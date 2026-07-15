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La presse française est formelle : les spécialistes ont décortiqué le groupe de Deschamps… et Oulissi nous a précipités dans la crise

France vs À déterminer
France
Coupe du monde
France vs Espagne
Espagne
D. Deschamps
Kylian Mbappé
M. Olise
France
É.-U.
Espagne

La « Brigade de la Fuente » a éteint le rêve français.

L'équipe d'Espagne a décroché une victoire précieuse face à la France et s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026. Bien que l’équipe de Didier Deschamps, favorite du tournoi grâce à son jeu offensif complet et à ses victoires aisées, n’ait pas réussi à rivaliser avec les hommes de Luis de la Fuente.

Les Espagnols ont de nouveau misé sur leur solidité défensive pour contenir les assauts français et ont exploité leur emprise sur le jeu pour l’emporter 2-0.

Les Espagnols retrouvent ainsi une finale de Coupe du monde seize ans après leur sacre de Johannesburg, acquis grâce à une réalisation d’Andrés Iniesta.

La performance des Espagnols a captivé la planète football, notamment leur capacité à neutraliser les offensives de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise. Même la presse française, qui avait d’abord salué la prestation espagnole, a ensuite critiqué le sélectionneur Didier Deschamps et ses stars, vivant cette défaite comme un choc immense et une profonde déception.

  • « La Roja » demeure invaincue

    En Une des grands quotidiens français, tels que L'Équipe et Le Figaro, les critiques contre l'équipe de France abondent, mais surtout, les éloges envers la sélection espagnole se multiplient.

    « Catastrophe à Dallas » pour l'équipe de France, titre ainsi L'Équipe sur son site Internet. Le journal écrit : « L'équipe de France a étouffé dans tous les aspects du match et a logiquement perdu. »

    Et d’ajouter : « En ce 14 juillet, leur heure de gloire n’est pas venue », les joueurs français ont manqué de « personnalité » et ont subi « une véritable leçon de football de la part des Espagnols ».

    La chaîne de télévision française M6, détentrice des droits de diffusion de la Coupe du monde, a vivement contesté l’action ayant conduit au penalty sifflé contre les Bleus.

    Au-delà de ce penalty, parfaitement justifié puisque Lucas Hernandez a bousculé Lamine Yamal loin du ballon dans la surface, les observateurs français ont immédiatement salué le talent de la sélection espagnole et le style de jeu des hommes de Luis de la Fuente, admettant que l’Espagne avait dominé la France durant les 90 minutes.

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  • Une performance honteuse

    Dans son édition, Le Figaro a particulièrement épinglé Michael Olise et Kylian Mbappé, titrant : « L'échec d'Olise et de Mbappé est extrêmement décevant ».

    Les notes distribuées par L’Équipe sont tout aussi sévères : Didier Deschamps et Oulissi reçoivent un 2/10, Mbappé un 3 et Dembélé un 2. Seul Parkola, évalué à 4, échappe aux critiques.

    De son côté, « Le Monde » a jugé la prestation des Bleus « honteuse », « Le Figaro » l’a trouvée « catastrophique » et « Le Parisien » l’a qualifiée de « très décevante ».

    En revanche, RMC Sport a vivement critiqué Deschamps, l’accusant d’une préparation insuffisante, avant de saluer la prestation de l’équipe de Luis de la Fuente.

  • Vers l’abîme

    Le quotidien « La Voix du Nord », prenant « le niveau espagnol » comme étalon, a ironisé : « La France est tombée si bas qu’il était difficile de sauver des joueurs d’un certain calibre lors de cette demi-finale qui restera un cauchemar (0-2). Lucas Deny a commis une erreur irrémédiable, Michael Olisi n’a rien fait et a entraîné toute l’équipe dans sa chute. »

    Pour *Libération*, l’équipe de France a « échoué » et « n’a pas semblé capable d’atteindre les demi-finales » face à « la qualité du jeu de jambes et la technique des internationaux espagnols ».

    De son côté, Ouest-France a titré en une « La fin du rêve américain », au-dessus d’une photo de Kylian Mbappé se couvrant le visage de la main.

    Enfin, « Le Télégramme » a résumé la rencontre en un mot : « Déception », illustrant sa une par une photo du capitaine français, visiblement affecté sur la pelouse, symbole d’une soirée noire pour les Bleus.

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  • Ils ont chuté d’une hauteur vertigineuse.

    La presse française a unanimement salué la supériorité des Espagnols, que le journal « Le Figaro » a qualifiés en première page de « maîtres du jeu » et de « soudés et bien organisés ».

    De son côté, Dernière Nouvelle d’Alsace a commenté : « L’équipe espagnole, parfaitement organisée, a dominé les Bleus », tandis que le quotidien « Aujourd’hui en France » titrait « Ils sont tombés de très haut » et indiquait en une que les Bleus, « menés dès la première mi-temps, n’ont jamais trouvé la clé face à la flotte espagnole ».

    « Une défaite déchirante pour la France », titrait ce matin Midi Libre, illustrant son article d’une photo de Désiré Doué, recroquevillé, la tête enfouie dans son maillot.

    Et le journal d’ajouter : « L’équipe de France n’a pas livré une performance convaincante hier, mais elle a subi la domination absolue d’une Espagne tenace. »

    « Même si l’équipe de France ne remporte pas sa troisième étoile, son parcours restera exceptionnel », souligne le quotidien régional Nord Éclair, sous une photo légendée « Défaite nationale » et montrant les joueurs français marchant la tête basse à la fin du match.

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