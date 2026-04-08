Selon plusieurs médias portugais, l'attaquant d'Arsenal Viktor Gyökeres n'a pas réussi à faire bonne impression lors de son retour à l'Estádio José Alvalade. Le Suédois a vu son équipe s'imposer dans les dernières minutes grâce à un superbe but de Kai Havertz, mais il est lui-même resté pratiquement invisible pendant tout le match.
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La prestation décevante de l'attaquant d'Arsenal suscite de vives critiques : « On aurait dit qu'il portait un masque »
Gyökeres est revenu mardi soir sur les lieux où, entre 2023 et 2025, il avait offert un spectacle grandiose et marqué des buts à profusion. Pourtant, ce redoutable attaquant peine à retrouver cette forme à Arsenal, comme ce fut le cas mardi soir. « L’attaquant a célébré son but avec un masque, mais semblait lui-même masqué : il était à peine visible », a conclu A Bola.
D'autres médias ont également critiqué la performance de l'ancien attaquant du Sporting. O Jogo a noté que l'attaquant, qui a marqué 97 buts pour le grand club portugais, avait été complètement « étouffé dans l'œuf », tandis que Público a observé que Gyökeres avait été « largement absent du match ».
Les statistiques en disaient long : l'attaquant n'a touché le ballon que dix-sept fois au cours des quatre-vingt-dix minutes que lui a accordées Mikel Arteta. Pendant un instant, on a pu croire que Gyökeres avait joué un rôle clé dans le premier but de Martin Zubimendi, mais le Suédois avait fait une passe en retrait au petit Espagnol alors qu'il était en position de hors-jeu. Le but a été refusé et le score est resté nul jusqu'aux dernières minutes.
Alors que Gyökeres peinait à faire progresser son équipe, Arteta a dû se tourner vers son banc pour débloquer la situation. Les entrées en jeu de Gabriel Martinelli et Havertz ont marqué un tournant décisif, ce dernier inscrivant un superbe but décisif dans le temps additionnel, offrant ainsi à Arsenal un avantage précieux avant le match retour de la semaine prochaine.
Des semaines passionnantes attendent les Gunners, qui sont toujours en lice pour deux trophées : le titre de champion et la Ligue des champions. Arteta espère que son attaquant retrouvera sa forme dans cette phase finale cruciale de la saison. L'AFC Bournemouth se rendra sur le terrain ce week-end, avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions mercredi.
Gyökeres, qui a joué un rôle majeur dans la qualification de la Suède pour la Coupe du monde la semaine dernière, a marqué 17 buts en 44 matches officiels pour le club du nord de Londres jusqu'à présent.