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Krishan Davis

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La relance d’Arsenal en Premier League doit être la priorité absolue de Mikel Arteta, même si cela implique de sacrifier les espoirs du club en Ligue des champions

Opinion
Arsenal
M. Arteta
Ligue des Champions
Premier League
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Atletico Madrid vs Arsenal

Arsenal s'apprête à affronter une pression d'un tout autre niveau. Après avoir remis sur les rails leur course au titre de Premier League, qui vacillait, grâce à une victoire indispensable contre Newcastle, les Gunners se préparent désormais à entrer dans la fournaise du Metropolitano de l'Atlético de Madrid pour les demi-finales de la Ligue des champions. Cependant, même si la perspective d'un doublé national et européen est alléchante, l'entraîneur Mikel Arteta doit voir plus loin.

Samedi, les Gunners ont rempli leur mission en s'imposant de justesse face à des Magpies en perte de vitesse, ce qui leur a permis de reprendre la tête du classement. Un résultat crucial que Mikel Arteta a qualifié de « premier match », alors que quatre autres finales attendent encore son équipe. « Nous devions faire ce qui était en notre pouvoir », a-t-il déclaré après coup. « Le "premier match" était entre nos mains. Nous l'avons remporté. »

Mais se profile désormais l’épineuse équation d’une demi-finale de Ligue des champions en deux actes, éprouvante physiquement et mentalement, face à l’Atlético de Diego Simeone ; la manière dont Arteta gérera cette double confrontation pourrait bien sceller le sort de la saison des Gunners.

Alors que la ligne d’arrivée se profile, offrant au club londonien la chance de mettre fin à 22 ans de disette nationale, l’heure est peut-être venue pour le tacticien espagnol de faire un choix clair et de concentrer ses forces sur la Premier League.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Un nouvel élan

    Après une série de mauvais résultats en Premier League et dans les coupes nationales, marquée par une défaite cuisante contre Manchester City, beaucoup pensaient que les espoirs de titre d’Arsenal – voire sa saison entière – allaient s’effondrer, comme cela s’est déjà produit à ce stade avancé de la compétition. Pourtant, la victoire arrachée samedi contre Newcastle, un adversaire qui leur avait récemment causé bien des soucis, a redonné un second souffle vital à leur quête d’un premier titre de champion depuis 2004.

    Beaucoup les avaient déjà enterrés, surtout après que City les ait détrônés de la première place pour la première fois depuis octobre grâce à sa victoire en milieu de semaine contre Burnley. Pourtant, les joueurs ont fait preuve d’une grande force mentale, et le but imparable d’Ebereche Eze en début de match s’est avéré décisif à l’Emirates. Les Gunners ont connu quelques frissons, mais ont finalement encaissé trois points cruciaux, plusieurs joueurs s’effondrant sur la pelouse tandis qu’Arteta laissait exploser sa joie lors d’une célébration finale aussi spontanée qu’éloquente.

    « Je ne m’attends pas, après 22 ans sans titre, à ce que ce soit un long fleuve tranquille », a déclaré l’entraîneur principal au lendemain de la victoire. « Ça va se passer comme ça et nous y sommes prêts. »

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  • UEFA Champions League 2025/26 Semi Final PreviewsGetty Images Sport

    Une confrontation intense s’annonce

    Arteta n’ignore rien de l’ampleur de la tâche qui attend Arsenal dans sa quête pour mettre fin à une attente interminable d’un titre de Premier League. Mais avant la reprise de cette quête samedi, à domicile contre Fulham, les Gunners doivent d’abord disputer le premier acte d’une demi-finale de Ligue des champions qui s’annonce comme une bataille acharnée face à l’Atlético.

    Alors que la course au titre est plus serrée que jamais, le timing est pour le moins délicat. La formation de Simeone, réputée pour son intensité, son impact physique, sa science des « arts sombres » et son abnégation, sera déterminée à pousser les Gunners dans leurs derniers retranchements, elle qui cherche toujours à conjurer son sort en Coupe d’Europe après plusieurs finales perdues sous la houlette de l’Argentin.

    Ils s’épanouissent dans le rôle d’outsiders et savoureront l’occasion de défier l’équipe souvent présentée comme la meilleure d’Europe cette saison. Cette double confrontation s’annonce donc éprouvante pour les Londoniens, tant sur le plan physique que mental, un paramètre qu’Arteta doit intégrer alors qu’il prépare son groupe à affronter la fournaise du Metropolitano.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Les blessures déciment l’effectif

    Arsenal paye déjà le prix de sa victoire arrachée face à Newcastle ce week-end : Kai Havertz a dû céder sa place en première période en raison d’un problème musculaire, et le buteur Eze a été remplacé en seconde mi-temps pour un souci similaire. Martin Zubimendi a lui aussi été remplacé, Arteta révélant ensuite qu’il était malade.

