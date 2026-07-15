L'équipe d'Espagne a décroché une victoire précieuse face à la France et s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026. Bien que l’équipe de Didier Deschamps, favorite du tournoi grâce à son jeu offensif complet et à ses victoires aisées, n’ait pas réussi à rivaliser avec les hommes de Luis de la Fuente.

Les Espagnols ont de nouveau misé sur leur solidité défensive pour contenir les assauts français et ont exploité leur emprise sur le jeu pour l’emporter 2-0.

Les Espagnols retrouvent ainsi une finale de Coupe du monde seize ans après leur sacre de Johannesburg, acquis grâce à une réalisation d’Andrés Iniesta.

La performance des Espagnols a captivé la planète football, notamment leur capacité à neutraliser les offensives de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise. Même la presse française, qui avait d’abord salué la prestation espagnole, a ensuite critiqué le sélectionneur Didier Deschamps et ses stars, vivant cette défaite comme un choc immense et une profonde déception.