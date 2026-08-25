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La révélation de Rejinders ! Son père s’exprime sur son départ de Manchester City et les millions derrière son étonnant transfert en Arabie saoudite
Les raisons du départ en Arabie saoudite
Tijjani Reijnders a bouclé un transfert très médiatisé de Manchester City vers le club saoudien d'Al Qadsiah. Ce départ a surpris beaucoup de monde, surtout au regard du statut du joueur, international néerlandais entrant dans ses meilleures années à 28 ans. Si un contrat lucratif de quatre ans, d'une valeur annoncée de 100 millions d'euros, a fait les gros titres, son père et conseiller d'affaires, Martin Reijnders, assure que l'histoire va bien au-delà de la seule dimension financière.
S'exprimant franchement devant la presse, Martin a reconnu que ce changement allait inévitablement susciter le débat. Il a toutefois souligné qu'un mélange complexe d'exigences du club et de facteurs sportifs avait finalement dicté le départ du milieu de terrain de l'Etihad Stadium.
- ANP
L’obstacle de l’évaluation
Selon Martin, des prétendants européens comme la Juventus, Newcastle United et l’Atletico Madrid ont manifesté un intérêt concret après que Reijnders a commencé à mal vivre l’évolution de son rôle dans l’effectif sous les ordres du nouvel entraîneur Enzo Maresca. Pourtant, un transfert s’est immédiatement heurté à un obstacle en raison de la très haute valorisation financière fixée par Manchester City.
« Tijjani ne pouvait tout simplement pas aller n’importe où », a révélé Martin, expliquant que City exigeait une indemnité de transfert importante qu’aucun club européen intéressé n’était disposé ou capable de payer. Seul Al Qadsiah avait la puissance financière nécessaire pour s’aligner sur ces montants élevés, poussant le joueur et son entourage à évaluer sérieusement la proposition après l’avoir initialement refusée à deux reprises.
L’ambition se heurte à la réalité financière
Au-delà des complications liées à l'indemnité de transfert, l'ambitieux projet sportif d'Al Qadsiah a contribué à faire pencher la décision finale. Le club s'est qualifié pour la Ligue des champions de l'AFC et a recruté agressivement des talents internationaux de premier plan afin de s'imposer comme une force dominante du football asiatique.
Si Martin a ouvertement admis que l'offre financière est tout simplement incroyable et a joué un rôle, il a maintenu que l'argent n'est devenu décisif qu'au moment de trancher entre un rôle de remplaçant qui ne le satisfaisait pas à City et des minutes régulières et compétitives dans un dispositif tactique conçu sur mesure. « L'argent n'est devenu un facteur que lorsqu'il ne restait plus que deux choix sportifs », a-t-il déclaré.
- Getty Images Sport
Tourner la page
Reijnders quitte Manchester après avoir laissé une empreinte tangible lors de son passage en Angleterre, qui a notamment inclus les victoires en FA Cup et en Carabao Cup durant la saison 2025-2026. Après avoir également joué avec les Pays-Bas à la Coupe du monde 2026, le milieu de terrain se tourne désormais entièrement vers le Moyen-Orient.
Alors qu'Al Qadsiah cherche à faire sensation sur la scène continentale, Reijnders vise à obtenir un temps de jeu régulier et à être la pierre angulaire de son ambitieux projet. Ce transfert controversé referme un chapitre de sa carrière tout en ouvrant une nouvelle aventure lucrative et exigeante à l'étranger.
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