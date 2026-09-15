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La recrue phare du Barça, Rodri, révèle un appel téléphonique privé avec l’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, après avoir refusé un transfert au Bernabéu
Un choix difficile entre géants espagnols
L’arrivée de Rodrigo à Barcelone représente l’un des transferts les plus marquants de l’histoire récente de la Liga. Après un passage très réussi sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, le milieu de terrain de 30 ans s’est retrouvé au centre d’une bataille de recrutement acharnée entre les deux clubs les plus prestigieux d’Espagne.
Rodri révèle que Mourinho l’avait contacté directement pour lui exposer sa vision concernant le joueur dans la capitale espagnole. Le milieu de terrain s’est dit surpris que les détails de leur échange soient devenus publics, tout en restant respectueux de cette approche.
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Un refus respectueux
Rodri a expliqué que, s’il appréciait l’intérêt porté à son égard, son cœur penchait pour le projet sportif en construction à Barcelone. Cependant, il estimait nécessaire de faire preuve d’un certain professionnalisme envers Mourinho, au vu du statut de l’entraîneur dans le football. Interrogé sur les détails de cet échange, Rodri a pris soin de ne pas trahir la confidentialité de la conversation tout en reconnaissant les efforts de Mourinho.
« Eh bien, je ne pense pas que ce soit à lui de révéler une conversation privée, mais évidemment il a exprimé son désir de me voir venir et ce que je pourrais apporter à l’équipe », a déclaré Rodri à Mundo Deportivo. « Le traitement a été très bon. Quand j’ai pris ma décision, je l’ai aussi appelé pour le remercier de son intérêt et de son attitude. Je pense que c’est un entraîneur fantastique ; il l’a déjà prouvé partout où il est passé lors de ses périodes de réussite, et le Real Madrid sera un adversaire coriace dans ce championnat. »
En faisant abstraction du bruit politique et des liens externes
Tout au long du mercato, divers facteurs externes ont menacé de compliquer la transition de Rodri. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles ses liens potentiels avec le candidat à la présidence Enrique Riquelme auraient pu refroidir l’intérêt du Real Madrid, mais le milieu de terrain a insisté sur le fait qu’il restait alors entièrement concentré sur ses obligations avec la sélection espagnole.
« Honnêtement, j’ai vécu tout cela en marge parce que c’est arrivé, si je me souviens bien, pendant la Coupe du monde et j’étais concentré avec ma sélection sur la réalisation de ce qui est aujourd’hui le jalon le plus important que j’ai atteint », a déclaré Rodri.
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Duel à enjeux élevés avec le Real Madrid
Au final, l’attrait du Camp Nou s’est révélé plus fort que les supplications personnelles de Jose Mourinho ou les promesses des prétendants à la présidence. L’arrivée de Rodri en Catalogne est perçue comme un moment charnière pour le club, qui cherche à reprendre sa domination en Espagne comme en Europe. Sa capacité à contrôler le rythme d’un match et son intelligence défensive sont des qualités que la direction du Barça jugeait essentielles pour son évolution à long terme. Avec Madrid qui devrait être son principal rival dans la course au titre, le milieu de terrain sera inévitablement confronté à l’homme qu’il a éconduit.
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