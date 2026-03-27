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La question de la « superstar » jette le doute sur le transfert de Mohamed Salah aux côtés de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr – une autre destination en Ligue professionnelle saoudienne étant évoquée pour l'icône de Liverpool
Une décision commune ouvre la voie à un départ d'Anfield
L'annonce fracassante du départ de Salah de Liverpool cet été est le fruit d'un accord mutuel entre le joueur et le club. Cette décision stratégique permet aux Reds de réaffecter une part importante de leur masse salariale à de nouveaux talents offensifs, tandis que le joueur de 33 ans bénéficie de la liberté nécessaire pour négocier un contrat très lucratif en tant qu'agent libre. En confirmant son départ avant la fin de la saison, l'icône égyptienne a offert aux fidèles d'Anfield l'occasion de célébrer sa carrière légendaire. Mais cela incitera également les clubs du monde entier à se battre pour obtenir sa signature.
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Le « facteur Ronaldo » jette une ombre sur le transfert à Al-Nassr
Si la Saudi Pro League est la destination privilégiée, un transfert à Al-Nassr reste incertain en raison de la présence de Cristiano Ronaldo, selon Sky Sports. Bien que l'icône portugaise ait appelé à renforcer l'effectif, des questions subsistent quant à savoir s'il souhaite qu'une autre superstar mondiale partage la vedette à Riyad.
La dynamique interne de l'équipe rend ce transfert compliqué pour le club contrôlé par le PIF. Selon certaines informations, d'autres grands clubs saoudiens pourraient offrir une solution plus facile pour Salah, alors que la concurrence pour le recruter s'intensifie parmi les clubs d'élite de la ligue.
Al-Ittihad s'impose comme le favori
Al-Ittihad semble être la destination la plus logique si Salah devait s'engager au Moyen-Orient. Le club recherche désespérément une star pour remplacer Karim Benzema et s'intéresse depuis longtemps à l'ailier, après avoir vu une offre de 150 millions de livres sterling rejetée par Liverpool en 2023.
Sinon, la Major League Soccer reste une option viable pour l'attaquant. Alors que Lionel Messi redonne une nouvelle dimension à la ligue, Salah pourrait considérer un passage aux États-Unis comme un moyen de développer son image de marque à l'échelle mondiale avant un éventuel transfert définitif vers l'élite saoudienne plus tard dans sa carrière.
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Le plan de Liverpool pour l'après-Salah
L'avenir d'Arne Slot à Anfield ne devrait pas être affecté par le départ de Salah, l'entraîneur principal se concentrant sur la possibilité de terminer la saison avec plusieurs trophées. L'équipe de recrutement du club travaille déjà sur un plan de succession, même si, selon certaines informations, elle ne chercherait pas à remplacer directement l'Égyptien, auteur de performances record. Les Reds devraient plutôt cibler un joueur capable de s'intégrer dans une ligne d'attaque remaniée aux côtés de joueurs tels que Florian Wirtz, Alexander Isak et Hugo Ekitike. L'objectif est de trouver un profil qui corresponde au système tactique en pleine évolution mis en place par Slot, plutôt que de simplement rechercher un autre buteur droitier et gaucher.