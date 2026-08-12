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La puissance des stars de la Süper Lig ! L'agent libre Dusan Vlahovic accepte un transfert surprise à Besiktas après son départ de la Juventus
Un énorme coup pour Beşiktaş
Dans un mouvement qui a provoqué une onde de choc sur le marché des transferts européen, Vlahovic a trouvé un accord pour rejoindre le géant turc Besiktas. L’attaquant serbe de 26 ans est officiellement devenu agent libre plus tôt cet été après son départ de la Juventus, et le club stambouliote a confirmé mardi être en négociations formelles pour obtenir sa signature. Cela représente une véritable déclaration d’intention de la part de Besiktas, qui cherche à reprendre sa domination nationale.
Le passage de Vlahovic à Turin a été marqué par son efficacité devant le but, mais s’est terminé de manière assez discrète à l’expiration de son contrat. Durant ses quatre saisons et demie avec la Juventus, le puissant avant-centre est parvenu à trouver le chemin des filets à 68 reprises.
- Getty Images Sport
Rejoindre la révolution turque
L’arrivée de Vlahovic à Istanbul est la dernière d’une série de transferts retentissants qui ont fait de la Süper Lig turque une destination de premier plan pour les talents de très haut niveau. L’attaquant serbe rejoint une vague prestigieuse de stars offensives qui ont récemment quitté les cinq grands championnats européens pour la Turquie, Romelu Lukaku et Mason Greenwood ayant tous deux bouclé des transferts très médiatisés vers Fenerbahçe, aux côtés du sensationnel transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor.
Cet afflux de stars laisse entrevoir une évolution de la dynamique du football européen, Besiktas disposant désormais d’un avant-centre qui était auparavant valorisé à près de neuf chiffres. Vlahovic a autrefois suscité un vif intérêt en Premier League, Arsenal ayant notamment tout fait pour le recruter avant qu’il n’opte finalement pour la Juventus. Son arrivée à Besiktas lui permet de devenir le point de référence d’une équipe aux immenses ambitions, sur la scène nationale comme en compétition européenne, alors que le club se prépare pour sa prochaine campagne en Ligue Europa.
Surmonter des problèmes de forme récents
Si le talent de l’international serbe est indéniable, sa dernière saison en Italie a été freinée par d’importants pépins physiques. Vlahovic est resté sur la touche pendant plus de trois mois entre décembre et mars la saison dernière en raison d’une blessure récurrente aux adducteurs. Ces problèmes de forme ont fortement limité son impact à l’Allianz Stadium, le cantonnant à seulement 23 apparitions toutes compétitions confondues lors d’un exercice perturbé par des passages constants à l’infirmerie.
Besiktas espère qu’un changement d’environnement et une approche médicale différente aideront l’attaquant à retrouver la condition physique optimale qu’il affichait au début de sa carrière. La saison dernière, malgré ses 23 apparitions toutes compétitions confondues avec une Juventus qui a terminé sixième de Serie A, Vlahovic a tout de même réussi à inscrire 10 buts et à délivrer deux passes décisives. Lorsqu’il est pleinement en forme, le Serbe reste l’un des finisseurs les plus cliniques du football, avec un mélange rare de puissance physique, de jeu aérien et de maîtrise technique du pied gauche.
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Un pedigree de buteur d’élite
Les chiffres de la carrière de Vlahovic expliquent pourquoi Besiktas tenait tant à boucler un accord pour l’agent libre. Avant son transfert très médiatisé de 75 millions d’euros à la Juventus en janvier 2022, il a connu un passage remarquable à la Fiorentina, où il a inscrit 49 buts en 108 apparitions.
Son bilan international est tout aussi impressionnant, Vlahovic s’étant imposé comme un élément clé de la Serbie. Il compte 41 sélections avec son pays, pour 16 buts inscrits, et a souvent répondu présent lors des grands rendez-vous sur la scène internationale.
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