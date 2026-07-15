L'équipe d'Espagne a décroché une victoire précieuse face à la France et s'est ainsi qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026. Bien que l’équipe de Didier Deschamps, favorite du tournoi grâce à son jeu offensif tout terrain, ait dominé ses adversaires avec une relative facilité, elle n’a pas réussi à rivaliser avec la sélection de Luis de la Fuente.

Les Espagnols ont de nouveau pu compter sur leur solidité défensive pour contenir les assauts français et ont exploité leur domination pour s’imposer 2-0.

Les Espagnols retrouvent ainsi une finale de Coupe du monde seize ans après leur premier sacre à Johannesburg, acquis grâce à une réalisation d’Andrés Iniesta.

La performance des Espagnols a captivé la planète football, notamment leur capacité à neutraliser les offensives de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise. Même la presse française, qui avait d’abord salué la prestation espagnole, a ensuite critiqué le sélectionneur et ses stars, accueillant la défaite avec un immense choc et une profonde déception.