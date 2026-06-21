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Bellingham's chip on shoulderGetty
Thomas Hindle

Traduit par

La « rage de vaincre » de Jude Bellingham annonce des ennuis pour les adversaires de l’Angleterre en Coupe du monde

Analysis
Angleterre
J. Bellingham
Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs Ghana

Après le coup de sifflet final, Jude Bellingham a savouré l’instant. Le milieu de terrain a levé les yeux vers les tribunes : un impressionnant mur de supporters anglais, ayant traversé l’Atlantique jusqu’à la fourmillante métropole de Dallas, chantait à pleins poumons. « Wonderwall » d’Oasis portait l’acoustique du stade couvert de Dallas, et le milieu de terrain laissa échapper un bref sourire. Il venait de faire la différence face à la Croatie, et il le savait.

Le but de Bellingham en seconde période, né d’une superbe passe d’Elliot Anderson et conclu par une percée fulgurante du milieu du Real Madrid sur le côté droit, a offert à l’Angleterre une avance 3-2 peu après la reprise. Un véritable éclat de classe : plus rapide, plus fort et plus déterminé que ses adversaires, Bellingham a imposé son charisme.

C’est précisément ce que Bellingham apporte à cette équipe d’Angleterre : les Three Lions possèdent certes un effectif de joueurs exceptionnels, dont le favori au Ballon d’Or Harry Kane, mais le milieu du Real Madrid ajoute une assurance et une audace capables de basculer un match à tout moment. Mercredi soir, pendant quinze minutes brillantes, il l’a prouvé.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Se faire une place

    À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la présence de Bellingham dans le onze de départ de l’Angleterre restait incertaine. Thomas Tuchel avait clairement indiqué que la concurrence avec Morgan Rogers était ouverte, et avait même aligné le joueur d’Aston Villa plutôt que le milieu originaire de Birmingham lors du match contre la Serbie en novembre.

    Des déclarations maladroites de Tuchel sur la « répulsion » de sa propre mère à l’égard de Bellingham ont attisé les rumeurs d’une fracture entre l’entraîneur et son milieu de terrain star, tandis que l’estime portée à Rogers s’est affichée après la rencontre à Dallas.

    « Le choix le plus difficile a été d’expliquer à Rogers qu’il ne commencerait pas le match, car il mérite pleinement sa place », a-t-il expliqué en conférence de presse.


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  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Une rencontre en deux actes

    Malgré la titularisation de Bellingham décidée par Tuchel, le milieu de terrain anglais a rencontré des difficultés à imposer son jeu durant les 45 premières minutes. Dominateurs dans le nombre de tirs, les Three Lions ont néanmoins cédé la possession à la Croatie et ont affiché une précision de passes nettement inférieure à celle de Luka Modric et de ses coéquipiers.

    À la mi-temps, Tuchel a déclaré avoir tenté d’insuffler un peu d’inspiration à ses joueurs, qualifiant son discours de « serein ». Difficile toutefois de le croire, surtout quand l’entraîneur adjoint Anthony Barry a jugé les quarante-cinq premières minutes des Three Lions « compliquées et confuses », affirmant même que les joueurs étaient devenus « craintifs ». Si tel était le message, il est peu probable que Tuchel l’ait transmis sur un ton modéré.

    Quoi qu’il en soit, ses propos ont visiblement porté leurs fruits, surtout chez Bellingham. Le troisième but anglais, parfaitement dans l’esprit du jeu que Tuchel prône, a mis en lumière le milieu de terrain, moins en vue en première période. Declan Rice a d’abord ouvert le jeu pour libérer de l’espace à Anderson, lequel a servi Bellingham d’une passe en profondeur. Le jeune joueur s’est alors lancé et a conclu l’action avec sang-froid.

    Les Three Lions ont ensuite dominé, et Bellingham a mené la danse : 100 % de dribbles réussis et trois passes dans le dernier tiers.

    Son abattage défensif fut tout aussi précieux : il est constamment revenu aider sa défense et, alors que l’élan anglais s’essoufflait un instant, il a placé un tacle décisif qui a réveillé un stade déjà frémissant.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Esprit d'équipe

    Notons que Bellingham a multiplié les positions en seconde période. Après la sortie de Rice, que Tuchel a attribuée à une « sorte de gêne », le milieu anglais s’est replié dans un rôle plus reculé aux côtés d’Anderson, tandis que Rogers, fraîchement entré, prenait le numéro 10.

