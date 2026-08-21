Buzzi
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La révélation de Bobo Vieri sur R9 : « J’ai éclaté de rire parce qu’on ne pouvait littéralement pas arrêter le Phénomène à l’entraînement ! »
Unir ses forces avec le Phénomène
Lorsque Vieri a rejoint l'Inter Milan avant la saison 1999-2000, il l’a fait avec un objectif clair : jouer aux côtés de Ronaldo. La star brésilienne était déjà arrivée au club deux saisons plus tôt, s’imposant comme l’icône ultime. L’arrivée de Vieri a immédiatement fait grimper l’enthousiasme des supporters nerazzurri.
Sur le papier, le duo Vieri-Ronaldo était présenté comme l’association offensive la plus dangereuse du football mondial, et très probablement de toute l’histoire de l’Inter. Leur pedigree d’élite combiné a suscité d’immenses attentes, au point de laisser penser qu’ils domineraient totalement le football italien et européen.
- Gribaudi/ImagePhoto
Rire face à un génie injouable
Au micro de The Late Run, Vieri s'est souvenu du moment précis où il a compris à quel point son nouveau coéquipier était spécial, dès leur toute première séance d'entraînement. Voir Ronaldo éliminer les défenseurs avec une facilité déconcertante et marquer de n'importe où a laissé Vieri si stupéfait qu'il en a ri.
« Il prend le ballon au milieu de terrain, dribble tout le monde et marque », a raconté Vieri. « Je me suis mis à rire, et quelqu'un m'a demandé : “Pourquoi tu ris ?” J'ai répondu : “Vous l'avez vraiment vu ?”... Il était aussi rapide que Ben Johnson, avec une technique incroyable... c'était tout simplement impossible de l'arrêter. »
Un partenariat tragiquement bref
Malgré ce potentiel astronomique, la dure réalité a frappé sur le terrain en raison des blessures persistantes qui ont miné Ronaldo. Tragiquement, le duo n’a jamais remporté de trophée majeur ensemble et n’a cumulé que 11 apparitions au total côte à côte sur le terrain.
Sur 667 minutes passées ensemble, leur participation commune aux buts ne s’est élevée qu’à trois réalisations. Cela comprend deux buts inscrits par Vieri sur des passes décisives de Ronaldo, et un but marqué par Ronaldo sur une offrande de Vieri.
- Buzzi
La fin d’une époque
À l’approche de la saison 2002-2003, leur collaboration a pris fin brutalement lorsque Ronaldo a choisi de quitter l’Inter Milan pour rejoindre le Real Madrid. Ce départ très médiatisé a mis un terme prématuré à un partenariat qui, au final, a laissé les supporters se demander ce qui aurait pu être.
Bien que le temps qu’ils ont passé ensemble sur le terrain ait été extrêmement limité, les souvenirs de Vieri aux côtés de l’un des plus grands talents de l’histoire du football restent vifs. Leur brève période commune à l’Inter Milan demeure l’un des plus grands « et si » de l’histoire du football.
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