La prestation décevante de l'attaquant d'Arsenal suscite de vives critiques : « On aurait dit qu'il portait un masque »

Gyökeres est revenu mardi soir sur les lieux où, entre 2023 et 2025, il avait offert un spectacle grandiose et marqué des buts à profusion. Pourtant, ce redoutable attaquant peine à retrouver cette forme à Arsenal, comme ce fut le cas mardi soir. « L’attaquant a célébré son but avec un masque, mais semblait lui-même masqué : il était à peine visible », a conclu A Bola.

D'autres médias ont également critiqué la performance de l'ancien attaquant du Sporting. O Jogo a noté que l'attaquant, qui a marqué 97 buts pour le grand club portugais, avait été complètement « étouffé dans l'œuf », tandis que Público a observé que Gyökeres avait été « largement absent du match ».