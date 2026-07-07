Le journal « AS » a jugé la rencontre peu passionnante, notant : « Merino est entré à la 85e minute et a marqué à la 91e. Ce fut un mauvais match entre deux bonnes équipes, du genre de ces rencontres où les joueurs donnent l'impression de conduire avec le frein à main enclenché », selon le site ojogo.

De son côté, Marca estime que la sélection portugaise n’a pas été à la hauteur de son potentiel : « Lamine Yamal a perdu son duel face à Nuno Mendes, et Pedri s’est retrouvé isolé, mais le pire, c’était le Portugal, qui a joué à un niveau bien inférieur malgré un effectif regorgeant de stars. »

Dans un autre titre, Marca a lancé : « El bicho es Merino », autrement dit « le véritable monstre, c’est Merino », rendant hommage à « ce joueur inattendu » qui a sauvé l’Espagne in extremis, tout comme il l’avait fait face à l’Allemagne lors de l’Euro 2024.

Cette expression pourrait être une allusion à Cristiano Ronaldo, souvent surnommé « El bicho » ; le journal a en effet attribué ce surnom à la star de la Roja, puis à Merino.

De leur côté, AS et Mundo Deportivo exultent devant « la machine qui ne perd jamais », saluant la solidité défensive, les choix avisés de Luis de la Fuente et l’éclat de la nouvelle garde emmenée par Lamine Yamal et Dani Olmo.

La presse ibérique parle d’une « finale avant l’heure » et place désormais la Roja parmi les grands favoris du tournoi.

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