La relation entre Trent Alexander-Arnold et le sélectionneur anglais Thomas Tuchel serait-elle rompue ?! La vérité est révélée après la publication énigmatique de la star du Real Madrid sur Instagram, suite à son exclusion du groupe

S'adressant aux médias avant le match amical opposant l'Angleterre à l'Uruguay, Tuchel a tenu à mettre fin aux rumeurs faisant état d'une relation tendue avec le joueur de 27 ans suite à sa récente exclusion du groupe. Tout en reconnaissant la frustration suscitée par la publication du défenseur sur les réseaux sociaux par un « Bon, c'est compréhensible », Tuchel a confirmé que les deux hommes s'étaient entretenus directement. « Je sais que cela fait du bruit quand on laisse un joueur comme Trent sur le banc », a admis le sélectionneur anglais. « Nous nous sommes téléphonés. J'ai essayé de lui expliquer la situation, mais il doit simplement l'accepter. C'est une décision très difficile que nous avons prise. Son talent ne fait aucun doute, mais c'était un choix sportif. Peut-être injuste dans une certaine mesure, mais ces choix doivent être faits. »