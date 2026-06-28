Cette opération s’inscrit dans la campagne publicitaire de Nike. En 2027, l’équipementier américain succédera à Adidas, partenaire historique de la DFB, au poste d’équipementier officiel. Sous le slogan ambigu « Bonjour le New Jersey », la marque a dévoilé un aperçu du futur maillot via une affiche pixélisée affichée sur un bateau. Musiala a été choisi comme ambassadeur pour cette campagne. Un choix qui souligne l’importance du joueur de 23 ans dans le football mondial et, par conséquent, les attentes colossales qui pèsent sur ses épaules.

Il y a presque exactement un an, l’international allemand s’est fracturé le péroné lors de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis et a ensuite été indisponible pendant plusieurs mois. En janvier, il a fait son retour au Bayern Munich et a retrouvé progressivement son niveau, avant de connaître un nouveau pépin physique. En avril, l’entraîneur Vincent Kompany a déclaré : « Physiquement, il est tout près de son meilleur niveau. Courir, presser, gagner ses duels : il en est désormais capable. Il ne reste plus qu’une question : quand reverra-t-on ce « Magic Musiala » ? Ce Jamal au sommet de sa forme ? »

Pour l’instant, Musiala n’a pas encore répondu à cette question. Lors des grands matchs disputés avec le Bayern Munich en fin de saison, il est resté en retrait, tant en demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain qu’en finale de la Coupe d’Allemagne contre le VfB Stuttgart. Lors de la Coupe du monde, il se montre certes très engagé, mais il éprouve visiblement des difficultés face à des adversaires physiquement imposants et continue de chercher en vain à retrouver sa forme magique.