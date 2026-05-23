Malgré l’ultimatum, un porte-parole de l’équipe congolaise a confirmé que les matchs amicaux de préparation contre le Danemark et le Chili auront bien lieu. Cette décision contredit directement l’exigence d’isolement, puisque le groupe doit se produire en Belgique et en Espagne pendant la période où il était censé rester dans une « bulle » sécurisée. Les hommes de Florent Ibenge défieront d’abord le Danemark à Liège le 3 juin, avant de rejoindre Cadix pour affronter le Chili six jours plus tard.

Selon Reuters, un responsable de la délégation a confirmé : « Nous avons maintenu notre programme d'entraînement. Aucun joueur de l'équipe ne vient de la RD Congo. Les matchs amicaux sont toujours prévus. La seule modification apportée au programme a été l'annulation de l'étape à Kinshasa. »

L’équipe avait initialement prévu un voyage festif dans sa capitale avant le tournoi, qui marquera sa première participation à la Coupe du monde depuis 52 ans, mais ces projets ont été abandonnés en début de semaine.