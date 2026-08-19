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La prochaine priorité de Michael Carrick ? Manchester United se rapproche d’une star de Premier League à 60 M£
United se rapproche de la star de Brighton, Baleba
Manchester United se rapproche d’un accord pour recruter le milieu de Brighton Baleba. Des discussions cordiales sont en cours entre les deux clubs, qui travaillent à trouver un accord total pour le joueur de 22 ans. Selon The Athletic, United a soumis une offre initiale d’environ 60 millions de livres sterling (70 M€), plus 5 M£ de bonus potentiels. Bien que Brighton estime que cette proposition initiale est inférieure à sa valorisation, les négociations restent positives.
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Le renforcement du milieu de terrain se poursuit sous Carrick
Le renforcement du milieu de terrain a été l’une des priorités de United pendant le mercato estival. Le club a déjà bouclé les arrivées de Youri Tielemans en provenance d’Aston Villa et d’Andrey Santos en provenance de Chelsea. United avait auparavant trouvé un accord pour le milieu de terrain de l’Atalanta Ederson avant de se retirer en raison d’inquiétudes liées à une blessure au genou.
Le club a également tenté de recruter Elliot Anderson, mais l’international anglais a finalement choisi de rejoindre le rival Manchester City. Les blessures actuelles dans l’effectif ont encore accéléré les recherches de United. Manuel Ugarte s’est blessé pendant la Coupe du monde avec l’Uruguay, tandis que Mason Mount a manqué les deux derniers matches de pré-saison.
L’ascension impressionnante de Baleba sur la côte sud
Baleba a rejoint Brighton en provenance du club français de Lille à l’été 2023. Il s’est depuis imposé comme un élément clé, avec 112 apparitions toutes compétitions confondues pour le club de la côte sud. La saison dernière, le joueur de 22 ans a disputé 35 matches au total avec Brighton. Sa disponibilité n’a été perturbée que temporairement par sa participation avec le Cameroun à la Coupe d’Afrique des nations.
Si le transfert progresse, Baleba sera en concurrence avec Tielemans, Santos, Kobbie Mainoo et Bruno Fernandes pour une place en équipe première dans l’équipe de Carrick.
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Les négociations se poursuivent pour finaliser le transfert à Old Trafford
Les discussions entre Manchester United et Brighton restent actives et positives, les deux parties cherchant à trouver un accord final sur l’évaluation. Alors que la pré-saison touche à sa fin et que les matches officiels approchent, Manchester United est impatient de boucler rapidement l’opération afin d’intégrer le milieu de terrain camerounais à l’effectif de Carrick. Toutes les parties restent confiantes quant à la conclusion d’un accord, ce qui ouvrirait la voie à Baleba pour finaliser son transfert à Old Trafford.
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