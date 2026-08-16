La tension était déjà vive à São Januário avant même le coup d’envoi du match entre Vasco et Santos. Lors des traditionnelles salutations d’avant-match, Mendes a volontairement ignoré Neymar, refusant de serrer la main du numéro 10 de Santos.

La scène a été captée par les caméras et est rapidement devenue virale, poussant la page officielle de Neymar sur les réseaux sociaux à réagir avec un emoji de lamentation. L’atmosphère s’est encore tendue avec les supporters locaux, des torcedores ayant distribué des masques de Neymar en pleurs.

Proche de Neymar, Jota Amancio n’a pas mâché ses mots pour critiquer le milieu de terrain de Vasco. Reprenant un sentiment célèbre de la légende brésilienne Ronaldinho, Amancio a pris la parole sur les réseaux sociaux pour lancer une pique à Mendes.

Il a fait référence à une histoire impliquant Zlatan Ibrahimovic et Ronaldinho, dans laquelle ce dernier suggérait que les vraies superstars sont généralement faciles à vivre, tandis que les joueurs de moindre envergure ont souvent un ego.