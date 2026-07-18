Son forfait n’est toutefois pas motivé par des raisons de santé. Il ne s’agit pas non plus d’une aversion personnelle. Comme l’a annoncé cet homme de 55 ans, sa superstition l’empêche tout simplement de se rendre à la finale qui se déroulera aux portes de New York dimanche (21 h CEST).
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La raison est pour le moins surprenante : le chef de l’État argentin refuse catégoriquement de se rendre en Argentine pour assister à la finale de la Coupe du monde
« En aucun cas » il ne prendra l’avion, a déclaré Milei à la station de radio argentine El Observador. Il suivra donc la finale depuis sa résidence présidentielle à Buenos Aires, tout comme il a déjà suivi les matchs de Lionel Messi et de ses coéquipiers lors de la Coupe du monde.
Autre rituel : il garde le chauffage éteint malgré l’arrivée de l’hiver austral et revêt une veste épaisse qu’il avait déjà enfilée lors du quart de finale contre la Suisse (3-1). « Quand je l’ai enlevée, on a encaissé un but, alors je l’ai remise et je ne l’ai plus enlevée depuis », a-t-il expliqué.
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Des personnalités politiques assisteront à la finale de la Coupe du monde : Sheinbaum sera également de la partie.
La superstition est monnaie courante chez les Sud-Américains férus de football. En Argentine, ces rituels, appelés « cablas », sont presque considérés comme des marques de bon ton. Ils visent à conjurer la peur et l’incertitude inhérentes à un match de football, événement échappant à tout contrôle. La foi religieuse se mêle souvent à ces pratiques : avant la Coupe du monde, Messi a demandé à Dieu de le protéger, tandis qu’un journaliste a fait bénir ses crampons à la basilique de Luján, haut lieu de pèlerinage catholique en Argentine.
La finale de la Coupe du monde ne se déroulera toutefois pas sans présence politique. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum sera aussi de la partie, ayant accepté vendredi l’invitation du président américain Donald Trump. Pourtant, Sheinbaum avait auparavant renoncé à assister aux matchs disputés au Mexique, bien que ce pays soit, avec le Canada, l’un des trois coorganisateurs du tournoi. Outre Trump et Sheinbaum, le roi d’Espagne Felipe VI et le Premier ministre Pedro Sánchez ont également confirmé leur présence dimanche.
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