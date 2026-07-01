Tuanzebe a exprimé ses profonds regrets après cette défaite dévastatrice (2-1), reconnaissant que la RD Congo avait eu des occasions en or d’éliminer ses adversaires bien plus tôt dans la rencontre. L’équipe africaine avait pris l’avantage de manière inattendue grâce à Brian Cipenga dès la septième minute. Cependant, elle n’a pas su tirer profit de son excellent début de match face à un adversaire de classe mondiale, Harry Kane marquant deux buts dans les 15 dernières minutes.

Interrogé sur BBC Radio 5 Live, Tuanzebe a admis : « Au final, nous nous en voulons encore plus car nous avions l'impression d'avoir les moyens de tenir jusqu'au bout. Nous aurions probablement dû plier le match dès la première période, mais ce n'était pas notre jour. Nous allons néanmoins tirer les enseignements de cette rencontre et réfléchir à la manière de mieux nous préparer pour les prochains tournois. »