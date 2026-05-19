La réaction déchirante de la famille de João Pedro à l’annonce de la sélection brésilienne pour la Coupe du monde fait le buzz

Ancelotti a immédiatement été au cœur d’une vive polémique médiatique après avoir convoqué Neymar, 34 ans, absent de la Seleção depuis 2023. Justifiant ses choix tactiques concernant ces deux attaquants, le sélectionneur a expliqué : « Bien sûr, nous sommes tristes pour João Pedro. Au vu de sa saison en Europe, il méritait sans doute d’être dans cette liste, mais, en toute conscience et avec tout le respect qu’on lui doit, nous avons opté pour un autre joueur. Je suis sincèrement désolé pour Joao Pedro et tous les autres.

Nous avons évalué Neymar tout au long de l’année et nous avons constaté qu’il a enchaîné les matchs récemment, retrouvant un bon niveau physique. C’est un joueur clé et il peut l’être durant cette Coupe du monde.

« Notre évaluation annuelle s’est concentrée sur l’aspect physique, et nous avons constaté qu’il a enchaîné les matchs récemment. Il peut encore peaufiner sa condition avant l’entrée en lice. Son expérience dans ce type de compétition, l’affection qu’il porte au groupe et sa capacité à améliorer l’ambiance collective sont autant d’atouts déterminants. »