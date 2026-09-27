La République d’Irlande évite les poignées de main et porte des brassards noirs lors d’une confortable victoire contre Israël en Ligue des nations

La décision de jouer le match n’a été prise qu’après une réunion de l’effectif de quatre heures. Le patron de la FAI, David Courell, a confirmé qu’une « majorité significative » a voté en faveur du maintien de la rencontre. Le sélectionneur de l’Irlande, Heimir Hallgrimsson, a reconnu que les circonstances étaient incroyablement difficiles à gérer, déclarant qu’il s’agissait de « l’une des semaines les plus compliquées pour moi en tant qu’entraîneur ». Hallgrimsson a apporté cinq changements à son onze de départ, après une défaite 1-0 contre le Kosovo jeudi, notamment en reléguant Finn Azaz, dont la mère possède la citoyenneté israélienne, sur le banc à la suite des discussions chargées d’émotion au sein du groupe.