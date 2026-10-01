La rencontre de jeudi à l’Aviva Stadium a été interrompue à la 20e minute lorsque des supporters ont lancé des balles de tennis sur la pelouse.

Plusieurs balles portaient des autocollants affichant le drapeau palestinien aux côtés du hashtag #StopTheGame. À la suite d’une intrusion sur le terrain d’un supporter portant un drapeau palestinien, la sécurité est intervenue, et le match a finalement repris. Malgré les perturbations importantes, l’Irlande mène actuellement l’Autriche 2-1 en seconde période, Troy Parrott ayant inscrit un doublé en première période, dont un penalty, avant qu’Alexander Prass ne réduise l’écart.