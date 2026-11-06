Interrogé sur son avis sur Suzuki, Friedel, ancien gardien d’Aston Villa qui s’exprimait en partenariat avec Grosvenor Sport, a confié à GOAL : « Très bon. Je pense que la plupart des gens qui suivent le football l’avaient suivi et savaient que c’était un bon gardien.

« Ce qu’on ne peut jamais savoir, et je l’ai dit à de nombreuses reprises, c’est comment ils vont réagir mentalement et sur le plan de la confiance, surtout lorsqu’ils doivent succéder à quelqu’un qui a été aussi bon que Martinez.

« Et puis, que se passe-t-il quand ils commettent une erreur ? Comment jouent-ils ensuite ? Jusqu’au match contre Fulham, je ne pense pas qu’il ait vraiment commis d’erreur. Mais même lors du match où il en a commis une, il a livré une prestation remarquable, entachée seulement d’une erreur très inhabituelle, malchanceuse et regrettable. Il a été excellent avant comme après.

« Je pense qu’à l’heure actuelle, c’est la recrue de la saison pour Aston Villa. Il a été largement rapporté que le club avait été durement touché par les règles du PSR et les règles financières, et qu’il avait fait du très bon travail pour reconstruire son effectif. Ce n’est toujours pas le même effectif que la saison dernière, et le club avait besoin de son gardien, surtout en début de saison.

« Je pense qu’il a été formidable. Maintenant, les autres joueurs commencent à trouver leurs automatismes et leur place, et l’équipe obtient des résultats et livre de bonnes prestations. Mais en début de saison, c’était la recrue qui sortait du lot. »