    Le match s’est ensuite emballé, mais Bellingham, prêt à répondre présent, a fait valoir ses qualités athlétiques pour maintenir l’Angleterre dans le match. Si son talent technique le distingue déjà de nombreux milieux de terrain, c’est finalement sa capacité à multiplier les courses, à imposer son physique et à réaliser des tacles au bon moment qui a permis aux Three Lions de rester dans la partie.

    « On peut compter sur Jude dans ces moments-là », a déclaré Tuchel. « Il adore ces matchs sous pression, ça fait ressortir le meilleur de lui-même. C’est donc une décision facile que de le laisser jouer et de lui faire confiance. Notamment en raison de ces 16-17 derniers jours, et de la façon dont il a adhéré à l’idée d’esprit d’équipe, à l’idée de fraternité. »

    Cette dernière remarque est sans doute la plus révélatrice de Tuchel au sujet de son milieu de terrain. Il avait déjà été suggéré que l’arrogance et la soif de victoire du joueur de 22 ans – qui peuvent l’amener à crier sur ses coéquipiers, à enflammer le public et à critiquer les arbitres – ne plaisaient pas à certains autres membres de l’équipe d’Angleterre. Mercredi, cependant, le milieu de terrain a canalisé cette agressivité, affichant l’assurance dont Tuchel et l’Angleterre auront besoin tout au long de l’été.

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    « Ne garde pas de rancune » Dans le jargon du football, cette formule concise invite chaque joueur à laisser derrière lui les tensions passées pour se concentrer pleinement sur la performance collective.

    Interrogé sur les critiques concernant son attitude et son style de jeu, Bellingham a affirmé qu’il avait « un peu la dent dure, non ? » et que cette motivation l’aidait à trouver « la concentration et l’intensité nécessaires dès le début du match ». L’ancien milieu du Borussia Dortmund, déjà candidat au Ballon d’Or 2024, entend profiter de la compétition pour rappeler au monde son niveau.

    « J’ai sans doute un peu la dent dure, non ? Et c’est dans cet état d’esprit qu’on joue le mieux », a-t-il déclaré, en référence à certaines rumeurs suggérant qu’il pourrait être écarté de l’équipe de Tuchel. « Je pense que cela m’aide beaucoup à trouver cette concentration dès le début du match et à atteindre cette intensité.

    Je sais que ça fait partie du métier de footballeur. Je n’en veux à personne qui dit du mal de moi, car parfois, je le mérite. Aujourd’hui, je pense que c’était bien d’essayer de montrer aux gens et de leur rappeler qui je suis. »

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les défis à venir

    Si Bellingham parvient à reproduire sa prestation de Dallas jusqu’à la fin du tournoi, l’Angleterre aura alors une chance de répondre aux attentes d’avant-tournoi et d’aller loin sous la houlette de Tuchel. Son impact offensif suscite beaucoup d’enthousiasme pour les quatre semaines à venir, à commencer par le match de mardi contre le Ghana, avant que les Three Lions ne concluent leur phase de groupes samedi face au Panama.

    Tuchel doit encore faire des choix délicats. Avant d’affronter la Croatie, il a indiqué que la concurrence entre Bellingham et Rogers était « à 50-50 », sous-entendant qu’une baisse de régime pourrait coûter sa place au jeune milieu.

    « Jude s’est montré fiable et a fait de son mieux pour être un joueur de premier plan au sein de notre équipe », a déclaré le sélectionneur à propos de Bellingham après le match contre la Croatie. Une constance qu’il devra confirmer dès la rencontre de Boston face aux Black Stars.

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    Rien n’est encore acquis : il doit encore le prouver sur le terrain.

    Tuchel a toujours veillé à ne pas laisser Bellingham se reposer sur ses lauriers. Le milieu de terrain est peut-être le sauveur de l’Angleterre, mais l’entraîneur, semble-t-il, ne le lui dira jamais ouvertement – même après l’avoir vu dominer la seconde mi-temps d’un match crucial de la Coupe du monde.

    Cette stratégie semble pourtant libérer le meilleur de Bellingham. Au Real Madrid, il a toujours été le plus efficace lorsqu’il avait quelque chose à prouver : ses premiers mois prolifiques au club ou ses performances dans les grands rendez-vous en témoignent.

    Un tel traitement risque-t-il de froisser l’ego du joueur ou de provoquer des moments de gêne si les résultats ne suivent pas ? Probablement. Mais c’est précisément dans ce cadre exigeant que Bellingham s’épanouit. Et si la formule réussit au milieu de terrain, elle pourrait bien profiter à l’Angleterre tout entière. Son sourire de mercredi en disait long.

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