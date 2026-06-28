La première Coupe du monde de Fabio Cannavaro sur le banc se conclut donc sans le moindre point après trois sorties. Son Ouzbékistan a pourtant mené de la 10e à la 68e minute face à la République démocratique du Congo et caressé l’espoir d’une qualification historique pour les seizièmes de finale. Wissa, auteur d’un doublé (avec un but de Mayele entre les deux), scelle toutefois le score à 3-1 et propulse les Africains en tant que meilleure troisième du groupe K, avec 4 points en trois matchs.
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La République démocratique du Congo a battu l’Ouzbékistan et inscrit son nom dans les annales de la compétition : elle défiera l’Angleterre en seizièmes de finale, tandis que Cannavaro est éliminé
LE MATCH
Le but de Shomurodov redonne un grand espoir à l'Ouzbékistan : en cas de victoire, la sélection de Cannavaro pourrait se qualifier pour les seizièmes de finale parmi les huit meilleures troisièmes. L'avantage ouzbek tient près d'une heure, avant que le penalty de Wissa n'égalise.
À la 68e minute, le match bascule en faveur de la République démocratique du Congo, qui prend l’avantage 2-1 à la 78e grâceà Mayele. Sentant l’exploit historique, les Africains ne laissent aucune chance à leurs adversaires et scellent le score à la 91e minute par Wissa, héros de la soirée.
La RDC défiera l’Angleterre au prochain tour et, en cas de qualification, affrontera le Mexique ou l’Équateur.
LE BILAN DU MATCH
RDC - OUZBÉKISTAN 3-1
BUTEURS : 10' Shomurodov (U), 69' Wissa (pen.) (C), 78' Mayele (C), 90'+1 Wissa (C)
RD CONGO (4-4-2) : Mpasi ; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (83' Kayembe) ; Mbuku (72' Elia), Moutoussamy (72' Mukau), Sadiki, Cipenga (72' Bongonda) ; Wissa, Bakambu (51' Mayele). Sélectionneur : Desabre
OUZBÉKISTAN (3-4-3) : Nematov ; Khusanov, Ashurmatov, Urozov (82' Sergeyev) ; Alijonov, Shukurov (59^e Hamrobekov), Mozgovoy (82^e Iskanderov), Nasrullayev ; Fayzullayev (73^e Urunov), Shomurodov, Hamdamov (59^e Ganiev). Entraîneur : Cannavaro Arbitre : Felix Zwayer
Avertissements : Sadiki (C), Mbuku (C), Moutoussamy (C), Khusanov (U), Nasrullayev (U)