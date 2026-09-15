Rodri a expliqué que, s’il appréciait l’intérêt porté à son égard, son cœur penchait pour le projet sportif en construction à Barcelone. Cependant, il estimait nécessaire de faire preuve d’un certain professionnalisme envers Mourinho, au vu du statut de l’entraîneur dans le football. Interrogé sur les détails de cet échange, Rodri a pris soin de ne pas trahir la confidentialité de la conversation tout en reconnaissant les efforts de Mourinho.

« Eh bien, je ne pense pas que ce soit à lui de révéler une conversation privée, mais évidemment il a exprimé son désir de me voir venir et ce que je pourrais apporter à l’équipe », a déclaré Rodri à Mundo Deportivo. « Le traitement a été très bon. Quand j’ai pris ma décision, je l’ai aussi appelé pour le remercier de son intérêt et de son attitude. Je pense que c’est un entraîneur fantastique ; il l’a déjà prouvé partout où il est passé lors de ses périodes de réussite, et le Real Madrid sera un adversaire coriace dans ce championnat. »