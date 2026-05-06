La recrue convoitée par le puissant président : le Real Madrid chercherait à recruter une star de la Juventus Turin

À Madrid, Yildiz serait la priorité du puissant président du club, déterminé à lancer une nouvelle offensive estivale avec un effectif remanié et, très probablement, un nouvel entraîneur.

Jusqu’ici, l’attaquant a toujours affiché son attachement à la Juventus, où il s’est révélé après avoir quitté le Bayern Munich. Selon nos informations, cette fidélité aux Bianconeri pourrait toutefois être mise à l’épreuve par une offre madrilène.