Le monde du football a été pris de court lundi lorsque Al-Hilal a annoncé avoir trouvé un accord pour se séparer de Benzema. L’attaquant de 38 ans, à qui il restait encore un an de contrat sur son lucratif bail, est désormais libre de tout engagement, mais les circonstances de son départ laissent penser qu’un retour sur les terrains est loin d’être garanti. Le club a confirmé la nouvelle par le biais d’un communiqué officiel, précisant que la décision avait été prise à l’amiable.

Le club a publié un communiqué officiel au sujet de ce départ, déclarant : « Al Hilal Club Company et le joueur français Karim Benzema ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur relation contractuelle, mettant ainsi un terme à son passage au sein de l’équipe première de football d’Al Hilal. »