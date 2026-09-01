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La retraite en vue ? Karim Benzema quitte Al Hilal après la résiliation de son contrat avec le club de Saudi Pro League
Licenciement choc pour l’ancienne icône du Real Madrid
Le monde du football a été pris de court lundi lorsque Al-Hilal a annoncé avoir trouvé un accord pour se séparer de Benzema. L’attaquant de 38 ans, à qui il restait encore un an de contrat sur son lucratif bail, est désormais libre de tout engagement, mais les circonstances de son départ laissent penser qu’un retour sur les terrains est loin d’être garanti. Le club a confirmé la nouvelle par le biais d’un communiqué officiel, précisant que la décision avait été prise à l’amiable.
Le club a publié un communiqué officiel au sujet de ce départ, déclarant : « Al Hilal Club Company et le joueur français Karim Benzema ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur relation contractuelle, mettant ainsi un terme à son passage au sein de l’équipe première de football d’Al Hilal. »
Les spéculations s’intensifient autour d’une possible retraite
À la suite de l’annonce officielle, le Français a pris la parole sur les réseaux sociaux pour évoquer son départ et remercier les supporters qui l’ont suivi durant son passage en Arabie saoudite. « Un chapitre de ma carrière touche à sa fin. Je suis reconnaissant envers Al-Hilal, mes coéquipiers, le staff technique, les supporters et toutes les personnes du club pour le temps passé ensemble. Je souhaite le meilleur à Al-Hilal pour la suite, et louange à Dieu pour tout », a-t-il écrit.
Des informations venues de France laissent entendre que la fin de sa carrière de joueur pourrait être imminente. S’il est toujours libre et peut donc, techniquement, s’engager avec un autre club, de nombreuses spéculations évoquent la possibilité qu’il décide de raccrocher définitivement les crampons. Le média français L'Equipe a même avancé que l’attaquant pourrait se tourner vers un rôle d’ambassadeur dans le football plutôt que de chercher un ultime contrat en tant que joueur.
Simone Inzaghi rend hommage à une légende du football
Le transfert de Benzema à Al-Hilal en février a suivi un passage à Al-Ittihad, un autre grand club saoudien, ce qui a rendu son départ du championnat d’autant plus poignant. Alors que le club se prépare à avancer sans le talisman français, l’entraîneur Simone Inzaghi a pris un moment pour revenir sur l’impact qu’a eu le fait de travailler avec l’un des plus grands attaquants de l’histoire du jeu.
Le technicien italien n’a pas tari d’éloges, décrivant Benzema comme l’un des plus grands de l’histoire du jeu et le remerciant pour ses efforts. « Nous le remercions pour sa contribution, et j’ai été honoré de l’entraîner », a déclaré Inzaghi.
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L’arrivée d’Ollie Watkins marque un changement de direction
Le moment du départ de Benzema est particulièrement notable compte tenu de l’activité récente du club sur le marché des transferts. À peine 24 heures avant l’annonce du départ de Benzema, Al Hilal a fait les gros titres en s’attachant un remplaçant de premier plan en provenance de Premier League. Al Hilal a bouclé la signature pour 51 millions de livres sterling (69 M$) de l’attaquant anglais Ollie Watkins, en provenance d’Aston Villa. Avec l’arrivée de Watkins en pleine force de l’âge, le club semble s’orienter vers une stratégie davantage axée sur le long terme, en privilégiant l’énergie et la longévité aux dernières années de gloire d’icônes mondiales déjà établies.
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