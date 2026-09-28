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La retraite internationale en vue ? Leandro Paredes sort du silence sur son avenir avec l’Argentine alors que Lionel Messi se prépare à des adieux émouvants
Le milieu de terrain évoque les doutes sur son avenir avec l’Argentine
L’avenir international de Paredes avec l’Argentine se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs après que le capitaine a mené Boca Juniors à une victoire renversante 3-2 contre le Racing Club en quarts de finale de la Copa Argentina dimanche soir. Le milieu de terrain expérimenté reste écarté du groupe de l’Argentine tout en purgeant une suspension de dix matches infligée par la FIFA à la suite d’altercations après la finale de la Coupe du monde 2026. Cette longue suspension n’a fait qu’intensifier les spéculations selon lesquelles la carrière internationale du joueur de 32 ans pourrait approcher de sa fin.
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Le capitaine de Boca confirme une visite au camp d’entraînement
S’exprimant devant les médias après le triomphe en coupe nationale, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain a souligné qu’il se considérait toujours comme une partie intégrante du groupe de Lionel Scaloni. Clarifiant son engagement envers la sélection, Paredes a déclaré, comme le rapporte ESPN Argentina : « Je n’ai pas encore parlé au sélectionneur, mais je passerai probablement au centre d’entraînement pour dire bonjour et voir comment tout se passe. Évidemment, j’ai le sentiment de faire partie de l’équipe là-bas ; si je n’étais pas suspendu, j’y serais. »
Le capitaine légendaire prépare sa dernière révérence
La trêve internationale actuelle marque un chapitre chargé d’émotion pour le football argentin, alors que Messi se prépare à faire sa dernière apparition officielle avec la sélection nationale. Paredes avait semé le doute sur son propre avenir international il y a environ un mois, conscient de la longue suspension qui l’attend encore. Cependant, l’orientation à long terme de l’Albiceleste a été renforcée par la fédération, qui a proposé à Scaloni une prolongation de contrat de deux ans, assortie d’une option pour rester en poste jusqu’en 2030.
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Trois matches à domicile attendent l’Argentine
L’Argentine doit accueillir la Bolivie au stade Mario Alberto Kempes avant d’affronter le Burkina Faso à El Monumental lors de ses prochains matches amicaux. Le moment fort de cette fenêtre arrivera lorsque les champions du monde 2022 affronteront le Bénin à Buenos Aires pour les adieux historiques de Messi sous les couleurs nationales. Sans Paredes pour stabiliser le milieu de terrain, Scaloni cherchera à tester des associations alternatives avant leur prochain cycle de qualifications dans le cadre de sa prolongation.
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