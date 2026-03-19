La réunion entre les clubs et les arbitres est annulée. Simonelli : « Rocchi est pris. Des reports pour l'Italie ? Si vous me trouvez des dates disponibles, je vous offre le dîner. »

«La réunion entre entraîneurs, joueurs et arbitres est reportée à la fin de la saison. En effet, le 23, Rocchi est retenu par un événement de l’UEFA qui se tiendra à Malte et ne pourra donc pas être présent. Nous n’avons pas parlé de l’équipe nationale, mais nous sommes confiants. Quant au fait que la journée de championnat n’ait pas été reportée ? Si vous me trouvez une date à laquelle il aurait été possible de la rattraper, je vous offre un dîner à tous. Nous ne pouvions pas savoir que toutes les équipes italiennes seraient éliminées avant la fin de la Ligue des champions.