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La recrue convoitée par le puissant président : le Real Madrid chercherait à recruter une star de la Juventus Turin

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Selon les informations circulant dans la presse spécialisée, Kenan Yildiz, jeune attaquant de la Juventus Turin, serait la priorité de Florentino Pérez, président influent du Real Madrid.

Selon le quotidien sportif italien Gazzetta dello Sport, le Real Madrid prépare déjà sa revanche pour la saison prochaine, après une campagne blanche qui se profile. À quatre journées de la fin, les Merengues pointent à onze longueurs du FC Barcelone en Liga, ils ont été éliminés dès les tours préliminaires de la Coupe du Roi par Albacete, et ont dit adieu à la Ligue des champions en quarts de finale face au FC Bayern Munich. 

  • À Madrid, Yildiz serait la priorité du puissant président du club, déterminé à lancer une nouvelle offensive estivale avec un effectif remanié et, très probablement, un nouvel entraîneur. 

    Jusqu’ici, l’attaquant a toujours affiché son attachement à la Juventus, où il s’est révélé après avoir quitté le Bayern Munich. Selon nos informations, cette fidélité aux Bianconeri pourrait toutefois être mise à l’épreuve par une offre madrilène. 

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  • Kenan Yildiz JuventusGetty Images

    La Juventus lutte encore pour obtenir sa qualification en Ligue des champions.

    Pour le joueur international turc, les chances de réussite du Real dépendent largement de la capacité de la Juve à se qualifier pour la Ligue des champions lors de la dernière ligne droite de la Serie A. L'Inter Milan est déjà champion, tandis que les Turinois occupent la quatrième place, synonyme de C1. 

    Mais les Bianconeri ont laissé filer une occasion d’améliorer leur situation en concédant un match nul 1-1 à domicile contre Hellas Vérone, déjà relégué. À trois journées de la fin, l’AS Rome s’est rapprochée à un point et Côme, à trois unités, reste aussi en course pour un billet vers la C1. 

  • Kenan Yildiz Juventus 2025-2026Getty Images

    Kenan Yildiz s’impose enfin à la Juve

    Né à Ratisbonne, Yildiz a passé dix ans dans les catégories jeunes du FC Bayern. N’ayant pas trouvé d’accord pour prolonger son contrat avec le club bavarois, il a rejoint la Juventus à 17 ans. Après quelques apparitions avec les jeunes et l’équipe réserve, il s’est rapidement imposé en équipe première. Sa valeur marchande atteint désormais 75 millions d’euros. 

  • Kenan Yildiz portera le maillot de la Juventus lors de la saison 2025-2026.

    Jeux : 45
    Minutes jouées : 3523
    Buts : 11
    Passes décisives : 10
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