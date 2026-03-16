La renaissance de Petagna : tout comme à la SPAL, ses buts constituent l'atout majeur de Monza pour la Serie A

Andrea Petagna est de retour : sa renaissance est désormais évidente pour tous.

Après une saison cauchemardesque, marquée par des performances au plus bas sur le terrain et des problèmes en dehors du terrain, l'attaquant né en 1995 vit actuellement un moment en or avec Monza.

À coups de buts, il entraîne les Brianzoli vers leur grand objectif : remonter immédiatement en Serie A après une année de « purgatoire » en Serie B.