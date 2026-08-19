Le renforcement du milieu de terrain a été l’une des priorités de United pendant le mercato estival. Le club a déjà bouclé les arrivées de Youri Tielemans en provenance d’Aston Villa et d’Andrey Santos en provenance de Chelsea. United avait auparavant trouvé un accord pour le milieu de terrain de l’Atalanta Ederson avant de se retirer en raison d’inquiétudes liées à une blessure au genou.

Le club a également tenté de recruter Elliot Anderson, mais l’international anglais a finalement choisi de rejoindre le rival Manchester City. Les blessures actuelles dans l’effectif ont encore accéléré les recherches de United. Manuel Ugarte s’est blessé pendant la Coupe du monde avec l’Uruguay, tandis que Mason Mount a manqué les deux derniers matches de pré-saison.