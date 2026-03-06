La procédure VAR rend Gigi Buffon « fou » alors que la légende de la Juventus dénonce le carton rouge injustifié infligé à Pierre Kalulu lors de la défaite acharnée contre l'Inter

Le Derby d'Italia a été entaché par la controverse après l'expulsion du défenseur de la Juventus Kalulu, qui a reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Alessandro Bastoni. Les ralentis ont montré que le contact était minime, ce qui a suscité de nombreuses critiques à l'égard de cette décision qui a contraint la Juve à jouer à 10 contre 11 lors de sa défaite 3-2 contre l'Inter.

Malgré la gravité de la décision, le VAR n'a pas pu intervenir en raison des protocoles actuels qui interdisent la révision des deuxièmes cartons jaunes. Cet incident a relancé le débat sur la cohérence de l'arbitrage et les règles rigides qui régissent la technologie dans le football italien.