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La relation entre Trent Alexander-Arnold et le sélectionneur anglais Thomas Tuchel serait-elle rompue ?! La vérité est révélée après la publication énigmatique de la star du Real Madrid sur Instagram, suite à son exclusion du groupe
Les rumeurs concernant Rift sont démenties
Après avoir été écarté de la dernière sélection anglaise, Alexander-Arnold a publié un message sur Instagram accompagné de la légende « Madrid, et rien d’autre », ce qui a alimenté les rumeurs d’une brouille. Cependant, Rob Dorsett, de Sky Sports, a précisé sur X qu'il n'y avait aucun problème entre le joueur et Tuchel. Il a noté que la légende faisait simplement référence à une célèbre chanson du Real Madrid et n'était pas destinée à être une réaction à sa non-sélection, soulignant que l'ancien joueur de Liverpool restait déterminé à gagner sa place pour la Coupe du monde.
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Tuchel réagit aux publications de Trent sur les réseaux sociaux
S'adressant aux médias avant le match amical opposant l'Angleterre à l'Uruguay, Tuchel a tenu à mettre fin aux rumeurs faisant état d'une relation tendue avec le joueur de 27 ans suite à sa récente exclusion du groupe. Tout en reconnaissant la frustration suscitée par la publication du défenseur sur les réseaux sociaux par un « Bon, c'est compréhensible », Tuchel a confirmé que les deux hommes s'étaient entretenus directement. « Je sais que cela fait du bruit quand on laisse un joueur comme Trent sur le banc », a admis le sélectionneur anglais. « Nous nous sommes téléphonés. J'ai essayé de lui expliquer la situation, mais il doit simplement l'accepter. C'est une décision très difficile que nous avons prise. Son talent ne fait aucun doute, mais c'était un choix sportif. Peut-être injuste dans une certaine mesure, mais ces choix doivent être faits. »
Tuchel préfère White à Alexander-Arnold
Dans sa dernière sélection de 35 joueurs, Tuchel a privilégié Tino Livramento, Djed Spence et Ben White pour renforcer le poste d'arrière droit de l'Angleterre, malgré l'absence de Reece James et les départs à la retraite internationale de Kyle Walker et Kieran Trippier. Expliquant sa décision de convoquer White – même après le forfait de Jarell Quansah – plutôt que la star du Real Madrid, Tuchel a déclaré : « J'ai choisi Ben White parce que je l'ai vu jouer ici lors de la finale de la Coupe contre Man City... Il a tout de suite retrouvé son niveau habituel. Cela m'a permis de le rencontrer en personne et de voir comment il s'intègre au groupe. »
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La porte reste ouverte pour le rêve de la Coupe du monde
Malgré son exclusion actuelle, Tuchel insiste sur le fait qu'Alexander-Arnold reste en lice pour la Coupe du monde, dévoilant son intention de le suivre personnellement lors de matchs décisifs avec le Real Madrid. « Je veillerai à assister à quelques matchs… peut-être en Ligue des champions, pour me faire une dernière idée », a conclu l'entraîneur, soulignant que même si d'autres joueurs ont actuellement la priorité, la porte reste ouverte. Avec 34 sélections et un passé marqué par des absences lors des grands tournois, le défenseur doit mener un combat familier pour regagner sa place au sein de l'équipe nationale.