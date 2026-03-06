AFP

La procédure VAR rend Gigi Buffon « fou » alors que la légende de la Juventus dénonce le carton rouge injustifié infligé à Pierre Kalulu lors de la défaite acharnée contre l'Inter
Carton rouge déclenche la fureur
Le Derby d'Italia a été entaché par la controverse après l'expulsion du défenseur de la Juventus Kalulu, qui a reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Alessandro Bastoni. Les ralentis ont montré que le contact était minime, ce qui a suscité de nombreuses critiques à l'égard de cette décision qui a contraint la Juve à jouer à 10 contre 11 lors de sa défaite 3-2 contre l'Inter.
Malgré la gravité de la décision, le VAR n'a pas pu intervenir en raison des protocoles actuels qui interdisent la révision des deuxièmes cartons jaunes. Cet incident a relancé le débat sur la cohérence de l'arbitrage et les règles rigides qui régissent la technologie dans le football italien.
- AFP
Buffon dénonce des protocoles « insensés »
La légende italienne a déploré cet incident et remis en question la procédure VAR et l'autorité de l'arbitre. Il a déclaré au journal Il Messaggero : « Cela confirme à quel point il est important et nécessaire d'intervenir pour résoudre des problèmes comme celui de Kalulu. Comment est-il possible de ne pas intervenir dans un incident aussi grave ? Qui aurait pu imaginer une telle chose ? C'est une procédure qui rend fou. »
Le chef de la délégation italienne a également appelé à une meilleure compréhension du jeu physique, ajoutant : « En cas de contact physique, il faut revoir certaines choses ; ce n'est pas toujours forcément une faute. Il doit y avoir une confrontation entre les joueurs et l'arbitre. Si tout est sifflé, les joueurs le comprendront immédiatement et se jetteront toujours au sol. »
Réaction excessive envers Bastoni
Buffon a également évoqué les retombées impliquant Bastoni, joueur de l'Inter, qui a été critiqué pour son rôle dans l'expulsion et a ensuite présenté ses excuses. Le légendaire gardien a confirmé avoir parlé avec le défenseur.
« Nous avons discuté. J'ai trouvé tout cela un peu excessif », a déclaré Buffon. « Les choses finiront inévitablement par s'estomper. Il paie beaucoup plus que ce qu'il mérite. »
- Getty Images Sport
Réponse de Kalulu
Kalulu lui-même a répondu aux excuses de Bastoni en déclarant : « Le match est terminé, nous devons aller de l'avant et ne plus y penser. Je dirai simplement que c'est dommage. »
Il a ensuite révélé qu'il avait géré la tempête sur les réseaux sociaux en éteignant son téléphone et en refusant de s'engager, ajoutant : « Beaucoup de gens ont parlé, mais au final, la suspension a été maintenue. Il vaut mieux que je mette tout cela derrière moi. »
