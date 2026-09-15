AFP
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La réaction DÉLIRANTE de Phil Foden dans le vestiaire révélée après le carton rouge précoce du derby de Manchester, alors que Manchester City stupéfie Manchester United
City, réduit à dix, arrache une victoire au courage à Old Trafford
Malgré une infériorité numérique importante pendant la majeure partie du match, Manchester City a décroché sa première victoire à Old Trafford depuis près de trois ans. Les visiteurs se sont retrouvés à 10 dès la 23e minute lorsque Foden a été expulsé pour s'en être pris à Bruno Fernandes, après avoir mal réagi au coup du capitaine de United alors qu'il était au sol.
L'équipe d'Enzo Maresca a tenu bon et a finalement arraché les trois points grâce à un but controversé d'Erling Haaland. City a livré une prestation défensive pleine de caractère, en adaptant parfaitement sa tactique pour faire face à l'absence de son meneur de jeu anglais.
Au cœur de cette performance pleine de résilience, la recrue estivale Anderson a été désignée homme du match. Arrivé pour 116 millions de livres sterling, lui qui avait déjà brillé contre United avec Nottingham Forest, a dominé la bataille du milieu de terrain pour aider son nouveau club à conserver son début de saison parfait.
- News Images
Anderson révèle la réaction de Foden après le match
S’exprimant après le coup de sifflet final, Anderson a levé le voile sur les scènes de joie d’après-match et la réaction immédiate de Foden à ce succès arraché de haute lutte. « Il était dégoûté de ne pas jouer tout le match, mais il sautait partout dans le vestiaire. Comme nous tous », a déclaré le milieu de terrain.
Le joueur de 23 ans a souligné à quel point l’expulsion précoce avait obligé l’équipe à puiser dans ses ressources. « [Le carton rouge] a rendu le match beaucoup plus difficile et on s’est tous serré les coudes, et cela montre un vrai leadership combatif de la part des gars », a-t-il noté. « Ce n’était pas idéal, Phil qui sort, mais on s’est tous battus pour ça. Cela a changé notre façon de jouer, mais on l’a vraiment très bien fait. »
Revenant sur sa performance individuelle, Anderson s’est dit satisfait de son travail défensif. « J’ai juste tout donné pour l’équipe, dans les duels et pour jouer entre les lignes. J’ai pensé que j’avais plutôt bien fait et je suis simplement resté calme avec le ballon avec l’équipe, tout en aidant tout le monde », a-t-il ajouté.
Étayer l’affirmation des « rois de Manchester »
Après avoir qualifié City de « rois de Manchester » lors de sa présentation en juillet, Anderson a fait face à l’hostilité prévisible de la foule d’Old Trafford. Invité à revenir sur sa déclaration audacieuse, le milieu de terrain a déclaré : « J’essayais simplement de laisser mon football parler. Je pense que nous sommes venus ici et que nous avons très bien joué. Il ne fait aucun doute que nous avons toute la qualité nécessaire, mais nous montrons une vraie force mentale lors des quatre premiers matches, surtout sur celui-ci. Ne pas abandonner, se battre sur chaque tacle, chaque duel, et attendre notre chance, et évidemment Erling marque. »
Anderson a également salué sa complicité grandissante au milieu de terrain avec son compagnon de recrutement Enzo Fernandez, qui a joué un rôle déterminant dans ce court succès. Les deux hommes s’étaient auparavant affrontés en demi-finale de Coupe du monde aux États-Unis, mais ont rapidement noué une solide alliance.
« J’ai trouvé ça évidemment avant, avant que je joue avec lui », a déclaré Anderson au sujet de ses précédents duels contre l’Argentin. « Mais non, c’est un gars brillant. Et c’est un vrai joueur de tout premier plan. Il est très bon. Il montre une vraie qualité avec le ballon, et savoir que vous avez quelqu’un à côté de vous qui vous couvre, c’est une aide énorme. Il est au top. »
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Prendre de l’élan grâce à une solidité défensive
Alors que City cherche à s’appuyer sur son impressionnant début de saison, sa capacité à arracher des résultats sous pression lui sera précieuse lors des prochaines échéances. Anderson et ses coéquipiers ont montré qu’ils pouvaient briller même lorsqu’ils étaient contraints de sacrifier la possession. « J’ai souvent eu l’habitude de jouer comme ça (sans le ballon). Je me sens assez à l’aise dans les deux cas et je vais simplement essayer de donner le meilleur de moi-même pour aider les gars autour de moi », a déclaré Anderson. « Ça n’a pas été facile. J’ai évidemment été mis à l’épreuve dans tous les matches et oui, je pense que je m’en suis plutôt bien sorti. Je me suis entraîné dur pour me mettre dans les meilleures dispositions pour les matches et cela a très bien commencé. »
La rivalité féroce a naturellement débordé en fin de rencontre, Fernandez usant de quelques ficelles pour gagner du temps, en exagérant notamment le contact avec Kobbie Mainoo, de United. Pas perturbé par cette comédie, Anderson a balayé ces agissements, les jugeant habituels dans un rendez-vous à si fort enjeu, avant de conclure : « C’est un derby, non ? Il y aura toujours ce genre de choses dans un match. »
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