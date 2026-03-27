La question de la « superstar » jette le doute sur le transfert de Mohamed Salah aux côtés de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr – une autre destination en Ligue professionnelle saoudienne étant évoquée pour l'icône de Liverpool

Si la Saudi Pro League est la destination privilégiée, un transfert à Al-Nassr reste incertain en raison de la présence de Cristiano Ronaldo, selon Sky Sports. Bien que l'icône portugaise ait appelé à renforcer l'effectif, des questions subsistent quant à savoir s'il souhaite qu'une autre superstar mondiale partage la vedette à Riyad.

La dynamique interne de l'équipe rend ce transfert compliqué pour le club contrôlé par le PIF. Selon certaines informations, d'autres grands clubs saoudiens pourraient offrir une solution plus facile pour Salah, alors que la concurrence pour le recruter s'intensifie parmi les clubs d'élite de la ligue.