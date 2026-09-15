Malgré une infériorité numérique importante pendant la majeure partie du match, Manchester City a décroché sa première victoire à Old Trafford depuis près de trois ans. Les visiteurs se sont retrouvés à 10 dès la 23e minute lorsque Foden a été expulsé pour s'en être pris à Bruno Fernandes, après avoir mal réagi au coup du capitaine de United alors qu'il était au sol.

L'équipe d'Enzo Maresca a tenu bon et a finalement arraché les trois points grâce à un but controversé d'Erling Haaland. City a livré une prestation défensive pleine de caractère, en adaptant parfaitement sa tactique pour faire face à l'absence de son meneur de jeu anglais.

Au cœur de cette performance pleine de résilience, la recrue estivale Anderson a été désignée homme du match. Arrivé pour 116 millions de livres sterling, lui qui avait déjà brillé contre United avec Nottingham Forest, a dominé la bataille du milieu de terrain pour aider son nouveau club à conserver son début de saison parfait.



