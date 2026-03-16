La renaissance de Petagna : tout comme à la SPAL, ses buts constituent l'atout majeur de Monza pour la Serie A

Des chiffres tout à fait à sa portée pour Petagna, qui a déjà inscrit 7 buts en 19 apparitions lors de cette saison 2025/26.
Avec une différence non négligeable : à l'époque de la Spal, il était titulaire indiscutable, aujourd'hui il doit se battre et, à Monza, sa place n'est pas assurée. Et cela lui permet d'afficher une moyenne impressionnante : 7 buts en seulement 605 minutes jouées, soit pratiquement un but toutes les 86 minutes.
L'arrivée de Patrick Cutrone en janvier a renforcé la concurrence au sein de l'effectif, mais a également offert à Petagna un partenaire avec lequel former un duo d'attaque de très haut niveau pour la Serie B.
La complicité entre les deux joueurs, tous deux issus du centre de formation du Milan, s'est rapidement développée et pourrait bien être l'atout supplémentaire de Monza pour viser la promotion, qui passe inévitablement aussi par les confrontations directes.
Le match contre Palerme s'est soldé par une victoire, la prochaine ne devrait pas tarder. Lors de la prochaine journée, les Brianzoli se rendront à Reggiana (31e journée, mardi 17 mars à 20h), puis accueilleront à l'U-Power Stadium Venise, qui occupe actuellement la tête du classement avec un point d'avance sur l'équipe dirigée par Bianco.
L'assaut est prêt, avec un Petagna en feu, prêt à mener Monza à la victoire à coups de buts.