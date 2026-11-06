« La recrue de la saison » : Zion Suzuki aide Aston Villa à oublier Emi Martinez, tandis que l’ancien gardien Brad Friedel fait l’éloge de l’international japonais à 30 millions de livres sterling
Aston Villa avait besoin d’un remplaçant à Martinez, champion du monde
Villa a réalisé un joli coup en obtenant la signature de Suzuki, dont la cote grimpait après ses prestations remarquées avec son pays lors de la compétition phare de la FIFA en Amérique du Nord. Le vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, a été tout près de conclure un accord à un moment donné.
Le joueur de 24 ans, né dans le New Jersey, a finalement rejoint l’Angleterre. Le vainqueur de la Ligue Europa avait besoin d’un nouveau dernier rempart alors que l’énigmatique Argentin Martinez se dirigeait vers la sortie, son transfert à Chelsea ayant finalement été autorisé.
Si les attentes étaient élevées pour Suzuki, l’histoire montre que les nouveaux arrivants peuvent avoir beaucoup de mal à s’adapter à la Premier League. On s’attendait à ce qu’il lui faille un temps d’adaptation, lui qui s’est retrouvé plongé directement dans le grand bain.
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Suzuki s’est rapidement adapté à la Premier League
Aston Villa n’avait pas à s’inquiéter : le gardien a eu un impact immédiat et s’est intégré sans difficulté aux plans d’Emery. Il a commis une erreur inhabituelle lors du match nul 1-1 contre Fulham, laissant échapper le ballon derrière sa propre ligne en tentant de négocier un corner, mais il a également réalisé plusieurs arrêts importants dans cette rencontre.
Il ne faut pas tirer trop de conclusions des trois buts encaissés face à Lamine Yamal et au FC Barcelone dans une compétition européenne de haut niveau, tant le géant de la Liga dispose d’une grande puissance offensive. Aston Villa espère se relancer dimanche face à un Manchester United irrégulier.
Suzuki devrait débuter face à Manchester United à Old Trafford, où une nouvelle rencontre sous les feux des projecteurs l’attend. Il peut encore conforter sa place parmi les meilleurs gardiens du football anglais.
Friedel donne son avis sur l’international japonais
Interrogé sur son avis sur Suzuki, Friedel, ancien gardien d’Aston Villa qui s’exprimait en partenariat avec Grosvenor Sport, a confié à GOAL : « Très bon. Je pense que la plupart des gens qui suivent le football l’avaient suivi et savaient que c’était un bon gardien.
« Ce qu’on ne peut jamais savoir, et je l’ai dit à de nombreuses reprises, c’est comment ils vont réagir mentalement et sur le plan de la confiance, surtout lorsqu’ils doivent succéder à quelqu’un qui a été aussi bon que Martinez.
« Et puis, que se passe-t-il quand ils commettent une erreur ? Comment jouent-ils ensuite ? Jusqu’au match contre Fulham, je ne pense pas qu’il ait vraiment commis d’erreur. Mais même lors du match où il en a commis une, il a livré une prestation remarquable, entachée seulement d’une erreur très inhabituelle, malchanceuse et regrettable. Il a été excellent avant comme après.
« Je pense qu’à l’heure actuelle, c’est la recrue de la saison pour Aston Villa. Il a été largement rapporté que le club avait été durement touché par les règles du PSR et les règles financières, et qu’il avait fait du très bon travail pour reconstruire son effectif. Ce n’est toujours pas le même effectif que la saison dernière, et le club avait besoin de son gardien, surtout en début de saison.
« Je pense qu’il a été formidable. Maintenant, les autres joueurs commencent à trouver leurs automatismes et leur place, et l’équipe obtient des résultats et livre de bonnes prestations. Mais en début de saison, c’était la recrue qui sortait du lot. »
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Calendrier d’Aston Villa 2026-2027 : un déplacement à Manchester United pour le prochain match
Villa reste sur trois matches sans victoire toutes compétitions confondues, après avoir laissé filer des points en Premier League et en Ligue des champions et avoir été éliminé de la Coupe de la Ligue anglaise au quatrième tour.
Manchester United, compte tenu de ses difficultés défensives cette saison, pourrait être l’adversaire idéal pour permettre à Villa de retrouver le goût de la victoire. Suzuki devra toutefois de nouveau être à son meilleur niveau pour empêcher des joueurs comme Bruno Fernandes, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo de marquer.
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