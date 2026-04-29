Samedi, les Gunners ont rempli leur mission en s'imposant de justesse face à des Magpies en perte de vitesse, ce qui leur a permis de reprendre la tête du classement. Un résultat crucial que Mikel Arteta a qualifié de « premier match », alors que quatre autres finales attendent encore son équipe. « Nous devions faire ce qui était en notre pouvoir », a-t-il déclaré après coup. « Le "premier match" était entre nos mains. Nous l'avons remporté. »

Mais se profile désormais l’épineuse équation d’une demi-finale de Ligue des champions en deux actes, éprouvante physiquement et mentalement, face à l’Atlético de Diego Simeone ; la manière dont Arteta gérera cette double confrontation pourrait bien sceller le sort de la saison des Gunners.

Alors que la ligne d’arrivée se profile, offrant au club londonien la chance de mettre fin à 22 ans de disette nationale, l’heure est peut-être venue pour le tacticien espagnol de faire un choix clair et de concentrer ses forces sur la Premier League.