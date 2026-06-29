La presse internationale estime que le Brésil s'en sort avec un simple avertissement, à l'image du Real Madrid

La presse internationale a largement relayé la qualification du Brésil pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, suite à sa victoire étriquée 2-1 face au Japon lors d’un match retour palpitant disputé lundi à Houston.

L’organisation rigoureuse, la solidité défensive et les contre-attaques fulgurantes orchestrées par la sélection japonaise ont mis à rude épreuve les coéquipiers de Vinícius Júnior, auteurs d’une prestation embarrassante en première période, avant de se transformer après la pause et d’assurer la victoire grâce à deux buts de Casemiro (56^e) et Gabriel Martinelli (90^e+6).

Les Brésiliens avaient pourtant concédé l’ouverture du score en début de match, suite à une passe mal ajustée de Danilo au milieu de terrain. Profitant de la perte de balle de Casemiro, le Japonais Sano s’était infiltré jusqu’à la limite de la surface avant de battre Alisson à sa droite.

Au retour des vestiaires, Casemiro a retrouvé ses marques et égalisé de la tête sur un centre de Gabriel Magalhães. Alors que la rencontre semblait se diriger vers les prolongations, Martinelli a contrôlé une passe dans la surface et, au terme du temps additionnel (96^e), a envoyé le ballon au fond des filets, renversant le score et qualifiant le Brésil pour les huitièmes de finale, où il attendra son prochain adversaire, issu de la rencontre entre la Norvège et la Côte d’Ivoire.

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