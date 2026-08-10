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« La prochaine étape, c’est le Community Shield » : le doublé d’Omar Marmoush fait plier l’Atlético tandis que Manchester City se tourne vers Arsenal
Le doublé de Marmoush fait chuter l'Atlético
Manchester City a conclu sa tournée asiatique de pré-saison par une victoire 3-1 contre l’Atlético au stade de la Coupe du monde de Séoul. Mené après un but de Dominguez, 16 ans, Manchester City a renversé la situation en seconde période grâce à un doublé express de Marmoush sur deux passes décisives d’Antoine Semenyo. Ait-Nouri a ensuite scellé la victoire dans le temps additionnel en reprenant une passe en profondeur de Divin Mubama.
- AFP
Marmoush salue sa performance durant la tournée
L'attaquant égyptien a livré une prestation décisive, avec deux buts en trois minutes, pour parachever la remontée de City face à l'Atlético.
Revenant sur ses occasions manquées et sur la construction de ses buts, Marmoush a déclaré aux canaux de communication officiels du club : « J'ai eu trois, quatre occasions quand Savinho et Semenyo ont dribblé et qu'ils ont joué le ballon, et je n'étais pas là. Donc en seconde période, je n'avais que ça en tête : faire les appels et être là, et ils ont fait leur travail, et nous avons gagné, c'était une très, très bonne sensation. »
Soulignant la manière dont cette victoire prépare le prochain match officiel de City, Marmoush a ajouté : « Je prends beaucoup de plaisir. Évidemment, en tant qu'attaquant, ça vous donne de la confiance, ça vous met dans le rythme, et je n'avais plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, et je voudrais remercier [Antoine], bien sûr, et oui, ça me donne de la confiance pendant la pré-saison. Ça fait du bien, le prochain rendez-vous, c'est le Community Shield. »
Maresca s’adapte après Pep
L’attention de City se tourne désormais entièrement vers son prochain choc face à Arsenal, alors que l’effectif s’adapte à la vie sous les ordres du nouveau manager Maresca.
En expliquant comment l’effectif est en train de maîtriser le système tactique après Pep Guardiola, tout en revenant sur la tournée asiatique, Marmoush a révélé : « Nous essayons d’apprendre les nouvelles tactiques, les schémas, et ce que l’entraîneur exige de nous, et je pense que nous commençons à prendre le coup. Évidemment, après 10 ans, ce que Pep a fait ici était incroyable. Ce n’est pas facile après ce changement, mais nous avons vraiment bien travaillé, et nous allons rentrer à la maison et continuer.
« L’été a été incroyable. Je me suis aussi marié, donc j’ai vécu les plus beaux jours de ma vie et c’est incroyable d’être de retour. La culture ici est si belle. J’aimerais remercier tous les fans pour cet incroyable soutien. J’ai ressenti cette chaleur. Nous l’avons tous ressentie. Le stade était plein aujourd’hui. Leur culture est incroyable. La nourriture. J’adore leur nourriture, et nous avons passé quelques semaines incroyables. »
- (C)Getty Images
Le Community Shield teste l’état de préparation
City tourne désormais toute son attention vers le Community Shield contre le champion de Premier League Arsenal au Principality Stadium de Cardiff le dimanche 16 août. Cette rencontre offre à Maresca une excellente occasion de donner du temps de jeu à des éléments clés qui ont manqué la tournée asiatique après la Coupe du monde, notamment Erling Haaland et Elliot Anderson. Le choc contre Arsenal servira de véritable baromètre pour évaluer le degré de préparation de City avant le début de la campagne de championnat.
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