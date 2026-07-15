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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La réponse est toujours Messi… L’Argentine se hisse en finale de la Coupe du monde grâce à l’arme fatale qui a déjà fait des ravages chez les Égyptiens

FEATURES
Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
Égypte
L. Messi
Angleterre
Argentine
É.-U.
Égypte

L’équipe d’Argentine dispute la finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive.

Sous la conduite de Lionel Scaloni, l’Argentine a déployé un plan de jeu efficace pour dominer l’Égypte et se hisser en finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive.

L’Argentine s’est ainsi qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire 2-1 mercredi au stade d’Atlanta, en demi-finale.

  • Trois changements ont été effectués.

    L'Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a effectué trois changements dans son onze de départ par rapport à la rencontre face à la Norvège en quarts de finale.

    Reece James a ainsi été aligné en tant qu’arrière droit aux dépens d’Ezri Konsa, tandis que Jed Spence a pris le couloir gauche au détriment de Niko O’Reilly.

    Le changement le plus marquant a toutefois eu lieu en attaque, où Morgan Rogers a pris la place de Noni Madueke au poste d'ailier droit.

    La composition alignée par l’Angleterre était donc la suivante :

    Gardien : Jordan Pickford

    Défense : Reece James, Marc Guehi, John Stones, Jed Spence

    Milieu de terrain : Declan Rice, Jude Bellingham, Elliott Anderson

    Attaque : Morgan Rogers, Harry Kane, Anthony Gordon

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  • Une seule modification dans le onze argentin

    L’Argentine n’a opéré qu’une seule modification dans son onze de départ par rapport au match face à la Suisse en quarts de finale, mais ce choix s’est révélé déterminant.

    Lionel Scaloni a ainsi aligné Giuliano Simeone sur l’aile droite, en remplacement du milieu défensif Rodrigo De Paul.

    Sur le papier, ce choix transforme le 4-4-1-1 initial en un 4-3-3 plus offensif, même si, sur le terrain, la différence reste marginale.

    La composition alignée était la suivante :

    Gardien : Emiliano Martínez

    Défense : Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina

    Milieu de terrain : Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández

    Attaque : Julián Álvarez, Lionel Messi, Giuliano Simeone

  • Mi-temps : avantage aux visiteurs

    Les ajustements tactiques, principalement initiés par Scaloni, visaient à densifier le secteur offensif en ajoutant un ailier droit supplémentaire. Pourtant, l’effet fut inverse.

    La rivalité historique entre les deux nations a immédiatement imposé son rythme, les duels physiques s’engageant dès les premières minutes et provoquant une série de fautes : les arbitres ont sifflé 19 coups francs lors du seul premier acte, soit près d’une infraction toutes les deux minutes.

    Ces interruptions ont fragmenté le temps de jeu, brisé le rythme et réduit les occasions, si bien que les trente premières minutes se sont déroulées sans le moindre tir au but, une première dans l’histoire de la Coupe du monde.

    Au total, la première période a été la plus pauvre en tirs de toute la Coupe du monde 2026, avec seulement trois tentatives, toutes non cadrées.

    Au total, la première période s’est conclue avec un indice de 0,8 but attendu, soit le plus faible jamais relevé en match à élimination directe de l’histoire de la Coupe du monde, symptomatique d’un niveau technique insuffisant dans un round d’observation transformé en lutte acharnée.

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  • Le « mélange mexicain »

    Dès la reprise, l’Argentine a immédiatement changé la donne en pressant haut la défense anglaise. Dès les deux premières minutes, Julián Álvarez s’est présenté à deux reprises face au but, sans réussir à conclure.

    De leur côté, les Anglais ont joué la prudence : ils ont fermé les espaces pour contenir l’attaque argentine tout en lançant des ballons en profondeur en contre-attaque afin de prendre l’avantage, ce qui s’est avéré payant.

    À la 55^e minute, Morgan Rogers, aligné par Tuchel pour contenir l’Argentine, s’est libéré et a adressé un centre précis que Anthony Gordon a transformé en but.

    Un scénario rappelant celui du huitième de finale contre le Mexique, où les Three Lions avaient subi avant de placer deux coups décisifs et de l’emporter 3-2.

  • L’arme fatale contre les Égyptiens ? La réponse est toujours Messi.

    Mené au score, Scaloni a eu recours à la solution qui lui avait permis de transformer son retard de 0-2 face à l'Égypte, en huitièmes de finale, en une victoire 3-2 : les centres.

    Dès le début de la seconde période, l’ailier Nicolás González est entré à gauche, libérant Julián Álvarez pour occuper une position plus axiale et recevoir les centres des deux côtés.

    Après la sortie de Giuliano Simeone, Messi s’est alors installé à droite pour adresser des centres inversés.

    Sa simple présence attire les défenseurs, créant ainsi l’espace nécessaire à Enzo Fernández pour se projeter et égaliser d’une frappe à l’entrée de la surface, suite à une passe décisive de l’Argentin.

    Dans le temps additionnel, Lautaro Martínez est alors aligné comme deuxième attaquant aux côtés d’Álvarez, avec pour consigne de rester dans la surface et de punir la moindre erreur. C’est précisément ce qu’il fait, en convertissant en but un nouveau centre de Messi pour offrir la victoire à l’Argentine.