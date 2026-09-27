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La République d’Irlande évite les poignées de main et porte des brassards noirs lors d’une confortable victoire contre Israël en Ligue des nations
Les tensions politiques éclipsent la montée en puissance de l'avant-match
La République d'Irlande a mené plusieurs actions de protestation avant sa victoire 3-0 contre Israël dimanche, selon des informations d'ESPN et de The Guardian. Les joueuses portaient des brassards noirs, ont refusé de participer aux traditionnelles poignées de main d'avant-match et ont baissé la tête pendant l'hymne national israélien. La préparation de la rencontre en Hongrie a été fortement perturbée par des débats internes au sein du groupe au sujet de la situation actuelle à Gaza. Le gardien Gavin Bazunu s'est entièrement rendu indisponible pour le match samedi, invoquant sa « conviction personnelle que tuer des innocents est une mauvaise chose ».
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Hallgrimsson traverse une semaine difficile
La décision de jouer le match n’a été prise qu’après une réunion de l’effectif de quatre heures. Le patron de la FAI, David Courell, a confirmé qu’une « majorité significative » a voté en faveur du maintien de la rencontre. Le sélectionneur de l’Irlande, Heimir Hallgrimsson, a reconnu que les circonstances étaient incroyablement difficiles à gérer, déclarant qu’il s’agissait de « l’une des semaines les plus compliquées pour moi en tant qu’entraîneur ». Hallgrimsson a apporté cinq changements à son onze de départ, après une défaite 1-0 contre le Kosovo jeudi, notamment en reléguant Finn Azaz, dont la mère possède la citoyenneté israélienne, sur le banc à la suite des discussions chargées d’émotion au sein du groupe.
Un blitz en première période assure la victoire
Malgré tout le bruit autour de la rencontre, l’Irlande a plié le match avec trois buts en l’espace de 11 minutes en première période. Parrott a ouvert le score à la 14e minute avant qu’Idah ne double l’avantage à peine deux minutes plus tard. Moylan a ensuite inscrit son quatrième but en autant de sélections pour porter le score à 3-0 à la 25e minute. Moylan a célébré en retirant son brassard noir et en l’agitant en direction des supporters israéliens avant de l’embrasser. Israël s’est légèrement amélioré en seconde période, mais l’Irlande a tranquillement préservé sa cage inviolée.
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Quelle est la suite ?
La République d’Irlande cherchera à s’appuyer sur cette victoire lorsqu’elle affrontera l’Autriche, leader du groupe, jeudi prochain. L’équipe de Hallgrimsson compte actuellement trois points, comme le Kosovo, tandis que l’Autriche, toujours invaincue, domine le groupe avec le maximum de points et qu’Israël reste dernier avec zéro point. Le sélectionneur doit désormais se concentrer sur le rassemblement de son groupe avant ce test crucial.
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