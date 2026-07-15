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La presse française est unanime : les spécialistes ont décortiqué le groupe de Deschamps… et Oulissi nous a précipités dans l’abîme

France vs À déterminer
France
Coupe du monde
France vs Espagne
Espagne
D. Deschamps
Kylian Mbappé
M. Olise
France
É.-U.
Espagne

La « Brigade de la Fuente » a éteint le rêve français.

L'équipe d'Espagne a décroché une victoire précieuse face à la France et s'est ainsi qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026. Bien que l’équipe de Didier Deschamps, favorite du tournoi grâce à son jeu offensif tout terrain, ait dominé ses adversaires avec une relative facilité, elle n’a pas réussi à rivaliser avec la sélection de Luis de la Fuente.

Les Espagnols ont de nouveau pu compter sur leur solidité défensive pour contenir les assauts français et ont exploité leur domination pour s’imposer 2-0.

Les Espagnols retrouvent ainsi une finale de Coupe du monde seize ans après leur premier sacre à Johannesburg, acquis grâce à une réalisation d’Andrés Iniesta.

La performance des Espagnols a captivé la planète football, notamment leur capacité à neutraliser les offensives de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise. Même la presse française, qui avait d’abord salué la prestation espagnole, a ensuite critiqué le sélectionneur et ses stars, accueillant la défaite avec un immense choc et une profonde déception.

  • La Roja demeure invincible

    En Une des grands quotidiens français, « L'Équipe » et « Le Figaro », les critiques contre l'équipe de France abondent, mais surtout, les éloges envers la sélection espagnole se multiplient.

    « Catastrophe à Dallas » pour l'équipe de France, titre ainsi L'Équipe sur sa une numérique. Le journal analyse : « L'équipe de France a étouffé dans tous les aspects du match et a logiquement perdu. »

    Et d’ajouter : « En ce 14 juillet, leur heure de gloire n’est pas venue », les joueurs français ont manqué de « personnalité » et ont subi « une véritable leçon de football de la part des Espagnols ».

    La chaîne de télévision française M6, détentrice des droits de diffusion de la Coupe du monde, a vivement contesté l’action ayant conduit au penalty sifflé contre les Bleus.

    Au-delà de ce penalty, parfaitement justifié puisque Lucas Hernandez a bousculé Lamine Yamal loin du ballon dans la surface, la presse française a néanmoins salué d’emblée le talent de la sélection espagnole et le style de jeu des hommes de Luis de la Fuente, reconnaissant que l’Espagne avait dominé la France durant les 90 minutes.

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  • Une performance honteuse

    Dans son édition, Le Figaro a particulièrement épinglé Michael Olise et Kylian Mbappé, titrant : « L'échec d'Olise et de Mbappé est extrêmement décevant ».

    Les notes distribuées par L’Équipe sont tout aussi sévères : Didier Deschamps et Oliasi 2/10, Mbappé 3/10, Dembélé 2/10, tandis que Parkola, seul rescapé des critiques, obtient un 4/10.

    De son côté, « Le Monde » parle d’une « prestation honteuse », « Le Figaro » d’une « performance catastrophique », tandis que « Le Parisien » la juge « extrêmement décevante ».

    En revanche, RMC Sport a vivement critiqué Deschamps, l’accusant d’une préparation insuffisante, avant de saluer la prestation de l’équipe de Luis de la Fuente.

  • Vers l'abîme

    Le quotidien « La Voix du Nord », prenant « le niveau espagnol » comme étalon, ironise : « La France est tombée si bas qu’il était difficile de sauver des joueurs d’un certain calibre lors de cette demi-finale qui restera un cauchemar (0-2). Lucas Deny a commis une erreur irrémédiable, Michael Olisi n’a rien fait et a entraîné toute l’équipe dans sa chute. »

    Pour « Libération », les Bleus ont « échoué » et n’ont « pas donné l’impression de pouvoir atteindre le dernier carré », dominés par « la qualité de la technique et des mouvements des internationaux espagnols ».

    De son côté, Ouest-France a titré en une « La fin du rêve américain », au-dessus d’une photo de Kylian Mbappé se couvrant le visage de la main.

    Enfin, « Le Télégramme » a résumé la rencontre en un mot : « Déception », illustrant sa une par une photo du capitaine français, visiblement affecté sur la pelouse, symbole d’une soirée noire pour les Bleus.

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  • Ils ont chuté d’une hauteur vertigineuse

    La presse française a unanimement salué la supériorité des Espagnols, que le journal « Le Figaro » a qualifiés en première page de « maîtres du jeu » et de « soudés et bien organisés ».

    De son côté, Dernière Nouvelle d’Alsace a commenté : « L’équipe espagnole, parfaitement organisée, a dominé les Bleus », tandis que le quotidien « Aujourd’hui en France » titrait « Ils sont tombés de très haut » et indiquait en une que les Bleus, « menés dès la première mi-temps, n’ont jamais trouvé la clé face à la flotte espagnole ».

    « Une défaite déchirante pour la France », résumait ce matin Midi Libre, illustrant son article d’une photo de Désiré Doué, recroquevillé, la tête enfouie dans son maillot.

    Et le journal d’ajouter : « L’équipe de France n’a pas livré une performance convaincante hier, mais elle a subi la domination absolue d’une Espagne tenace. »

    « Même si l’équipe de France ne remporte pas sa troisième étoile, son parcours restera exceptionnel », souligne le quotidien régional Nord Éclair, sous une photo légendée « Défaite nationale » et montrant les joueurs français regagnant les vestiaires, la tête basse.

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