Getty Images Sport
Traduit par
La rencontre de l’Irlande avec l’Autriche interrompue par des protestations de supporters et des envahisseurs de terrain au sujet des matches contre Israël
- AFP
Une protestation à l’Aviva Stadium interrompt le match
La rencontre de jeudi à l’Aviva Stadium a été interrompue à la 20e minute lorsque des supporters ont lancé des balles de tennis sur la pelouse.
Plusieurs balles portaient des autocollants affichant le drapeau palestinien aux côtés du hashtag #StopTheGame. À la suite d’une intrusion sur le terrain d’un supporter portant un drapeau palestinien, la sécurité est intervenue, et le match a finalement repris. Malgré les perturbations importantes, l’Irlande mène actuellement l’Autriche 2-1 en seconde période, Troy Parrott ayant inscrit un doublé en première période, dont un penalty, avant qu’Alexander Prass ne réduise l’écart.
- AFP
Tensions vives après la victoire d’Israël
Ces protestations font suite à une première confrontation très tendue en Hongrie dimanche, où l'Irlande s'est imposée 3-0 face à Israël. L'avant-match de cette rencontre avait été dominé par la décision du gardien Gavin Bazunu de se retirer de la sélection pour des raisons éthiques. Les tensions sont restées évidentes sur le terrain, le capitaine Dara O'Shea ayant refusé de serrer la main de Manor Solomon lors du pile ou face d'avant-match.
En outre, le onze de départ de l'Irlande a ostensiblement snobé l'hymne national israélien en baissant les yeux vers le sol pendant qu'il était joué dans le stade.
Solomon s’en prend à l’Irlande
L’ailier de West Ham, Solomon, a vivement critiqué les joueurs irlandais après la rencontre du week-end. Il a déclaré : « Ils ont dit n’importe quoi pendant le match, je ne veux pas parler d’eux. Si je dis ce que je pense d’eux, je serai probablement suspendu pour quelques matches, donc je ne veux rien dire. Bien sûr qu’ils nous détestent et nous ne les aimons pas. J’attends déjà avec impatience le prochain match contre eux, ce sera complètement différent. Ce qu’ils ont fait avec l’hymne ? Ils ne m’intéressent pas, nous avons un pays 10 fois meilleur que le leur, plus fort, un pays incroyable avec des gens incroyables. Ils peuvent faire tous leurs tours. Nous sommes Israéliens et nous aimons notre pays. Et ce sera toujours le cas. »
- AFP
Quelle suite pour l’Irlande et Israël ?
Après l’interruption à Dublin contre l’Autriche, l’Irlande doit rapidement se reconcentrer sur sa controversée double confrontation. Le deuxième match de Ligue des nations contre Israël aura lieu dimanche, même s’il a été déplacé en Serbie et se jouera entièrement à huis clos. Josh Keeley remplacera Bazunu pour la prochaine rencontre.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles