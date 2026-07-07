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La presse espagnole célèbre le « héros Merino »… tandis que les médias portugais pleurent la fin de l'ère Ronaldo

Portugal vs Espagne
Portugal
Espagne
Coupe du monde
C. Ronaldo
R. Martinez
M. Merino
Portugal
Espagne
É.-U.

Un match sans rythme !

Au terme d’une soirée marquée par une nouvelle déception, la presse internationale n’a pas seulement relaté l’élimination du Portugal de la Coupe du monde 2026 ; elle a aussi analysé les causes de cet échec, entre critiques de la prestation lusitanienne, éloges de la détermination espagnole et fin de l’ère Cristiano Ronaldo en sélection.

Ronaldo et ses coéquipiers n’ont pas réussi à prolonger leur aventure mondiale, battus 1-0 par l’Espagne grâce à un but de Mikel Merino à la 90^e+1 minute, lundi soir. 

  • La presse espagnole : une rencontre sans rythme

    Le journal « AS » a jugé la rencontre peu passionnante, notant : « Merino est entré à la 85e minute et a marqué à la 91e. Ce fut un mauvais match entre deux bonnes équipes, du genre de ces rencontres où les joueurs donnent l'impression de conduire avec le frein à main enclenché », selon le site ojogo.

    De son côté, Marca estime que la sélection portugaise n’a pas été à la hauteur de son potentiel : « Lamine Yamal a perdu son duel face à Nuno Mendes, et Pedri s’est retrouvé isolé, mais le pire, c’était le Portugal, qui a joué à un niveau bien inférieur malgré un effectif regorgeant de stars. »

    Dans un autre titre, Marca a lancé : « El bicho es Merino », autrement dit « le véritable monstre, c’est Merino », rendant hommage à « ce joueur inattendu » qui a sauvé l’Espagne in extremis, tout comme il l’avait fait face à l’Allemagne lors de l’Euro 2024.

    Cette expression pourrait être une allusion à Cristiano Ronaldo, souvent surnommé « El bicho » ; le journal a en effet attribué ce surnom à la star de la Roja, puis à Merino.

    De leur côté, AS et Mundo Deportivo exultent devant « la machine qui ne perd jamais », saluant la solidité défensive, les choix avisés de Luis de la Fuente et l’éclat de la nouvelle garde emmenée par Lamine Yamal et Dani Olmo.

    La presse ibérique parle d’une « finale avant l’heure » et place désormais la Roja parmi les grands favoris du tournoi.

    Lire aussi : De la Fuente : « Voici ce que j’ai dit à Ronaldo… » et « Yamal à l’origine de la blessure de la star portugaise »

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  • Un entraîneur au talent limité met fin à l’ère du « Don »

    En revanche, la presse portugaise a affiché un climat morose. Des quotidiens comme « Record » et « A Bola » ont parlé d’un « échec public » et des « larmes d’une légende », soulignant la déception d’une équipe restée trop inoffensive malgré la solidité défensive de son gardien Diogo Costa.

    Le site UOL a par ailleurs vivement critiqué l’entraîneur Roberto Martínez, dont le départ à l’issue de son contrat a été officialisé, le qualifiant de « technicien limité » et estimant qu’« il n’avait rien apporté ».

    Plusieurs plumes estiment que cette élimination marque la « fin d’une époque » pour Ronaldo, tout en concédant la supériorité de l’Espagne dans les moments clés.

    Lire aussi… Ronaldo : « Je pars la conscience tranquille… et le Portugal n’a rien gagné avant moi »

  • La retraite internationale de Cristiano Ronaldo pourrait profiter à la sélection portugaise.

    De son côté, le journal français Le Parisien a commenté l’élimination du Portugal et la fin de la carrière internationale de Cristiano Ronaldo en ces termes : « La retraite internationale de Ronaldo sera une décision douloureuse pour lui et pour de nombreux supporters, mais elle pourrait constituer une bonne nouvelle pour la stabilité future de la sélection portugaise. »

    De son côté, le quotidien britannique The Guardian impute la victoire de l’Espagne à sa réactivité dans les moments clés, insistant sur le fait qu’un seul instant de jeu a fait la différence.

    Elle analyse : « L’Espagne a remporté une rencontre globalement terne grâce à une action caractérisée par une grande réactivité dans les dernières minutes du temps réglementaire. »

    Lire aussi : Dans un dernier message adressé à Ronaldo, Martinez annonce son départ du Portugal

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