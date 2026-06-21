La « rage de vaincre » de Jude Bellingham annonce des ennuis pour les adversaires de l’Angleterre en Coupe du monde

Malgré la titularisation de Bellingham décidée par Tuchel, le milieu de terrain anglais a rencontré des difficultés à imposer son jeu durant les 45 premières minutes. Dominateurs dans le nombre de tirs, les Three Lions ont néanmoins cédé la possession à la Croatie et ont affiché une précision de passes nettement inférieure à celle de Luka Modric et de ses coéquipiers.

À la mi-temps, Tuchel a déclaré avoir tenté d’insuffler un peu d’inspiration à ses joueurs, qualifiant son discours de « serein ». Difficile toutefois de le croire, surtout quand l’entraîneur adjoint Anthony Barry a jugé les quarante-cinq premières minutes des Three Lions « compliquées et confuses », affirmant même que les joueurs étaient devenus « craintifs ». Si tel était le message, il est peu probable que Tuchel l’ait transmis sur un ton modéré.

Quoi qu’il en soit, ses propos ont visiblement porté leurs fruits, surtout chez Bellingham. Le troisième but anglais, parfaitement dans l’esprit du jeu que Tuchel prône, a mis en lumière le milieu de terrain, moins en vue en première période. Declan Rice a d’abord ouvert le jeu pour libérer de l’espace à Anderson, lequel a servi Bellingham d’une passe en profondeur. Le jeune joueur s’est alors lancé et a conclu l’action avec sang-froid.

Les Three Lions ont ensuite dominé, et Bellingham a mené la danse : 100 % de dribbles réussis et trois passes dans le dernier tiers.

Son abattage défensif fut tout aussi précieux : il est constamment revenu aider sa défense et, alors que l’élan anglais s’essoufflait un instant, il a placé un tacle décisif qui a réveillé un stade déjà frémissant.