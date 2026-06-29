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La presse internationale estime que le Brésil s'en sort avec un simple avertissement, à l'image du Real Madrid

Brésil vs Japon
Brésil
Japon
Coupe du monde
C. Ancelotti
Real Madrid
Brésil
Japon
É.-U.
Italie
Espagne

Qualification héroïque, mais prestation peu convaincante.

La presse internationale a largement relayé la qualification du Brésil pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, suite à sa victoire étriquée 2-1 face au Japon lors d’un match retour palpitant disputé lundi à Houston.

L’organisation rigoureuse, la solidité défensive et les contre-attaques fulgurantes orchestrées par la sélection japonaise ont mis à rude épreuve les coéquipiers de Vinícius Júnior, auteurs d’une prestation embarrassante en première période, avant de se transformer après la pause et d’assurer la victoire grâce à deux buts de Casemiro (56^e) et Gabriel Martinelli (90^e+6).

Les Brésiliens avaient pourtant concédé l’ouverture du score en début de match, suite à une passe mal ajustée de Danilo au milieu de terrain. Profitant de la perte de balle de Casemiro, le Japonais Sano s’était infiltré jusqu’à la limite de la surface avant de battre Alisson à sa droite.

Au retour des vestiaires, Casemiro a retrouvé ses marques et égalisé de la tête sur un centre de Gabriel Magalhães. Alors que la rencontre semblait se diriger vers les prolongations, Martinelli a contrôlé une passe dans la surface et, au terme du temps additionnel (96^e), a envoyé le ballon au fond des filets, renversant le score et qualifiant le Brésil pour les huitièmes de finale, où il attendra son prochain adversaire, issu de la rencontre entre la Norvège et la Côte d’Ivoire.

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  • Des changements décisifs

    Le journal français L’Équipe a qualifié la rencontre entre le Brésil et le Japon d’« épique ». D’autres médias internationaux ont souligné la performance du duo Martinelli-Casemiro, auteur des deux buts brésiliens et décisif pour le passage en huitièmes de finale.

    Le site américain The Athletic et le quotidien portugais A Bola ont salué les changements opérés par Carlo Ancelotti en seconde période, jugés déterminants pour le retour des Brésiliens et leur qualification.

    Le quotidien espagnol AS conclut : « Il n’y aura jamais d’équipe comme le Brésil dans l’histoire de la Coupe du monde, ni d’équipe incarnant autant cet esprit de victoire ou remportant autant de succès. C’est pourquoi ils ont décidé de l’emporter in extremis. Tout comme le Real Madrid le fait avec les clubs. Ils sont indissociables, chacun dans son championnat. »

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    • Publicité

  • Dans un style purement madrilène, l’équipe d’Ancelotti s’en sort sans punition.

    Le journal britannique *The Guardian* a commenté : « Ce n'était pas la première fois que la sélection brésilienne échouait à livrer une performance convaincante sur de longues périodes. Et ce n'était pas la première fois qu'elle s'en tirait à bon compte. Cela peut paraître contre-intuitif, mais la méthode éprouvée de Carlo Ancelotti, déjà couronnée de succès au Real Madrid, fait de nouveau ses preuves : en restant concentré tout au long de la rencontre, l’adversaire finit par commettre une erreur ou les individualités finissent par faire la différence. »

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  • Le Canari signe une qualification héroïque

    La chaîne argentine TyC Sports a commenté : « Une qualification magistrale pour le Brésil… À Houston, la Seleção a d’abord cédé l’initiative avant de renverser la vapeur dans les dernières minutes et de valider son billet pour le tour suivant de la Coupe du monde 2026. Elle affrontera désormais la Norvège ou la Côte d’Ivoire. »

    De son côté, le site argentin Olé a commenté la victoire brésilienne en ces termes : « On a davantage parlé du maillot que du match. Et davantage cherché à éviter la honte qu’à peaufiner le plan de jeu... Le Brésil s’est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à un but inattendu inscrit une minute avant la fin des prolongations. »