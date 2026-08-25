Tijjani Reijnders a bouclé un transfert très médiatisé de Manchester City vers le club saoudien d'Al Qadsiah. Ce départ a surpris beaucoup de monde, surtout au regard du statut du joueur, international néerlandais entrant dans ses meilleures années à 28 ans. Si un contrat lucratif de quatre ans, d'une valeur annoncée de 100 millions d'euros, a fait les gros titres, son père et conseiller d'affaires, Martin Reijnders, assure que l'histoire va bien au-delà de la seule dimension financière.

S'exprimant franchement devant la presse, Martin a reconnu que ce changement allait inévitablement susciter le débat. Il a toutefois souligné qu'un mélange complexe d'exigences du club et de facteurs sportifs avait finalement dicté le départ du milieu de terrain de l'Etihad Stadium.