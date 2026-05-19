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La réaction déchirante de la famille de João Pedro à l’annonce de la sélection brésilienne pour la Coupe du monde fait le buzz
L’attaquant prolifique est forfait.
L’attaquant de Chelsea a été le grand absent de la soirée, après l’annonce par l’entraîneur Carlo Ancelotti de sa sélection étoilée à Rio de Janeiro. Malgré une première saison éclatante (15 buts, 5 passes décisives en Premier League), Pedro a finalement cédé sa place à Endrick (Lyon) et Luiz Henrique (Zenit). La déception était palpable : sa famille, entourée de banderoles festives, a réalisé en direct que son nom ne serait pas appelé.
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Pedro s'exprime sur les réseaux sociaux
Malgré l’immense déception d’avoir manqué le tournoi en Amérique du Nord, l’international aux huit sélections a fait preuve d’une grande dignité en s’exprimant publiquement sur sa non-sélection. S’adressant à ses supporters sur ses réseaux sociaux pour les réconforter et se tourner vers l’avenir, Pedro a déclaré : « J’ai essayé de donner le meilleur de moi-même à chaque instant. Malheureusement, je n’ai pas pu réaliser ce rêve de représenter mon pays en Coupe du monde, mais je reste serein et concentré, comme j’essaie toujours de l’être. Les joies et les frustrations font partie du football. À partir de maintenant, je souhaite bonne chance à tous ceux qui y participent. Je ne serai qu’un supporter de plus qui les encouragera pour qu’ils remportent le sixième titre. »
Ancelotti clarifie sa politique de sélection
Ancelotti a immédiatement été au cœur d’une vive polémique médiatique après avoir convoqué Neymar, 34 ans, absent de la Seleção depuis 2023. Justifiant ses choix tactiques concernant ces deux attaquants, le sélectionneur a expliqué : « Bien sûr, nous sommes tristes pour João Pedro. Au vu de sa saison en Europe, il méritait sans doute d’être dans cette liste, mais, en toute conscience et avec tout le respect qu’on lui doit, nous avons opté pour un autre joueur. Je suis sincèrement désolé pour Joao Pedro et tous les autres.
Nous avons évalué Neymar tout au long de l’année et nous avons constaté qu’il a enchaîné les matchs récemment, retrouvant un bon niveau physique. C’est un joueur clé et il peut l’être durant cette Coupe du monde.
« Notre évaluation annuelle s’est concentrée sur l’aspect physique, et nous avons constaté qu’il a enchaîné les matchs récemment. Il peut encore peaufiner sa condition avant l’entrée en lice. Son expérience dans ce type de compétition, l’affection qu’il porte au groupe et sa capacité à améliorer l’ambiance collective sont autant d’atouts déterminants. »
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Un match d'ouverture prometteur se profile
Les quintuples champions du monde entameront leur parcours dans le groupe C par un véritable test face au Maroc, tenant du titre de la Coupe d’Afrique des nations, au MetLife Stadium du New Jersey, le 13 juin. Le groupe d’Ancelotti devra rapidement trouver son rythme de compétition avant d’enchaîner contre Haïti à Philadelphie puis l’Écosse à Miami. De son côté, Pedro devra digérer ce revers en sélection avant de rejoindre la préparation d’avant-saison à Chelsea.