    Malgré l’espoir de l’entraîneur principal de pouvoir compter sur ce duo offensif mercredi soir à Madrid, Havertz n’a pas pris part à la dernière séance d’entraînement des Gunners à London Colney avant leur vol vers la capitale espagnole et a ensuite été écarté, rejoignant Jurrien Timber pour manquer le déplacement en Espagne. L’Allemand ne devrait toutefois pas manquer la fin de saison.

    Quelques motifs d’espoir subsistent : Arteta a confirmé mardi que Eze était « prêt à jouer » après avoir évité une lésion grave, tandis que Riccardo Calafiori a réintégré le groupe suite à un coup récent. Martin Zubimendi pourrait lui aussi être rétabli.

    Ces aléas illustrent la fragilité physique d’un effectif Arsenal qui, après une saison épuisante disputée sur quatre tableaux, a déjà vu 19 joueurs de son groupe professionnel manquer au moins un match de championnat.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO DE MADRID-ATHLETIC BILBAOAFP

    Une occasion rare

    Arsenal et Mikel Arteta peuvent se considérer comme chanceux de ne pas croiser la route des favoris Bayern Munich ou Paris Saint-Germain. En Liga, l’Atlético a abdiqué, pointant loin derrière après quatre défaites en cinq journées, et une défaite aux tirs au but en finale de la Copa del Rey contre la Real Sociedad.

    Le parcours des Colchoneros vers les demi-finales de la Ligue des champions a par ailleurs été grandement facilité par les expulsions subies par leur rival national, le FC Barcelone, à chaque rencontre, et, malgré cet avantage numérique, ils ont parfois failli laisser filer la qualification.

    Si l’Atlético demeure un adversaire redoutable lorsqu’il est en forme, Arteta peut tenter sa chance et suivre l’exemple de Guardiola en osant des rotations sur la grande scène, en s’appuyant sur les joueurs en marge du onze de départ tels que Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly, Christian Norgaard, Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, voire même le jeune Max Dowman, 16 ans.

    Ces suppléants, s’ils sont lancés, possèdent les atouts nécessaires pour propulser Arsenal vers le prochain tour, à condition que l’entraîneur leur accorde sa confiance. En cas de qualification, Arteta pourra ensuite se consacrer pleinement à la course au titre en Premier League, libéré de toute autre pression au moment de la finale du 30 mai.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suivez la voie tracée par Pep.

    En début de saison, la profondeur de l’effectif d’Arsenal a souvent été citée comme la raison principale de son statut de favori au titre. Alors que les blessures et la fatigue se multiplient à un moment où la pression atteint son paroxysme, l’heure est venue de s’appuyer pleinement sur cette force collective.

    Mikel Arteta pourrait s’inspirer de son rival et ancien mentor Pep Guardiola, qui a clairement fait ses choix en alignant un onze largement remanié pour la demi-finale de la FA Cup de Manchester City ce week-end. De nombreux titulaires habituels ont ainsi cédé leur place : le gardien de coupe James Trafford a remplacé Gianluigi Donnarumma, John Stones et Nathan Ake, moins souvent alignés, ont formé la charnière centrale, Rayan Ait-Nouri a débuté au poste d’arrière gauche, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic et Tijjani Reijnders ont composé le trio de milieu de terrain, tandis qu’Omar Marmoush menait l’attaque devant Erling Haaland, avec Phil Foden à ses côtés.

    l’enjeu semblait mineur face à Southampton, formation de deuxième division, avant le coup d’envoi, mais lorsque l’équipe bis a concédé l’ouverture du score à Wembley à un peu plus de dix minutes du terme, il est devenu évident que le technicien catalan était prêt à sacrifier la Coupe pour préserver ses cadres en vue du sprint final en Premier League, même si un come-back tardif a finalement offert aux Citizens leur billet pour la finale.

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sens de l'opportunité

    La prestation de City à Wembley et sa victoire étriquée en milieu de semaine contre Burnley devraient suffire à motiver Arteta à ajuster sa stratégie au Metropolitano. Les hommes de Guardiola ont soudainement semblé dépourvus de l’assurance récente qui avait convaincu de nombreux fans de Premier League qu’ils étaient prêts à ravir le titre à Arsenal, et le caractère peu inspiré de ces deux performances laisse penser qu’ils pourraient encore perdre des points lors de leurs derniers matchs contre Everton, Brentford, Crystal Palace, Bournemouth et Aston Villa.

    Les Gunners doivent en profiter. Après leur succès contre Newcastle, les Nord-Londoniens disposent encore de 72,44 % de chances de soulever le trophée fin mai, selon Opta, contre seulement 27,56 % pour City. Une victoire samedi contre Fulham leur offrirait un matelas psychologique de six points en tête du classement, même si leurs rivaux ont deux matchs en retard. La marge de manœuvre de Guardiola et de son groupe, déjà réduite, s’évapore au moment où leur niveau de jeu fléchit.

    Si Arteta a parfois semblé hésiter entre les différentes priorités d’Arsenal depuis le début de l’année, la marche à suivre avant d’affronter l’Atlético est limpide : il est temps pour les Gunners de placer la course au titre de Premier League au-dessus de tout, fût-ce au détriment d’un premier sacre en Ligue des champions.

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