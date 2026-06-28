C'est à l'occasion de la dernière rencontre de poule de l'Allemagne face à l'Équateur que Jamal Musiala a enfin fait son apparition, non pas sur la pelouse tant attendue, mais sur les rives de l'Hudson, qui sépare New York du New Jersey, là où se dresse le stade d'East Rutherford, théâtre de la finale.
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La question posée par Vincent Kompany demeure sans réponse. Julian Nagelsmann pourrait donc profiter des prochaines rencontres pour tester un petit ajustement tactique au sein de l’équipe nationale allemande
Cette opération s’inscrit dans la campagne publicitaire de Nike. En 2027, l’équipementier américain succédera à Adidas, partenaire historique de la DFB, au poste d’équipementier officiel. Sous le slogan ambigu « Bonjour le New Jersey », la marque a dévoilé un aperçu du futur maillot via une affiche pixélisée affichée sur un bateau. Musiala a été choisi comme ambassadeur pour cette campagne. Un choix qui souligne l’importance du joueur de 23 ans dans le football mondial et, par conséquent, les attentes colossales qui pèsent sur ses épaules.
Il y a presque exactement un an, l’international allemand s’est fracturé le péroné lors de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis et a ensuite été indisponible pendant plusieurs mois. En janvier, il a fait son retour au Bayern Munich et a retrouvé progressivement son niveau, avant de connaître un nouveau pépin physique. En avril, l’entraîneur Vincent Kompany a déclaré : « Physiquement, il est tout près de son meilleur niveau. Courir, presser, gagner ses duels : il en est désormais capable. Il ne reste plus qu’une question : quand reverra-t-on ce « Magic Musiala » ? Ce Jamal au sommet de sa forme ? »
Pour l’instant, Musiala n’a pas encore répondu à cette question. Lors des grands matchs disputés avec le Bayern Munich en fin de saison, il est resté en retrait, tant en demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain qu’en finale de la Coupe d’Allemagne contre le VfB Stuttgart. Lors de la Coupe du monde, il se montre certes très engagé, mais il éprouve visiblement des difficultés face à des adversaires physiquement imposants et continue de chercher en vain à retrouver sa forme magique.
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Musiala, Wirtz et Havertz n’ont pas encore exprimé tout leur potentiel lors de cette Coupe du monde.
Sur les dix buts marqués par l’Allemagne, Musiala n’a été directement impliqué que sur un seul. Lors de la victoire 7-1 contre Curaçao, modeste adversaire, il a inscrit le but du 4-1. Son manque de forme constitue déjà un problème pour les ambitions de la DFB. S’y ajoute le fait que les deux autres espoirs offensifs sont également en difficulté. Florian Wirtz (23 ans) n’a délivré que deux passes décisives, tandis que Kai Havertz (27 ans) n’a inscrit que deux buts. Au-delà des statistiques, ces trois joueurs évoluent tous bien en deçà de leur potentiel.
Tout comme Musiala, Wirtz et Havertz ont connu des saisons compliquées. Depuis son transfert à Liverpool pour 125 millions d’euros, Wirtz s’est rarement montré convaincant. Havertz a manqué la première partie de saison avec Arsenal en raison d’une blessure, mais a tout de même inscrit quelques buts importants qui ont contribué au titre de Premier League et à la qualification pour la finale de la Ligue des champions.
Le trio n’a d’ailleurs jamais pu jouer ensemble en sélection : en raison de blessures à répétition, Musiala, Wirtz et Havertz n’ont disputé leur premier match ensemble depuis 2024 qu’au cours de la dernière rencontre amicale face aux États-Unis. Le manque de coordination saute aux yeux ; parfois, ils semblent même se gêner mutuellement. Après la défaite contre l’Équateur, Nagelsmann a lui-même parlé d’un « harakiri dans le placement » et a reconnu : « Quand plus personne ne sait où il doit se positionner, il devient très difficile de compenser cela collectivement. »
Tous trois aiment évoluer dans les intervalles entre milieu et attaque. Sur le papier, c’est Musiala qui occupe cette zone à la Coupe du monde, mais Havertz y redescend souvent, Wirtz y converge depuis la gauche – et le controversé Leroy Sané reproduit parfois ce mouvement depuis la droite. Au final, l’espace central, déjà saturé par les défenseurs adverses, se trouve encore davantage réduit.
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« Action « ouvre-boîte » » pour Florian Wirtz, « Rythme » pour Jamal Musiala
Il est compréhensible que Nagelsmann ne souhaite pas remplacer précipitamment ses joueurs les plus talentueux sur la plus grande scène, d’autant qu’aucun remplaçant ne s’impose, hormis Deniz Undav. Undav aurait certes pleinement mérité une place de titulaire, mais il est en même temps le seul joueur de l'effectif qui, en tant que joker, garantit un danger offensif et sait galvaniser aussi bien les supporters que ses coéquipiers. On comprend aisément que Nagelsmann ne veuille pas se priver de cet atout particulier.
Quant à Musiala, Wirtz et Havertz, il ne reste que l’espoir. « Il manque un peu de chance à Flo, ce but ou cette action décisive », a déclaré Nagelsmann après la défaite face à l’Équateur. Il a répété, presque comme un mantra : « Mais ça va venir. Ça viendra lundi, j’en suis tout à fait sûr. » Le match des seizièmes de finale les opposera alors au Paraguay à Foxborough, près de Boston.
Concernant Musiala, Nagelsmann assure qu’il lui faut simplement retrouver son « rythme » : « Nous connaissons tous ses capacités. Nous devons les faire ressortir ensemble. » Un message qu’il martèle depuis le début de la préparation. Le temps presse toutefois : chaque match peut désormais être le dernier. « Pour atteindre de très grands objectifs, ces joueurs doivent répondre présent », a rappelé samedi le directeur sportif Rudi Völler. « Ils en sont conscients. »
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Équipe de la DFB : Nagelsmann pourrait intervertir Musiala et Wirtz
Nagelsmann pourrait dynamiser le jeu du trio en opérant un léger ajustement tactique. En inversant les positions de Musiala et Wirtz, le coach permettrait à ce dernier d’évoluer dans l’axe, son poste de prédilection. Musiala devrait certes se replier sur l'aile gauche, mais il y trouverait sans doute davantage d'espaces pour ses dribbles et moins d'adversaires pour le contrer. Cette répartition n'est certes pas optimale, mais elle mérite en tout cas d'être tentée.
Chez la Nationalmannschaft, le joueur du Bayern s’est en effet révélé bien plus productif sur les côtés qu’en axial : 5 points (4 buts, 1 passe décisive) en 22 matchs au centre, contre 13 points (6 buts, 7 passes décisives) en 23 rencontres sur l’aile gauche. Sur la gauche, il a notamment trouvé le chemin des filets lors de la victoire 2-0 contre le Danemark en huitièmes de finale de l’Euro 2024, puis a occupé ce poste lors de l’élimination en quarts face à l’Espagne.
Wirtz, lui, n’a joué qu’à deux reprises dans l’axe avec l’équipe nationale depuis début 2025 – et a marqué à chaque fois : en Ligue des Nations contre le Portugal et en qualifications pour la Coupe du monde face à l’Irlande du Nord. À gauche, il reste en revanche muet depuis quatre matchs.