Getty Images Sport
Traduit par
La querelle entre Neymar et Thiago Mendes se rallume : la star de Vasco snobe la superstar de Santos lors d’une poignée de main glaciale
Le camouflet qui a fait le tour du Brésil
La tension était déjà vive à São Januário avant même le coup d’envoi du match entre Vasco et Santos. Lors des traditionnelles salutations d’avant-match, Mendes a volontairement ignoré Neymar, refusant de serrer la main du numéro 10 de Santos.
La scène a été captée par les caméras et est rapidement devenue virale, poussant la page officielle de Neymar sur les réseaux sociaux à réagir avec un emoji de lamentation. L’atmosphère s’est encore tendue avec les supporters locaux, des torcedores ayant distribué des masques de Neymar en pleurs.
Proche de Neymar, Jota Amancio n’a pas mâché ses mots pour critiquer le milieu de terrain de Vasco. Reprenant un sentiment célèbre de la légende brésilienne Ronaldinho, Amancio a pris la parole sur les réseaux sociaux pour lancer une pique à Mendes.
Il a fait référence à une histoire impliquant Zlatan Ibrahimovic et Ronaldinho, dans laquelle ce dernier suggérait que les vraies superstars sont généralement faciles à vivre, tandis que les joueurs de moindre envergure ont souvent un ego.
- AFP
L’animosité entre Paris et Lyon
L’animosité entre les deux Brésiliens ne date pas d’hier, et trouve son origine dans un violent accrochage survenu en 2020 lors d’un match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Lyon.
À cette occasion, Mendes avait été expulsé pour un tacle dangereux qui avait laissé Neymar avec une grave entorse à la cheville. Malgré les excuses publiques présentées par Mendes à l’époque, l’incident a laissé des traces durables.
« Un joueur effectue un tacle en ciseaux irresponsable et violent sur le côté, empiète sur l’espace physique d’un autre sans même avoir d’option défensive. Nous n’avons pas mesuré cela pendant tout le match où Neymar a subi la traditionnelle succession de fautes, toujours violentes, et avec cela, nous nourrissons ce type de joueur et d’attitude. De cette façon, le football va vraiment perdre. JUSQU’À QUAND LA FAUTE SERA-T-ELLE CELLE DE LA VICTIME ? », avait écrit Neymar Senior à l’époque.
Feu d’artifice verbal à São Januário
La rivalité a repris plus tôt cette année lorsque les deux joueurs sont revenus dans le football brésilien, ce qui a conduit à une vive altercation en première période lors d’une rencontre récente. Neymar était visiblement frustré par une faute et s’en est pris à Mendes, ce qui a mené à un accrochage physique au cours duquel Neymar est tombé au sol après que Mendes lui a touché le visage.
Les deux joueurs ont reçu un carton jaune pour leur rôle dans cette échauffourée, mais l’échange verbal s’est poursuivi jusque dans le tunnel à la mi-temps.
S’adressant aux médias après cet incident précis, Neymar a livré une évaluation sans détour du caractère de son adversaire. « Il veut toujours chercher des problèmes, il veut toujours jouer les durs, c’est toujours comme ça. Avec tout le respect que je lui dois, c’est un idiot », a déclaré Neymar à Sportv.
- Getty Images Sport
Provocations et la suite à venir
L’hostilité dans les tribunes a reflété les frictions sur le terrain, les supporters de Vasco s’en prenant à Neymar tout au long de l’après-midi. La distribution de masques provocateurs et l’accueil hostile lors de l’échauffement ont mis en évidence à quel point cette rivalité est devenue personnelle, aussi bien pour les joueurs que pour les groupes de supporters concernés.
Alors que la saison de Brasileirão se poursuit, les deux clubs font face à des échéances cruciales sur la scène continentale et nationale. Vasco doit affronter Olimpia en CONMEBOL Sudamericana avant un difficile rendez-vous de championnat contre Palmeiras. De son côté, Santos tentera de rebondir lors de son propre match de Sudamericana face à Macará.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles