La République démocratique du Congo a battu l’Ouzbékistan et inscrit son nom dans les annales de la compétition : elle défiera l’Angleterre en seizièmes de finale, tandis que Cannavaro est éliminé

Le but de Shomurodov redonne un grand espoir à l'Ouzbékistan : en cas de victoire, la sélection de Cannavaro pourrait se qualifier pour les seizièmes de finale parmi les huit meilleures troisièmes. L'avantage ouzbek tient près d'une heure, avant que le penalty de Wissa n'égalise.

À la 68e minute, le match bascule en faveur de la République démocratique du Congo, qui prend l’avantage 2-1 à la 78e grâceà Mayele. Sentant l’exploit historique, les Africains ne laissent aucune chance à leurs adversaires et scellent le score à la 91e minute par Wissa, héros de la soirée.

La RDC défiera l’Angleterre au prochain tour et, en cas de qualification, affrontera le Mexique ou l’Équateur.