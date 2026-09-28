La retraite internationale en vue ? Leandro Paredes sort du silence sur son avenir avec l’Argentine alors que Lionel Messi se prépare à des adieux émouvants

L’avenir international de Paredes avec l’Argentine se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs après que le capitaine a mené Boca Juniors à une victoire renversante 3-2 contre le Racing Club en quarts de finale de la Copa Argentina dimanche soir. Le milieu de terrain expérimenté reste écarté du groupe de l’Argentine tout en purgeant une suspension de dix matches infligée par la FIFA à la suite d’altercations après la finale de la Coupe du monde 2026. Cette longue suspension n’a fait qu’intensifier les spéculations selon lesquelles la carrière internationale du joueur de 32 ans pourrait approcher de sa fin.