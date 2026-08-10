L'attaquant égyptien a livré une prestation décisive, avec deux buts en trois minutes, pour parachever la remontée de City face à l'Atlético.

Revenant sur ses occasions manquées et sur la construction de ses buts, Marmoush a déclaré aux canaux de communication officiels du club : « J'ai eu trois, quatre occasions quand Savinho et Semenyo ont dribblé et qu'ils ont joué le ballon, et je n'étais pas là. Donc en seconde période, je n'avais que ça en tête : faire les appels et être là, et ils ont fait leur travail, et nous avons gagné, c'était une très, très bonne sensation. »

Soulignant la manière dont cette victoire prépare le prochain match officiel de City, Marmoush a ajouté : « Je prends beaucoup de plaisir. Évidemment, en tant qu'attaquant, ça vous donne de la confiance, ça vous met dans le rythme, et je n'avais plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, et je voudrais remercier [Antoine], bien sûr, et oui, ça me donne de la confiance pendant la pré-saison. Ça fait du bien, le prochain rendez-vous, c'est le Community Shield. »