La réponse est toujours Messi… L’Argentine se hisse en finale de la Coupe du monde grâce à l’arme fatale qui a déjà fait des ravages chez les Égyptiens

Les ajustements tactiques, principalement initiés par Scaloni, visaient à densifier le secteur offensif en ajoutant un ailier droit supplémentaire. Pourtant, l’effet fut inverse.

La rivalité historique entre les deux nations a immédiatement imposé son rythme, les duels physiques s’engageant dès les premières minutes et provoquant une série de fautes : les arbitres ont sifflé 19 coups francs lors du seul premier acte, soit près d’une infraction toutes les deux minutes.

Ces interruptions ont fragmenté le temps de jeu, brisé le rythme et réduit les occasions, si bien que les trente premières minutes se sont déroulées sans le moindre tir au but, une première dans l’histoire de la Coupe du monde.

Au total, la première période a été la plus pauvre en tirs de toute la Coupe du monde 2026, avec seulement trois tentatives, toutes non cadrées.

Au total, la première période s’est conclue avec un indice de 0,8 but attendu, soit le plus faible jamais relevé en match à élimination directe de l’histoire de la Coupe du monde, symptomatique d’un niveau technique insuffisant dans un round d’observation transformé en lutte acharnée.