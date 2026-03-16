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Andrea Petagna MonzaGetty Images

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La renaissance de Petagna : tout comme à la SPAL, ses buts constituent l'atout majeur de Monza pour la Serie A

L'attaquant, ancien joueur du Milan, de l'Atalanta et de Naples, est en pleine forme et compte bien ramener l'équipe de Brianza en Serie A.

Andrea Petagna est de retour : sa renaissance est désormais évidente pour tous.

Après une saison cauchemardesque, marquée par des performances au plus bas sur le terrain et des problèmes en dehors du terrain, l'attaquant né en 1995 vit actuellement un moment en or avec Monza.

À coups de buts, il entraîne les Brianzoli vers leur grand objectif : remonter immédiatement en Serie A après une année de « purgatoire » en Serie B.

LA MALADIE DE SON FILS ET LA SÉPARATION D'AVEC SA COMPAGNE : LE RÉCIT DE PETAGNA

  • UNE PERFORMANCE AU SOMMET : TROISIÈME BUT CONSÉCUTIF

    Petagna marque encore, ou plutôt, il ne s'arrête plus.

    Lors du grand match contre Palerme,le joueur né en 1995 a fait la différence en ouvrant le score à la 18e minute, le premier des trois buts inscrits par l'équipe de l'entraîneur Paolo Bianco.

    Le chiffre trois revient souvent, car c'est le troisième match consécutif où Petagna trouve le chemin desfilets. Il avait déjà marqué lors de la victoire contre Cesena (le but du 0-3 provisoire) et lors de la défaite contre La Spezia (l'avantage provisoire de la Brianza), match qui a été interrompu après seulement 34 minutes en raison de l'expulsion d'Andrea Carboni. 

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  • L'ANNÉE ZÉRO, IL MARQUE MAINTENANT COMME À LA SPAL

    Trois buts consécutifs : la meilleure façon de rebondir après une saison 2024/25 terminée sans avoir marqué le moindre but, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Un niveau de performance que Petagna n'avait plus atteint depuis longtemps : plus précisément, depuis plus de six ans.

    Il faut en effet remonter à la deuxième quinzaine de février-début mars 2020 pour trouver trois matchs où l'attaquant de 30 ans a marqué. À l'époque, il portait le maillot de laSpal et avait réussi à marquer trois buts d'affilée contre Lecce, la Juventus et Parme.

    Et de nombreux managers de fantasy football qui avaient misé sur lui se souviennent bien de la façon dont cette saison s'était terminée : 12 buts en Serie A.

  • LES CHIFFRES DE PETAGNA : UN ATOUT SUPPLÉMENTAIRE POUR LA SÉRIE A

    Des chiffres tout à fait à sa portée pour Petagna, qui a déjà inscrit 7 buts en 19 apparitions lors de cette saison 2025/26.

    Avec une différence non négligeable : à l'époque de la Spal, il était titulaire indiscutable, aujourd'hui il doit se battre et, à Monza, sa place n'est pas assurée. Et cela lui permet d'afficher une moyenne impressionnante : 7 buts en seulement 605 minutes jouées, soit pratiquement un but toutes les 86 minutes.

    L'arrivée de Patrick Cutrone en janvier a renforcé la concurrence au sein de l'effectif, mais a également offert à Petagna un partenaire avec lequel former un duo d'attaque de très haut niveau pour la Serie B. La complicité entre les deux joueurs, tous deux issus du centre de formation du Milan, s'est rapidement développée et pourrait bien être l'atout supplémentaire de Monza pour viser la promotion, qui passe inévitablement aussi par les confrontations directes.

    Le match contre Palerme s'est soldé par une victoire, la prochaine ne devrait pas tarder. Lors de la prochaine journée, les Brianzoli se rendront à Reggiana (31e journée, mardi 17 mars à 20h), puis accueilleront à l'U-Power Stadium Venise, qui occupe actuellement la tête du classement avec un point d'avance sur l'équipe dirigée par Bianco.

    L'assaut est prêt, avec un Petagna en feu, prêt à mener Monza à la victoire à coups de buts.

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