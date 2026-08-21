La révélation de Bobo Vieri sur R9 : « J’ai éclaté de rire parce qu’on ne pouvait littéralement pas arrêter le Phénomène à l’entraînement ! »

Lorsque Vieri a rejoint l'Inter Milan avant la saison 1999-2000, il l’a fait avec un objectif clair : jouer aux côtés de Ronaldo. La star brésilienne était déjà arrivée au club deux saisons plus tôt, s’imposant comme l’icône ultime. L’arrivée de Vieri a immédiatement fait grimper l’enthousiasme des supporters nerazzurri.

Sur le papier, le duo Vieri-Ronaldo était présenté comme l’association offensive la plus dangereuse du football mondial, et très probablement de toute l’histoire de l’Inter. Leur pedigree d’élite combiné a suscité d’immenses attentes, au point de laisser penser qu’ils domineraient totalement le football italien et européen.