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Ezio Simonelli Lega CalcioGetty Images

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La réunion entre les clubs et les arbitres est annulée. Simonelli : « Rocchi est pris. Des reports pour l'Italie ? Si vous me trouvez des dates disponibles, je vous offre le dîner. »

Déclaration du président de la Ligue de Serie A à la suite du report à la fin de la saison de la réunion entre les clubs de Serie A et les arbitres

Le président de la Ligue de Serie A, Ezio Simonelli, s'est exprimé à la sortie du siège de la FIGC à l'issue du conseil fédéral d'aujourd'hui. Les sujets brûlants : le report de la réunion entre les clubs et les arbitres, ainsi que le report de la prochaine journée de championnat, qui n'a finalement pas eu lieu afin de permettre à Gattuso de préparer au mieux le match décisif pour le sort de l'Italie dans la Coupe du monde.

  • LES PAROLES DE SIMONELLI

    «La réunion entre entraîneurs, joueurs et arbitres est reportée à la fin de la saison. En effet, le 23, Rocchi est retenu par un événement de l’UEFA qui se tiendra à Malte et ne pourra donc pas être présent. Nous n’avons pas parlé de l’équipe nationale, mais nous sommes confiants. Quant au fait que la journée de championnat n’ait pas été reportée ? Si vous me trouvez une date à laquelle il aurait été possible de la rattraper, je vous offre un dîner à tous. Nous ne pouvions pas savoir que toutes les équipes italiennes seraient éliminées avant la fin de la Ligue des champions.

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