Dans un mouvement qui a provoqué une onde de choc sur le marché des transferts européen, Vlahovic a trouvé un accord pour rejoindre le géant turc Besiktas. L’attaquant serbe de 26 ans est officiellement devenu agent libre plus tôt cet été après son départ de la Juventus, et le club stambouliote a confirmé mardi être en négociations formelles pour obtenir sa signature. Cela représente une véritable déclaration d’intention de la part de Besiktas, qui cherche à reprendre sa domination nationale.

Le passage de Vlahovic à Turin a été marqué par son efficacité devant le but, mais s’est terminé de manière assez discrète à l’expiration de son contrat. Durant ses quatre saisons et demie avec la Juventus, le puissant avant-centre est parvenu à trouver le chemin des filets à 68 reprises.