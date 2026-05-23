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La RD Congo ignore l’avertissement des États-Unis sur la préparation de la Coupe du monde, malgré la recommandation de s’isoler trois semaines avant son départ pour l’Amérique du Nord
Les Leopards font front face à la pression de la Maison Blanche
L’équipe nationale congolaise maintient pour l’instant son programme d’entraînement habituel, et ce malgré un avertissement sévère des autorités américaines sur le respect impératif des protocoles sanitaires. Andrew Giuliani, directeur exécutif du groupe de travail de la Maison Blanche pour la Coupe du monde, a confirmé que la délégation doit observer une « bulle » sanitaire pendant 21 jours avant son arrivée, sous peine d’être exclue du tournoi. Cette directive fait suite à une épidémie mortelle d’une souche rare d’Ebola, dite « Bundibugyo », dans ce pays d’Afrique centrale.
« Nous avons clairement fait savoir au Congo qu’il doit maintenir l’intégrité de sa bulle pendant 21 jours avant de pouvoir se rendre à Houston le 11 juin », a déclaré Giuliani àESPN. « Nous avons également indiqué au gouvernement congolais qu’il doit respecter cette bulle, sans quoi il ne pourra pas se rendre aux États-Unis. Nous ne pouvons pas être plus clairs. »
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Les matchs amicaux se joueront malgré les demandes de report.
Malgré l’ultimatum, un porte-parole de l’équipe congolaise a confirmé que les matchs amicaux de préparation contre le Danemark et le Chili auront bien lieu. Cette décision contredit directement l’exigence d’isolement, puisque le groupe doit se produire en Belgique et en Espagne pendant la période où il était censé rester dans une « bulle » sécurisée. Les hommes de Florent Ibenge défieront d’abord le Danemark à Liège le 3 juin, avant de rejoindre Cadix pour affronter le Chili six jours plus tard.
Selon Reuters, un responsable de la délégation a confirmé : « Nous avons maintenu notre programme d'entraînement. Aucun joueur de l'équipe ne vient de la RD Congo. Les matchs amicaux sont toujours prévus. La seule modification apportée au programme a été l'annulation de l'étape à Kinshasa. »
L’équipe avait initialement prévu un voyage festif dans sa capitale avant le tournoi, qui marquera sa première participation à la Coupe du monde depuis 52 ans, mais ces projets ont été abandonnés en début de semaine.
La présence européenne fait office d’argument défensif pour la RDC.
La Fédération congolaise argue que, son effectif et son staff technique, dont le sélectionneur Sébastien Desabre, étant tous basés en Europe, le risque est faible. Si quelques membres de la délégation se sont bien rendus récemment de la RDC au camp d’entraînement belge, le groupe lui-même est resté isolé des zones les plus affectées. Toutefois, l’Organisation mondiale de la santé a relevé le niveau de risque à « très élevé », ce qui complique les relations diplomatiques entre la fédération et le gouvernement américain.
Vendredi, l’Organisation mondiale de la santé a élevé à « très élevé » le risque que la souche rare d’Ebola de Bundibugyo se transforme en épidémie nationale en RDC, jugeant l’épidémie qui frappe ce pays et l’Ouganda voisin comme une urgence de santé publique de portée internationale. Près de 750 cas suspects et 177 décès ont été recensés en RDC, entraînant une réaction de haut niveau du groupe de travail sur la santé du pays hôte de la Coupe du monde.
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Les rencontres décisives du groupe K sont en suspens.
La République démocratique du Congo devrait élire domicile à Houston pour la durée de la compétition et entamer sa campagne par un match d’ouverture très attendu contre le Portugal le 17 juin. Son parcours dans le groupe K se poursuivra face à la Colombie à Guadalajara, au Mexique, avant de s’achever par une dernière rencontre contre l’Ouzbékistan à Atlanta. Toutefois, si les États-Unis mettent à exécution leur menace de refuser l’entrée sur son territoire, un remaniement chaotique du calendrier pourrait survenir à seulement quelques semaines du coup d’envoi.