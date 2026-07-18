La superstition est monnaie courante chez les Sud-Américains férus de football. En Argentine, ces rituels, appelés « cablas », sont presque considérés comme des marques de bon ton. Ils visent à conjurer la peur et l’incertitude inhérentes à un match de football, événement échappant à tout contrôle. La foi religieuse se mêle souvent à ces pratiques : avant la Coupe du monde, Messi a demandé à Dieu de le protéger, tandis qu’un journaliste a fait bénir ses crampons à la basilique de Luján, haut lieu de pèlerinage catholique en Argentine.

La finale de la Coupe du monde ne se déroulera toutefois pas sans présence politique. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum sera aussi de la partie, ayant accepté vendredi l’invitation du président américain Donald Trump. Pourtant, Sheinbaum avait auparavant renoncé à assister aux matchs disputés au Mexique, bien que ce pays soit, avec le Canada, l’un des trois coorganisateurs du tournoi. Outre Trump et Sheinbaum, le roi d’Espagne Felipe VI et le Premier ministre Pedro Sánchez ont également confirmé leur présence dimanche.