunha dans la grande purge de la France
Zidane lance une nouvelle ère avec cinq débutants
Zinedine Zidane a officiellement dévoilé sa première liste de 23 joueurs de l’équipe de France au siège de la FFF à Paris, marquant un net changement générationnel. Succédant à Didier Deschamps après 12 années à ce poste, le nouveau sélectionneur a offert ses premières convocations en équipe de France A à Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha, Guillaume Restes et Esteban Lepaul.
Les cinq nouveaux convoqués rejoindront directement le Centre national du football de Clairefontaine lundi.
Zidane a privilégié un groupe resserré de 23 joueurs afin que chacun reste pleinement impliqué tout au long de la prochaine fenêtre internationale.
- AFP
Zidane soutient les inclusions de Jacquet, Diouf et Da Cunha
S’adressant à la presse, Zidane a donné des justifications tactiques détaillées pour expliquer la sélection de ses nouveaux appelés, en mettant l’accent sur leur forme du moment et leur potentiel à long terme. Le sélectionneur a souligné le lien de confiance qui le unit au défenseur central de Liverpool Jacquet, tout en saluant le milieu de l’Inter Diouf et la star de Côme, Da Cunha.
Il a confirmé que sa motivation première restait de développer un style de jeu attrayant et proactif avec la nouvelle génération.
« Ce sont des joueurs qui méritent d’être ici, des joueurs que j’ai envie de voir », a déclaré Zidane. « Ce qui m’inspire, c’est le jeu. J’ai envie de voir jouer ces joueurs et cette équipe. J’aime beaucoup le profil de Jacquet. Je le suis depuis longtemps parce qu’il a joué avec mon fils dans les équipes de jeunes. »
Les choix tactiques dictent les rappels et les omissions de la vieille garde
Zidane a développé ses choix de sélection, en mettant en avant la polyvalence au milieu axial et aux postes de latéral. Le sélectionneur a rappelé Adrien Truffert aux côtés de Diouf afin de renforcer les couloirs, tout en expliquant pourquoi des vainqueurs expérimentés de la Coupe du monde comme N'Golo Kante et Karim Benzema n'avaient pas été retenus.
Il a souligné que préparer l'avenir nécessitait de donner la priorité à de plus jeunes espoirs capables d'appliquer ses exigences tactiques.
« Choisir Andy Diouf et Truffert est un choix fort. Ils sont capables de jouer à ce poste », a expliqué Zidane. « N'Golo a 35 ans et j'ai fait des choix, qui sont différents. J'adore Karim, mais il a un certain âge. J'ai besoin de voir de plus jeunes joueurs et ce que nous allons faire ensemble. »
- ZUMA Press Wire
Les Bleus se préparent à quatre matches de Ligue des nations
La France fait face à un calendrier exigeant, avec quatre rencontres internationales en dix jours, alors que Zidane met en place ses idées tactiques. Les Bleus se rendront à Izmir pour affronter la Turquie le vendredi 25 septembre, avant de se déplacer à Bruxelles pour y défier la Belgique le 28 septembre.
La fenêtre internationale se conclura par deux matches consécutifs à domicile, à Saint-Denis, contre l’Italie le 2 octobre puis la Belgique le 5 octobre.
Avec Kylian Mbappe maintenu comme capitaine, Zidane entend poser des bases tactiques solides pour son mandat.
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