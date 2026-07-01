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La RD Congo aurait dû « en finir » avec l’Angleterre dès la première mi-temps, estime Axel Tuanzebe, expliquant que les joueurs « s’en veulent » après leur élimination de la Coupe du monde
La frustration monte après une série d'occasions manquées
Tuanzebe a exprimé ses profonds regrets après cette défaite dévastatrice (2-1), reconnaissant que la RD Congo avait eu des occasions en or d’éliminer ses adversaires bien plus tôt dans la rencontre. L’équipe africaine avait pris l’avantage de manière inattendue grâce à Brian Cipenga dès la septième minute. Cependant, elle n’a pas su tirer profit de son excellent début de match face à un adversaire de classe mondiale, Harry Kane marquant deux buts dans les 15 dernières minutes.
Interrogé sur BBC Radio 5 Live, Tuanzebe a admis : « Au final, nous nous en voulons encore plus car nous avions l'impression d'avoir les moyens de tenir jusqu'au bout. Nous aurions probablement dû plier le match dès la première période, mais ce n'était pas notre jour. Nous allons néanmoins tirer les enseignements de cette rencontre et réfléchir à la manière de mieux nous préparer pour les prochains tournois. »
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Tirer les enseignements d’une pression défensive incessante
Sous la pression incessante de l’Angleterre, la RD Congo a cédé. Pourtant, les Congolais menaient 1-0 à la mi-temps malgré une domination européenne (60 % de possession).
Tuanzebe a souligné la difficulté de contenir des assauts répétés sous l’arbitrage d’Adham Makhadmeh, rappelant qu’il était périlleux de reculer face à une formation ayant aligné 16 tirs et créé sept occasions franches. « Je pense que nous tirerons les enseignements de cette rencontre et que nous devrons attaquer plus tôt. Quand on subit vague après vague d’attaques face à des joueurs de cette qualité, l’adversaire finit par l’emporter, comme ce fut le cas aujourd’hui », a-t-il ajouté.
Desabre revient sur son départ douloureux
Desabre a exprimé un sentiment partagé mercredi : frustré d’avoir encaissé des buts tardifs, mais fier du parcours de son équipe. La RD Congo avait réalisé un parcours admirable pour atteindre les huitièmes de finale, terminant troisième du groupe K avec quatre points, derrière la Colombie et le Portugal.
Le technicien a reconnu le manque d’expérience de son effectif en compétition internationale. Il a déclaré : « Nous sommes déçus car nous y croyions. Nous avons fait un bon match. En fin de rencontre, nous avons concédé deux occasions et l’un des meilleurs joueurs du monde a marqué deux buts contre nous. C’est dommage. Il faut féliciter les joueurs pour ce qu’ils ont montré. Ils ont acquis beaucoup d’expérience en affrontant des équipes de ce calibre. »
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Quelle est la prochaine étape pour la RD Congo ?
Malgré cette élimination cuisante, Desabre garde le cap et se montre confiant en l’avenir de son équipe. Il a déclaré que tirer les enseignements de ces confrontations faisait simplement partie de l’histoire du football. Le groupe doit désormais se remobiliser pour les prochaines compétitions, tandis que l’Angleterre, qualifiée, prépare son affrontement avec le Mexique en huitièmes de finale du tournoi, au terme d’un comeback retentissant.